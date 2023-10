Nuevos caminos en tiempos cambiantes

SDesde que se anunció el avance, apenas ha pasado un día sin que se escuchen voces que piden sensibilidad geopolítica en la política exterior y comercial. Esto se debe a que Alemania compite estrechamente con China, que está esperando que los países del Sur Global recuperen Europa y, por lo tanto, salgan completamente de nuestra esfera de influencia. Esta preocupación es exagerada y subestima los beneficios de una política de comercio exterior basada en valores.

Para aclarar algo de inmediato: por supuesto, la UE no se está haciendo ningún favor al reabrir el acuerdo de libre comercio que negoció con los países latinoamericanos del Mercosur con cláusulas ambientales unilaterales. La crítica de que la UE está señalando con el dedo también es cierta. Sin embargo, la conclusión no debería ser exagerar todas las afirmaciones. Porque no somos diferentes de China y otros cuyos valores globales son ajenos. El atractivo de la UE como socio representa el desarrollo sostenible, persigue una agenda medioambiental y socialmente sostenible e invierte en tecnologías futuras para dominar la transición estructural hacia la descarbonización a nivel internacional. El fortalecimiento y la sostenibilidad de las instituciones de gobierno local es un enfoque en el que podemos sumar puntos.