¿Barbara Schoneberger desnuda el abdomen en “Porque no saben lo que está pasando”?

Traje blanco y cinturón marrón: eso es lo que lleva Barbara Schoenberger en la edición actual de ‘Porque no saben lo que está pasando’. Hasta aquí, todo muy elegante. Pero a primera vista, el color del cinturón se parece sospechosamente al color de la piel… “Cuando vino hoy pensé que estaba de vacaciones, pero no me di cuenta de que era un cinturón.“, admite Thomas Gottschalk.

No es de extrañar: después de todo, las chicas de “RheinFire Pyromaniacs” muestran mucha piel. La señora Schoenberger, en cambio, prefiere los clásicos y disfruta de Gottschalk. “¡Pensó que tenía un diafragma!”Dijo el hombre de 49 años. No, preferiría dejar eso en manos de las chicas. En cambio, el cinturón se aprieta un poco más. Al final sólo podemos decir una cosa: el conjunto queda realmente genial, sea corto o no. (sobrevivir)