¡No aceptes todo! ¡Las 3 mejores formas de entrenar tu ingenio rápido!

Los fundamentos en breve La flexibilidad se puede entrenar. Le daremos buenos consejos y 3 formas que lo ayudarán de inmediato.

Una regla importante al responder: siempre sea genuino, respetuoso y cortés.

Encuentra una táctica que funcione para ti.

¿Lanzar otro hechizo estúpido y encontrarlo difícil de contrarrestar? Hay algunas estrategias para mejorar tu velocidad de ingenio. ¡Cómo sacar el viento de las velas de otras personas en situaciones inapropiadas!

En el clip: con estos 3 consejos, instantáneamente te volverás ingenioso

Consejos para tu ingenio rápido

¿A ti también te resulta muy difícil encontrar las palabras adecuadas en determinadas situaciones y en algunos comentarios? A veces, días después, todavía estamos pensando en lo que podríamos haber dicho y lamentando haber perdido el momento de obtener una respuesta perfecta. Es lo mismo para todos, ¡pero no nos ayuda a largo plazo! En lugar de frustrarse por no decir nada o por no decir lo correcto, ahora es importante aprender de los errores y prepararse para situaciones similares.

¿Cuál es el secreto detrás del ingenio rápido? Las personas con ingenio rápido tienen la capacidad de responder rápidamente y con las palabras apropiadas al comportamiento de los demás, en el mejor de los casos, incluso con poco ingenio. Esto no es solo una pequeña victoria, sino que puede hacer que la otra persona cuestione y reflexione sobre su comportamiento. Sin embargo, lo cierto es que no todos tenemos el don de la reacción rápida.

¿Puedes aprender ingenio rápido?

Hay personas que son naturalmente muy inteligentes y tienen listas las palabras adecuadas para cada situación. ¿No es ese tu caso (todavía)? No te preocupes, no es tan fácil, ¡pero definitivamente se puede aprender un cierto nivel de ingenio rápido!

Tienes que ser ingenioso

En primer lugar, hay algunas cosas que son bastante esenciales para el ingenio rápido que puedes adquirir de varias maneras. A veces, es suficiente darse cuenta de que las respuestas rápidas no son ciencia espacial, sino solo un buen conjunto de características. Para obtener un representante, necesitará:

coraje: Quizás el punto más importante. Recuerda que hablar de situaciones (en su mayoría negativas) y comentarios inapropiados está bien y es absolutamente necesario.

Argumentos: Usando los argumentos correctos, podrá defender su opinión en situaciones estresantes. Cuanto mejores sean los argumentos, más seguro te sentirás. Por supuesto, no se puede estar preparado para todo. Aquí tiene sentido considerar algunos escenarios posibles y encontrar respuestas generales que puedan brindarle seguridad y satisfacción.

broma: ¡Todo incluye siempre un ligero guiño! Envuelve tu respuesta con un poco de humor y tal vez incluso con una sonrisa si la situación lo permite. ¡Esto elimina el viento de las velas de tu oponente!

Los mejores consejos para una respuesta ingeniosa rápida

Repartee significa defenderse a sí mismo oa los demás y expresar su opinión sin quedarse atrapado en un monólogo interminable. Por el contrario, el secreto de un buen contraataque es ser breve y directo. También se alimenta del elemento sorpresa. Así es como funciona:

Conoce la situación

Las respuestas rápidas son útiles ya veces necesarias, pero no siempre. Valora correctamente la situación y recuerda que tu reacción debe coincidir. Medios: puede enfrentar las cosas de manera diferente con amigos o familiares que con su jefe, por ejemplo.

No te pongas bajo presión

Especialmente al principio, puede ser difícil reaccionar de la forma en que lo imaginaste en tu cabeza cinematográfica. Sea paciente y acepte que un contraataque no ocurre de la noche a la mañana. Incluso las personas más inteligentes se confunden a veces. No huyas de la situación, pero tampoco fuerces la respuesta. ¡Entonces, por lo general, será mucho más fácil para ti!

Evita la provocación

Es posible que ya haya tenido algunas situaciones en las que otras personas, consciente o inconscientemente, lo provocaron con sus declaraciones. Una respuesta rápida requiere compostura. No te lo tomes en serio y no dejes que los comentarios estúpidos te afecten. ¡Simplemente no te lo tomes todo como algo personal y no dejes que la situación se intensifique!

Presta atención a tu lenguaje corporal

Un buen contraataque también incluye el correcto lenguaje corporal. Cuanto más seguro te sientas, más radiante estarás. ¡Asegúrate de estar en una posición erguida y relajada y no comiences las contracciones! Por un lado, esto no es absolutamente necesario y, por otro lado, su respuesta puede resultar incorrecta.

Más consejos para ti: con este truco de lenguaje corporal, al instante parecerá más seguro. Cómo cambiar tu tono de voz para que tu voz sea más fuerte, y estos ejercicios de amor propio te harán menos vulnerable a los comentarios de otras personas.

reflejate a ti mismo

¿Qué situaciones se te ocurren en las que te gustaría mostrar más oradores? ¿Qué se necesitaría para un mejor contraataque y cómo le gustaría responder a eso en el futuro? ¡Estos ejemplos prácticos y ejercicios pueden ser muy útiles!

Sé fino

Si los comentarios de la otra persona han perdido su nivel y se han vuelto realmente inapropiados, no participes en ellos. Tu medidor debe reflejar tu superioridad, pero no necesitas rebajarte a ese nivel. A veces, alguien adopta una mala actitud o te ataca a nivel personal, y luego muestras desapego al responder con silencio y mirar profundamente a los ojos de la persona en lugar de responder. ¡Puede hacer maravillas!

3 tácticas ayudan de inmediato

Además del encanto y el ingenio, también hay tácticas que puedes usar para dar una buena respuesta. Pruébalo con esto:

táctica refleja

Aquí simplemente cambias las tornas y atacas con las mismas armas. Como el ex primer ministro británico Winston Churchill, por ejemplo. La Sra. Astor le dijo: “Si yo fuera tu esposa, le pondría veneno a tu café”. Churchill respondió: “Y si yo fuera tu esposo, lo bebería”.

táctica de cortesía

Con esta táctica, no respondes específicamente a lo que dijo la otra persona, sino que irónicamente la felicitas. Por ejemplo: “Yo no usaría esos pantalones si fuera tú”. Tu respuesta: “Gracias por el consejo. Nunca pensé que entenderías tanto la moda”.

táctica de traducción

Con esta táctica, traduces lo que se dice a tus propias palabras y le pasas el ingenio a tu contraparte. He aquí un ejemplo: “No te ves bien hoy”. a lo que puedes responder: “Supongo que eso significa que estoy súper genial hoy”. De esta manera te aseguras de que el insulto no caiga sobre ti de la forma en que tu contraparte pretendía y así se deshace de la frase.