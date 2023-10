Evento de Halloween, parte 2: nuevos brillos, incursiones y recompensas

en el juego Noticias de juegos

de: Daniel Newbert

En Pokémon GO, las festividades de Halloween entran en su segunda ronda. Hay nuevos desafíos y Pokémon raros. Te revelamos lo que está pasando.

SAN FRANCISCO – Es una transición perfecta, porque al final de la Parte 1 del evento de Halloween de octubre de 2023 de Pokémon GO, la Parte 2 continúa. No sólo se intercambian recompensas, también hay nuevos monstruos que capturar, nuevos monstruos brillantes, así como incursiones e investigaciones. En nuestro artículo, le informaremos sobre las características notables que puede esperar.

Pokémon GO: Evento de Halloween Parte 2 – Toda la información de un vistazo

Pokémon GO: Evento de Halloween 2023 Parte 2 – Hora de inicio y fechas importantes

Inicio del evento: Jueves 26 de octubre de 2023 – 10:00 a. m. (hora local)

Jueves 26 de octubre de 2023 – 10:00 a. m. (hora local) Fin del evento: Martes 31 de octubre de 2023 – 8:00 p. m. (hora local)

Pokémon GO: Evento de Halloween 2023 Parte 2: estas recompensas están disponibles en el evento

Es posible que recibas dulces adicionales por atrapar Pokémon disfrazados.

Recibirás dulces adicionales cuando atrapes un Pokémon con un lanzamiento Bueno, Excelente o Excelente.

Recibirás caramelos XL adicionales cuando atrapes un Pokémon con un lanzamiento Bueno, Excelente o Excelente.

El 31 de octubre recibirás un caramelo especial o un caramelo XL especial por atrapar Pokémon disfrazados.

La investigación emergente con temática de Halloween estará disponible durante el evento.

Pokémon GO: Evento de Halloween 2023 Parte 2: este Pokémon hizo su primera aparición

Estos dos Pokémon hacen su primera aparición: La segunda parte del evento de Halloween 2023 de Pokémon GO vuelve a tener dos nuevos Pokémon en su bolsa. Tradicionalmente, esta vez hay dos Pokémon disfrazados. Podrás encontrar a Pikachu y Gengar disfrazados de Halloween.

Pokémon GO: Evento de Halloween 2023 Parte 2: Puedes encontrar estos Pokémon en estado salvaje

Puedes encontrar estos Pokémon en estado salvaje durante el evento de Halloween: Esta vez, en la segunda parte del evento, podrás atrapar 14 monstruos más, la mayoría de los cuales también pueden ser brillantes. Aquí está la lista completa (*posible también como Shiny):

Pikachu disfrazado de Halloween*

Vulpix con su aterrador disfraz de festival*

CramWorks*

Traunvogel*

Zubris*

Plinfa con práctico disfraz de Halloween*

Driflón*

Macabeos*

Visita*

Fénix*

Paragon*

Irbis disfrazada del festival de terror*

eF-eM*

Gengar disfrazado de Halloween*

Pokémon GO: Evento de Halloween 2023 Parte 2: estos monstruos te esperan durante tu misión

Esto es lo que te ofrece la búsqueda temporal “Piercing Echoes”: Para participar en la investigación paga y por tiempo limitado “Eerie Echoes” durante el evento Pokémon GO, primero debes comprar un boleto en la Tienda Pokémon GO por alrededor de 6 €. Si lo deseas, también puedes regalar entradas a amigos con los que tengas estatus. “Súper amigos” Ya se ha conseguido. En nuestro artículo sobre la misión “Uncanny Echoes” te contamos si merece la pena comprar una entrada en Pokémon GO.

atención: Debes completar esta búsqueda limitada antes del martes 31 de octubre de 2023 a las 8:00 p.m. para que la búsqueda no caduque, no continúe indefinidamente. Cualquiera que ya tenga un boleto para la investigación temporal “Scary Beautiful Ticket” en Pokémon GO también puede esperar nuevas misiones.

Búsqueda temporal con Kryppuk: El raro Pokémon fantasma Kryppuk también está disponible a través de la investigación de eventos. Ya tenemos un artículo sobre esta investigación. Aquí te diremos lo que debes hacer para obtener el raro Kryppuk como parte de la misión.

Estas recompensas te esperan durante la investigación de campo: También habrá nuevas misiones de investigación de campo para el evento de Halloween 2023 de Pokémon GO. Estos son los Pokémon que puedes atrapar:

trunmagil*

Galar Macabaga*

Paragon*

bruto

Pokémon GO: Evento de Halloween 2023 Parte 2: estos jefes de incursión te están esperando

Batallas de incursiones de nivel 1 Trunvogel*, Nebulac*, Paragoni* Batallas de incursiones de nivel 3 Gengar disfrazado de Halloween* Batallas de incursiones de nivel 5 Darkrai* Redadas masivas Mega Panet*

Noticias diarias de Pokémon GO: Si quieres estar siempre actualizado, te recomendamos nuestro artículo de noticias diario sobre Pokémon GO. Allí te contamos cada mañana qué emocionantes eventos te esperan ese día, qué nuevos Pokémon entrarán al juego y qué promociones adicionales puedes aprovechar actualmente.

