Nico Rosberg se regala un Racer de 2000 HP | vida y conocimiento

El Porsche Turbo S de hierro de 650 caballos de fuerza tiene casi todo en las carreteras y autopistas de Alemania.

El coche que se dice que Nico Rosberg (37) se ha regalado ahora tiene casi tres veces más caballos, ¡es decir, un loco 1914! La velocidad es Rimac Never. Este Blick informa..

En consecuencia, el automóvil deportivo está propulsado completamente eléctricamente por cuatro motores eléctricos. Esto es suficiente para 412 kilómetros por hora. Porsche Turbo S “solo” conduce 330 cosas. Se dice que Rimac Nevera corre de cero a 100 en unos sorprendentes 1,7 segundos; la marca Zuffenhausen tarda un segundo más. ¡En las carreras, estos son mundos! ¿Te gustaría otro número loco? La platija negra debería alcanzar los 300 km/h en menos de doce segundos.

El fundador de la empresa, Mate Rimac (desde atrás), explica el automóvil a su primer cliente Foto: Rímac

No es de extrañar que el fanático de las carreras Rosberg esté feliz de comprarlo. Él dijo: “Para mí, el Nevera es absolutamente todo lo que siempre he querido en cualquier automóvil. Combina lo mejor de la tecnología eléctrica en un automóvil que ha sido diseñado virtualmente desde cero para ser no solo extraordinariamente rápido, sino también realmente genial para conducir”.

¿Cuánto cuesta el placer de conducir? ¡no está claro! Blake estima que el campeón mundial de Fórmula 1 de 2016 “debería haber perdido cerca de 2 millones de francos suizos”. En euros, eso sería poco más de 2 millones de dólares.

¡Negro, elegante, súper rápido! Sin embargo, la mayoría de los automovilistas solo pueden ver el Niviera de 1914 hp desde atrás… Foto: Evan Sardi/Remac

Rimac Automobili fue fundada en 2009 por Mate Rimac (34 años) y tiene su sede en Zagreb, Croacia. El Nevera se presentó en el Salón del Automóvil de Ginebra en 2018 y finalmente entró en producción en serie a fines de mayo con el retraso de Corona. 150 coches a construir.

El presidente dijo: “Después de miles de horas de virtualización, años de diseño e ingeniería y muchos más prototipos, es una sensación muy especial ver cómo los primeros vehículos ahora comienzan su viaje hacia los clientes”.