Noticias de Pokémon GO hoy: consigue a Darkrai y ven al Día del humo con muchas cosas brillantes – 20 de octubre de 2023

Las noticias de Pokémon GO de hoy del 20 de octubre tienen que ver con Darkrai, así como con el próximo Día del Humo con Pionskora este fin de semana.

SAN FRANCISCO – ¡Feliz viernes, queridos entrenadores Pokémon! Hay muchos eventos y recompensas en Pokémon GO esta semana que no debes perderte. El evento de Halloween también empezó ayer, al menos la primera parte. No debes perderte este evento bajo ninguna circunstancia. También le daremos una descripción general de los próximos días y fines de semana en el popular juego móvil Niantic. Aquí encontrarás toda la información importante sobre Pokémon GO del 20 de octubre de 2023.

Nombre del juego Pokémon Ir Versión (fecha de publicación inicial) 6 de julio de 2016 editor Niantic serie Pokémon Plataformas Android, iOS Desarrollador Niantic Tipo Realidad aumentada, móvil.

Pokémon GO: Novedades del 20 de octubre – Día del humo con muchas cosas brillantes y el regreso de Darkrai

Capturando a Darkrai: A partir de hoy, Darkrai podrá volver a encontrarse en las incursiones de nivel 5 en Pokémon GO. La poderosa bestia realmente lo tiene todo. Para derrotarlo y luego atraparlo, necesitas un equipo fuerte. En nuestra guía de contraataque de Darkrai te contamos lo que necesitas saber para poner a un jefe de incursión en su lugar.

La primera parte del gran evento de Halloween: Hoy, 19 de octubre, comienza la primera parte del evento de Halloween de este año en Pokémon GO. Debido al tamaño y a las numerosas recompensas, este año el evento también se dividirá en dos fechas. Puedes leer sobre lo que te espera este jueves en el evento de Halloween 2023 de Pokémon GO aquí.

Nuevo evento “Día del tabaquismo” el fin de semana: Mañana sábado 21 de octubre se llevará a cabo el llamado “Día del Humo” en Pokémon GO. La atención se centra especialmente en Pokémon venenosos y Pokémon insectos. Puedes conseguir un total de 16 piezas brillantes diferentes en este evento. Puedes leer toda la información en nuestro artículo sobre el Día del Humo con Pionskora en Pokémon GO.

Novedades de Pokémon GO en octubre de 2023 © Niantic / ingame.de (montaje)

Pokémon GO: noticias del 20 de octubre: siguen siendo importantes

Investigación especial para Prime Gaming: Si también es miembro de Amazon Prime, puede esperar aún más investigaciones privadas gratuitas. También hay artículos exclusivos y Pokémon regionales que actualmente solo puedes conseguir aquí. Puedes leer toda la información en nuestro artículo relacionado sobre Prime Special Research en Pokémon GO.

Nuevas tareas para la investigación temporal: Aquellos de ustedes que compraron el “Scary Beautiful Pass” para la misión temporal pueden esperar nuevas misiones a partir de hoy. A lo largo del mes se anunciarán nuevos desafíos y sus correspondientes recompensas. Los poseedores de entradas pueden esperar, entre otras cosas, la aparición de unidades Pokémon y Señuelos. Puedes encontrar una descripción general de todas las misiones y recompensas en el artículo sobre la misión temporal del “Boleto hermoso y aterrador”.

Búsqueda especial gratuita “Bienvenido al modo multijugador”: Una vez que desbloquees Pokémon GO, recibirás una nueva investigación especial. Sin embargo, para resolver los desafíos debes unirte a un equipo. Si completas todas las tareas en equipo, podrás esperar, entre otras cosas, objetos exclusivos para tu avatar. En nuestro artículo sobre la misión especial “Bienvenido al multijugador” te contamos todas las tareas y recompensas asociadas a ella.

Pokémon GO: Novedades del 18 de octubre – Lo más destacado de la semana

¿Qué eventos serán importantes esta semana? Nuevamente hay algunos eventos que no debes perderte en la semana 42 del calendario. En nuestra tabla, puedes ver de un vistazo lo que sucederá en Pokémon GO durante los próximos días. (*Posible Pokémon shiny)

entrevista Ocurrió Del 16 de octubre al 17 de octubre Espectáculo de Poképaradas con Irrbis y Pumpdjinn 17 de octubre Reloj especial con Irrbis* 18 de octubre Lección de incursión con Shlingking* Del 19 al 16 de octubre Evento de Halloween parte 1 Del 20 al 22 de octubre Muestra PokéParada con Shuppet y Banette 20 de octubre Incursiones de nivel 5 con Darkrai* 21 de octubre dia de humo Del 21 de octubre al 22 de octubre Incursiones criptográficas de nivel 5 con Crypto Lavados

¿Qué eventos sucederán en Pokémon GO en octubre de 2023? Con la llegada del otoño, los días más frescos y luminosos están a la vuelta de la esquina. Sin embargo, vale la pena ir más allá y buscar Pokémon. Es por eso que nos gustaría recomendar nuestra revisión mensual de Pokémon GO en octubre. Allí te diremos qué eventos son especialmente destacables o cuáles puedes saltarte sin preocupaciones. Puedes encontrar todas las demás noticias importantes sobre Pokémon GO todas las mañanas en este artículo, con el que te mantenemos actualizado todos los días.

Imagen de la lista de clases: © Niantic / ingame.de (montaje)