“No hay Baviera”: los espectadores encuentran fallas en el thriller criminal de ARD “Mordach”

El thriller “Mordach – Tod in den Bergen” recibió excelentes críticas. Sin embargo, la elección de los lugares de rodaje molestó mucho a algunos espectadores.

Tirol del Sur – Thriller “Mordach – Tod in den Bergen” tuvo buenas calificaciones el jueves en la primera. El thriller con Muhammad Kurtulus (51), Sarah Powerett (39) y Jessen Kukrovsky (54) atrajo a 5,5 millones de televidentes y obtuvo la participación de mercado número uno del 21,2 por ciento. Sin embargo, algunos espectadores se sorprendieron con las tomas de paisajes y pronto se dieron cuenta de que el thriller no se filmó en absoluto en Alemania o Baviera.

“Mordach – Death in the Mountains”: ¿Por qué se filmó la película policial ARD en Tirol del Sur?

Debido a que el thriller da la impresión de un pueblo bávaro, pero las magníficas tomas del paisaje se rodaron en Tirol del Sur, algunos espectadores incluso se sintieron engañados. “¡Perfectamente inquietante! Uno reconoce de inmediato los paisajes claros, únicos y completamente diferentes del Tirol del Sur y Trento. Estas cosas se mezclan aquí de una manera completamente caótica, y se intenta sugerir que estás en Baviera o Alemania”, dijo un espectador. comentó directamente debajo de la película. en el sitio web de la emisora.

“A veces se habla un dialecto del Tirol del Sur (gasolinera) o del Tirol del Sur con un acento claro interpretando a un posadero alemán. Totalmente incomprensible. ¿Qué se negó a eso? ¿Por qué?”, ​​agrega enojado. Los comentarios críticos también se pueden encontrar en Twitter. “Un thriller ambientado en Baviera, pero filmado en Tirol del Sur – nadie se dio cuenta…” o “Es maravilloso cómo ha cambiado el paisaje en Baviera”, se puede leer durante la transmisión en el servicio de noticias.

De eso se trata “Mardach – Muerte en las montañas”.

Después de que se encuentra un cuerpo, nadie cree que Kuma Ozan, el administrador de la oficina de Frankfurt de la BKA, acaba de volar al idílico Mordach para dar un paseo. Sus colegas locales creen que fue el asesino de Laura Bruner. Kuma, el policía encubierto, se quedó en silencio al principio. A su vez, la joven policía Tony no confía en él cuando la directora de operaciones de la BKA, Helene Brecht, se hace cargo del caso y, de todas las personas, le paga a Ozan como detective. ¡Toni descubre que su nuevo compañero conoce a la víctima y la bala salió de su arma reglamentaria! Para el poderoso empresario Brunner, que quiere vengar a su hija, el culpable ya está claro. Ozan, que se suponía que se tomaría un tiempo libre para abordar una tarea fallida, no puede recordar lo que sucedió. Siente que no confía en nadie. Sabe que debe averiguarlo por sí mismo si alguien quiere culparlo por el crimen.

