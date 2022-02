No tires tu smartphone: utiliza tu antiguo móvil como cámara o mando a distancia

Cualquiera que compre un nuevo teléfono móvil no debe dejar el antiguo teléfono inteligente sin usar. Hay ideas.

Alemania – Año tras año, empresas como Apple o Samsung presentan nuevos modelos de teléfonos inteligentes. Un estudio realizado por TU Berlin en 2019 mostró que el 67 por ciento de las personas mayores de 18 años compran un nuevo teléfono móvil a pesar de que sus dispositivos antiguos todavía funcionan perfectamente. Detrás de esto está el deseo de tener siempre lo último. Pero, ¿qué haces con los dispositivos viejos?

No tires tu celular: cinco ideas para seguir usando tu viejo smartphone

Los teléfonos inteligentes viejos no deben desecharse. Además, dejar los celulares en el cajón no es buena idea. Si no quieres ganar unos euros extra con tu viejo dispositivo, aún tienes muchas opciones para usarlo de forma razonable.

Una posibilidad podría ser, por ejemplo, convertir su teléfono inteligente en un control remoto. La forma más fácil de hacerlo es a través de aplicaciones. Si tiene un teléfono inteligente y un televisor de la misma marca, como Samsung, todo funciona de manera rápida y sencilla. En la mayoría de los casos, varios dispositivos como televisores, altavoces y similares pueden operarse a través del teléfono móvil.

Siga usando su teléfono celular: use su teléfono inteligente en su oficina en casa

Un viejo teléfono inteligente también se puede utilizar en la oficina en casa. Hay dos posibilidades. Si no tienes una cámara web, puedes convertir tu teléfono celular en una. También se requiere una aplicación para esto. Entre otras cosas, ManyCam se puede utilizar aquí (más Temas de servicio en RUHR24 está leyendo).

La herramienta debe instalarse tanto en una computadora como en un teléfono móvil. Otro uso potencial de un teléfono inteligente en la oficina en el hogar es convertirlo en su teléfono comercial. De esta manera tienes tu propio número para el trabajo y puedes separar mejor tu trabajo de tu vida privada.

El nuevo propósito del viejo celular: el smartphone es perfecto para los padres

Si está esperando tener hijos o incluso tener un bebé en casa, también puede usar su antiguo teléfono inteligente para esto. En lugar de un monitor de bebé, se puede usar un teléfono móvil para monitorear a su bebé. Hay aplicaciones especiales para esto, pero también puedes probar una videollamada a través de Whatsapp o Microsoft Teams.

Otra forma de usar su viejo teléfono celular con sus hijos es convertirlo en un teléfono nuevo para ellos. Los dispositivos nuevos suelen ser demasiado caros para dejarlos en manos de los niños. Sin embargo, los teléfonos inteligentes que ya están en uso pueden romperse fácilmente en una situación de emergencia. Por cierto: Los niños deben tener su propio teléfono móvil solo a partir de los nueve años, recomendamos 12 años.

Desecho de teléfonos celulares: cómo deshacerse correctamente de su dispositivo viejo

Si ya no puede utilizar realmente el dispositivo antiguo, no debe desecharlo simplemente con la basura doméstica. El teléfono contiene materiales que se pueden reciclar. También contiene componentes tóxicos. Por lo tanto, los dispositivos pueden entregarse a un distribuidor especializado o desecharse en un centro de reciclaje.

Varios proyectos ambientales también aceptan teléfonos inteligentes viejos y los desechan de manera respetuosa con el medio ambiente. Algunos dispositivos se reparan allí y luego se venden nuevamente. De cualquier manera, has hecho algo bueno por la Madre Naturaleza.

