Rey Carlos III: Sorprende la lista de invitados a la coronación

En la alta burguesía británica -una buena semana antes de la coronación del rey Carlos (74)- hay una mezcla de sincero asombro y decepción personal, pero también un ligero regocijo malicioso: los ‘peers’ -como se llama a la alta burguesía- Están asombrados de que el viejo Koenig de hecho lo anuncia bien y hace que la fiesta en la Abadía de Westminster sea más estrecha, más moderna y más cercana a la gente.

Pero si “sólo” se invita a 2.000 invitados en lugar de 8.000 como en 1953, y hay muchos ciudadanos particulares, también significa que un señor u otro señor, o algún otro en la lejana Escocia o en un centro sin importancia del país no no Y la coronación, al igual que tú en RTL, tiene que ver la televisión en vivo en casa. Y un aristócrata u otro puede sentir cierta alegría porque también hay toneladas de cancelaciones de la realeza europea que, por varias razones, no estarán. allí En Londres el 6 de mayo.