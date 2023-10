Novedad en el Reichsrat von Buhl: Romina Luconi se traslada de Argentina a Diedesheim – Weinkopf

Tu alegría en la vida es contagiosa. Romina Lugoni se siente cómoda en su nuevo entorno. Encuentra su hogar profesional en el sótano de la bodega Reichsrat von Bull en Diedesheim, rodeado de depósitos de acero inoxidable y finas barricas de madera.

Actualmente está ocupada revisando la solución de fermentación. Mide los grados Öchsle y los anota en una tarjeta pegada al cañón correspondiente. El desarrollo de vinos todavía jóvenes tiene un impacto significativo en el proceso posterior de elaboración del vino. Romina Lugoni es una apasionada de su trabajo y ahora ha descubierto su amor por el vino blanco.

Hasta ahora había conocido sobre todo vinos tintos, especialmente Malbec. El estudiado enólogo es oriundo de la mundialmente famosa región vitivinícola de Mendoza, en el oeste de Argentina. Y sobre todo de Dunuyan, un pueblo a 1000 metros sobre el nivel del mar. El Malbec está marcando el camino hacia allí. El 85 por ciento de todos los viñedos se producen con esta variedad de uva. En Van Bull las cosas son diferentes: “Puedo aprender y probar mucho más”, afirma. Junto con la directora técnica Simone Fricario y la enóloga Janina Korb, es la persona perfecta para ello.

Reichsrat von Buhl encontrado en Internet

Su llegada a Diedesheim se debe a una casualidad: “Tenía muchas ganas de ampliar mi formación sobre el vino en Europa y aprender sobre diferentes métodos y estilos de elaboración del vino”, dice Lugoni. Buscó bodegas en Europa en Internet y encontró la bodega Reichsrat von Buhl. Estudió ciencias agrícolas en casa y asistió a una conferencia sobre enología en una universidad local, donde descubrió su interés por la viticultura. “No me dejó ir, quería aprender más, especialmente aprender de la historia de la viticultura europea”.

Una beca la llevó a Abruzzo, Italia, la tierra natal de sus antepasados, para un período de estudio invitado de seis meses. Sus abuelos emigraron de allí a Sudamérica. De regreso a Mendoza trabajó en proyectos con diversas bodegas. Por ejemplo, en un artículo científico analizó los efectos del cambio climático en el crecimiento de diferentes variedades de uva y elementos clave en la elaboración del vino.

Emocionantes oportunidades de expansión

Ahora acabó en el Palatinado. “Veo aquí muchas cosas nuevas que nunca había visto antes”, afirma Lugoni, para quien es “muy emocionante” que aquí no se centre la atención en un solo estilo de vino, sino en muchas opciones de ampliación. Un tipo de uva. También hizo de la búsqueda de la excelencia en la bodega un asunto muy cercano a su corazón. “No me di cuenta de eso en mis estaciones anteriores”.

Sin embargo, las cosas son más complicadas en Argentina que en Europa. La adquisición de ingredientes y agentes de tratamiento a veces se asocia con interrupciones, y los enólogos deben ser flexibles e inventivos. “Es más estresante que aquí”, dice Lugoni. Después de pasar algunos meses cosechando uvas en Sudáfrica antes de llegar a Diedesheim, la joven no pensaba en absoluto en regresar rápidamente a Sudamérica. “Aún no he reservado un vuelo de regreso”, le guiñó un ojo. “Estoy abierto.”

A veces se deja engañar

Después de su estancia con el Reichsrat von Buhl a finales de noviembre, podía imaginarse quedarse en Alemania unos meses más. También quiere avanzar profesionalmente y realizar una maestría. Pero también admite que a veces siente nostalgia: “Extraño mucho a mi familia y a mis amigos. Y carne y vino tinto local”, le guiñó un ojo. Con esto se refiere al asado, una gran barbacoa que se celebra como una gran reunión familiar. “No se trata sólo de la carne en la gran parrilla, se trata del momento de estar juntos, la sensación de disfrutar juntos y continuar la tradición”.