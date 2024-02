“Ni siquiera la crisis financiera fue tan grave”.

Página principal un trabajo

de: Amy Walker

el presiona divide

Cada vez más empresas dan la espalda a Alemania. Y recientemente también Miele y Porsche, dos grandes empresas tradicionales.

BERLÍN – Los políticos se han dado cuenta de que Alemania ya no puede competir como ubicación. Pero esta comprensión puede llegar demasiado tarde. Las primeras empresas alemanas anunciaron que trasladarían sus instalaciones de producción: además del grupo Miele, ¿Quién quiere subcontratar parte de la producción a Polonia? – También cuenta con empresas como Porsche Karcher pone cada vez más su mirada en el extranjero. Las razones de esto varían, pero las decisiones políticas de Traffic Light Alliance también contribuyeron.

Miele quiere ahorrar unos 500 millones de euros hasta 2026

“Trabajo en la empresa desde 1999 y desde entonces hemos pasado por varios períodos muy difíciles. Pero ni siquiera la crisis financiera de 2008/2009 nos afectó tan gravemente”, explica Markus Mele, director general de Mele. la situación actual En una entrevista con tiempo. Todos los departamentos del fabricante de electrodomésticos se ven afectados. “En términos de número de unidades vendidas, el año pasado perdimos todo el crecimiento que tuvimos en más de cinco años”.

Por ello, Miele también tuvo que tomar la decisión de eliminar hasta 700 puestos de trabajo en Alemania y trasladar parte de la producción a Polonia para ahorrar costes. Como justificación, citó “el colapso mundial de la demanda de electrodomésticos, así como importantes aumentos de precios en términos de costos”.

El llamado programa de eficiencia tiene como objetivo ampliar la flexibilidad financiera de Miele en unos 500 millones de euros hasta 2026, anunció la empresa. Para lograrlo, “es inevitable una reducción significativa de los costes de personal”. La implementación debe ser “lo más socialmente aceptable posible”. Según Millie, actualmente cuenta con 23.000 empleados en todo el mundo.

Según Mele, el plan prevé específicamente que casi todas las lavadoras domésticas se monten en Csawwiro, Polonia, hasta 2027. Para lograrlo, se eliminarán progresivamente 700 puestos de trabajo en la planta de Gütersloh. El resto de la producción de equipos de Gütersloh, como la planta de prensado, la fundición o el procesamiento de piezas de fundición, no se ven afectados por el proceso de transporte.

Porsche también quiere salir de Alemania

En una entrevista con tiempo Marcus Meli también reiteró que ninguna de las ubicaciones de la empresa estará cerrada. Y: “El hecho de que se estén eliminando o transfiriendo 2.700 puestos de trabajo no significa que deba haber un número cercano a esa cantidad de despidos”.

Miele no es la única empresa que traslada su producción al extranjero debido a la difícil situación económica de Alemania. Hace apenas unos días… Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) El fabricante de automóviles Porsche ha anunciado que no quiere construir su nueva fábrica de baterías en su país de origen, sino probablemente en Estados Unidos. Según información recibida de había ganado En particular, el apoyo podría ser el factor decisivo en contra de una posición en Baden-Württemberg. Los círculos empresariales dicen que América del Norte estaría dispuesta a apoyar a Porsche con casi dos mil millones de euros. En Alemania, el fabricante de automóviles podría obtener una financiación de entre 700 y 800 millones de euros.

Y esto también Es posible que el fabricante de equipos de limpieza Karcher esté planeando una mudanza, pero no dentro del grupo principal.. Según los medios de comunicación, el departamento municipal de Kärcher, legalmente autónomo, tiene previsto crear puestos de trabajo. Reutlingen Mudarse a Letonia. Aproximadamente una cuarta parte de los puestos de trabajo de los fabricantes de vehículos privados se ven afectados.

Muchos factores presionan a las empresas

Pero ¿por qué tantas empresas dan la espalda a Alemania en este momento? Como dijo el jefe de Milli V. tiempo Explicó que hay varios factores. Ya se esperaba que el pico de la pandemia terminara en algún momento en el que muchas personas hubieran invertido en sus casas, debido a la falta de opciones de viaje. Pero a esto se suman los efectos económicos de la guerra en Ucrania, con un colapso general del gasto de los consumidores, una importante subida de precios y tipos de interés, y una crisis en el sector de la construcción. Tampoco esperábamos eso”.

Fábrica de Millie Gutersloh © IMAGO/Robert B. Fishman

Los costos de energía, las tasas de interés, la desaceleración económica: todas estas son cosas que también se aplican a otros países. Pero las empresas alemanas todavía están agobiadas por la burocracia y las mayores cargas fiscales. Para las empresas del sector de la construcción en sentido amplio, como Miele, la crisis de la construcción complica aún más las cosas. Esto se puede atribuir en gran medida a las decisiones políticas tomadas por la Traffic Light Coalition, que asustaron a los inversores.

Traffic Light quiere aliviar pronto la carga sobre la economía y entrar en una “transformación económica”.

Por eso, los políticos llevan semanas discutiendo cómo volver a controlar la situación. Así lo señaló el Ministro de Finanzas Lindner en una entrevista con Mercurio de Múnich Respectivamente, Los semáforos han supuesto mejoras en el lugar de trabajo. Pero esto todavía no es suficiente. “Las condiciones competitivas se han descuidado durante tanto tiempo que necesitamos una transformación económica”.

Las principales limitaciones al crecimiento son la burocracia excesiva, la escasez de trabajadores calificados, la infraestructura descuidada y los impuestos excesivos. “Ya hemos logrado avances, pero la coalición debe actuar más rápido y con mayor decisión en esta dirección”. El establecimiento de nuevas prioridades presupuestarias recientemente provocó meses de conflicto en la coalición. Según Lindner, el proyecto de presupuesto para 2025 debería estar claro antes del verano. Queda por ver si eso será suficiente para revertir la tendencia a tiempo.

