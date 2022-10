No hay nieve en las competiciones: el ‘despropósito’ se impone en el Mundial de Esquí

La Copa del Mundo de Esquí está prevista para dentro de unos días al pie del Matterhorn, pero no hay suficiente nieve. Si bien estrellas del pasado como Felix Noether piden un replanteamiento, la Liga Mundial continúa ampliando el calendario. La promesa de sostenibilidad parece no valer nada.

Felix Neuwerther lleva mucho tiempo preocupado por el deporte que ama. Advirtió que el skate “tiene un gran trabajo para mantener su credibilidad” y que “ya no debería permitirse entrenar en los glaciares en el verano entre junio y septiembre” y luego también correr allí “mientras los glaciares se están derritiendo”. Esto “te hace vulnerable”. Las palabras de Noether tienen un año, pero son más relevantes que nunca.

Este verano, el glaciar Saas-Fee, donde varias naciones han completado su campo de entrenamiento, se ha cerrado temporalmente por falta de nieve. El tobogán que ya no siempre está muy por encima de Sölden, donde la Copa del Mundo comienza como de costumbre con las carreras de eslalon gigante para mujeres y hombres el sábado y el domingo, es en realidad una franja blanca, pero al lado se pueden ver campos grises. . “Es suficiente ir allí en noviembre”, dice Wolfgang Mayer, jefe de Alpin de Alemania, como Neureuther.

Sin embargo, el cada vez más absurdo plan de presentar cuanto antes bonitas fotos de la carrera de esquí alpino no llega a ser tan absurdo como en Zermatt. La semana que viene tendrá lugar la descendencia de dos hombres al pie del Matterhorn, y las mujeres participarán una semana después. El ex corredor austriaco y experto en televisión de hoy, Hans Knaus, llamó a esto “tonterías”: simplemente dice lo que todos piensan.

Más carreras no significa más calidad.

De hecho, las carreras masculinas deberían haber sido canceladas hace mucho tiempo, la pista no está lista para correr: no hay suficiente nieve en el glaciar, que no puede caer nieve artificial. Con lo que hay, se cierran las incisiones. La parte baja de la carretera de Zermatt a Cervinia en Italia es prácticamente inexistente. El “control de nieve” ahora está programado para el sábado, pero para entonces debe ser lo suficientemente frío como para poder producir suficiente nieve artificial.

Wolfgang Mayer solo puede sacudir la cabeza ante todos estos desarrollos. Su sugerencia: “Deberían cambiarse las condiciones del marco”. Lo que significa: “No vamos a empezar hasta principios o mediados de noviembre con la Copa del Mundo y sólo vamos hasta mediados de marzo”. Entonces, para los momentos en que la nieve todavía es razonablemente confiable. “Solo tenemos que aceptar eso”, dice. Pero a la Federación Internacional de Esquí y Snowboard FIS, dirigida por su controvertido presidente Johan Eliasch, no parece importarle mucho la credibilidad.

Ilyash habló por sí mismo en la oficina y prometió que todo mejoraría y que, por supuesto, también se debería prestar atención a la sostenibilidad. En cambio, el programa de carreras todavía está inflado para maximizar las ganancias: 42 carreras de mujeres, 43 carreras de hombres, más los Campeonatos del Mundo en febrero (6-19) en los centros turísticos franceses de deportes de invierno de Courchevel y Méribel. El Mundial no parece impedirle cavar su propia tumba.

También puede ser diferente. “Más carreras no significan más calidad”, dice Mayer en una entrevista. Más calidad significa para él: menos carreras, en las mejores ubicaciones. “De esta manera elevamos los eventos y luego los elevamos significativamente, como en Kitzbühel o Wengen”. Pero debido al cambio climático, correr en estos lugares ya no es seguro.