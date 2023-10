Notas de los medios tras el PPV ‘AEW Wrestledream’: Katsuyori Shibata se comprometerá con AEW/ROH, interés en fichar a una gran estrella de NOAH, primeras estimaciones del precio de compra del PPV, otro previsto para 2024 y Tony Khan sobre la salida de Jade Cargill

En la llamada a los medios posterior al PPV «Wrestledream», Tony Khan confirmó que probablemente habrá una segunda edición del show el próximo año.

El presidente de AEW también reveló que las estimaciones iniciales eran que Wrestledream vendió más de 100.000 copias en PPV. Como es habitual, no se dispondrá de cifras más concretas hasta los próximos días y semanas.

También se le preguntó a Tony Khan sobre la salida de Jade Cargill y su traslado a la WWE en la conferencia de prensa. Khan respondió que en realidad esperaba una extensión de contrato. En consecuencia, le hizo dos ofertas lucrativas. Rechacé la primera y le exigí más dinero, tras lo cual me hizo una segunda oferta con mejor paga que la que yo ya había pedido. Khan pensó que aceptaría la oferta, pero para su sorpresa, finalmente no lo hizo. Ya estaban en las últimas semanas de su contrato, y cuando le quedó claro que Cargill no sería renovado, sólo quería asegurarse de que recibiera una despedida adecuada. La puerta en AEW siempre está abierta para la mujer de 31 años y le deseó buena suerte para el futuro. Khan elogió el tiempo que pasó con ella y destacó que no tenía más que cosas buenas que decir sobre ella.

Katsuyori Shibata también respondió a las preguntas de los periodistas en la llamada a los medios. Al Campeón Puro de ROH se le preguntó sobre el estado de su contrato y si todavía está trabajando para New Japan Pro Wrestling. Shibata respondió que estaría dispuesto a comprometerse con AEW/ROH si Tony Khan así lo deseara. Khan respondió riendo que Shibata nunca debería dejar la empresa.

Además, se le preguntó a Tony Khan si estaría interesado en fichar a Katsuhiko Nakajima. Khan respondió que estaba interesado y escuchó que el sentimiento era mutuo. El dos veces campeón de peso pesado de GHC anunció la semana pasada que dejará Pro Wrestling NOAH a fin de mes y luchará en su último combate para la promoción el 28 de octubre en un show en su ciudad natal de Fukuoka.

