Una cuenta de Microsoft también es obligatoria para Windows 11 Pro

Con la vista previa interna actual de Windows 11, Microsoft ha anunciado que, a partir de ahora, también se requerirá conectividad a Internet para la primera configuración en la versión Pro. Una cuenta de Microsoft también es obligatoria para uso privado.

Recientemente informamos sobre los próximos eventos Innovaciones para Windows 11 Desde Copia de vista previa interior 22557pero a gran escala Cambiar En la sección “Otros cambios”, se menciona casi tangencialmente que Windows 11 Pro, como Windows 11 Home, recientemente requirió una conexión a Internet durante la configuración inicial. Entonces también se requiere una cuenta de Microsoft para uso privado.

Similar a la edición de Windows 11 Home, la edición de Windows 11 Pro ahora solo requiere una conexión a Internet durante la configuración inicial del dispositivo (OOBE). Si elige configurar el dispositivo para uso personal, también se requerirá MSA para la configuración. Puede esperar que se requiera una cuenta de Microsoft en viajes web posteriores. microsoft

Con Windows 11 Pro, anteriormente era posible realizar la configuración inicial sin conexión con una cuenta de usuario local en lugar de una cuenta de Microsoft. Los requisitos de Internet y de cuenta que ya se aplican a la compilación principal ahora también se aplican a la versión profesional del sistema operativo, al menos en la compilación Insider Preview actual. Se supone que la empresa posee este En la gran actualización de otoño (Versión 22H2) es oficial.

Es probable que este cambio cause problemas con los sistemas caseros, por ejemplo, donde no se puede establecer una conexión a Internet durante la configuración inicial debido a la falta de controladores LAN (W). Como es bien sabido, Microsoft también prueba innovaciones en versiones internas que no siempre llegan a la versión final. La empresa puede dar marcha atrás en este sentido si provoca demasiadas críticas.

