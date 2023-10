Otra concentración en Berlín: decenas de detenciones

pagina de inicio Política

De: esturión cristiano

La mano de Hezbollah se extiende a Argentina. La embajada de Israel en Buenos Aires tuvo que ser evacuada. Ticker de noticias del “Día de la Ira”.

Hezbollah ha pedido un “día de ira sin precedentes” después del devastador atentado con bomba en un hospital en la Franja de Gaza. En Berlín, algunos manifestantes salieron abiertamente a las calles. A pesar de la prohibición de manifestarse, el miércoles por la tarde volvió a haber multitudes en Berlín-Neukölln. La policía dijo que había una situación tensa en Sonnenalli. La policía dijo en el sitio X (anteriormente Twitter) que se utilizaron pirotecnia y se arrojaron piedras y botellas a los agentes de policía.

Se ve a los participantes cantando “Allahu Akbar” y se ven banderas palestinas. Es posible que la gente haya estado participando en un evento alternativo a una manifestación pro palestina, que también fue prohibida. Un portavoz explicó que la situación es muy activa. Según un periodista de dpa que se encontraba en el lugar, decenas de personas fueron arrestadas.

“Día de la Rabia” en Sudamérica: Manifestaciones frente a la Embajada de Israel en Buenos Aires

Actualizado el 18 de octubre a las 17:45: El “Día de la ira” de Hezbollah contra Israel tiene ramificaciones hasta América del Sur. La embajada de Israel en la capital argentina, Buenos Aires, hogar de una de las comunidades judías más grandes fuera de Israel, ha sido evacuada tras una amenaza de bomba. Los expertos en explosivos registraron el edificio pero no encontraron nada sospechoso, dijo hoy la policía. La embajada de Estados Unidos también fue amenazada. La policía dijo que no se encontraron objetos sospechosos durante la búsqueda realizada por la policía.

Después de una amenaza de bomba a la embajada de Israel en Buenos Aires: las fuerzas de seguridad bloquean el acceso central al congreso de Argentina. © Pablo Aneli/dpa

Actualizado el 18 de octubre a las 4:05 p.m.Miles de partidarios de Hezbolá protestaron hoy en Beirut, la capital libanesa, contra los ataques de Israel a la Franja de Gaza. “Estamos aquí para expresar nuestra condena y extrema ira por las continuas masacres de sionistas”, dijo Hashim Shabi al-Din, jefe del consejo ejecutivo de Hezbollah. “Hoy debemos aceptar nuestra responsabilidad de garantizar que Gaza no colapse ni caiga”, continuó. Los manifestantes corearon “Muerte a Israel” y carteles mostraban aviones de combate israelíes con las palabras “Hecho en Estados Unidos”. Anoche, militantes proiraníes declararon el miércoles un “día de ira sin precedentes” contra Israel.

“Día de la Ira” en Francia: varios aeropuertos evacuados por amenazas de bomba

Actualizado el 18 de octubre a las 12:35 p. m.: Los aeropuertos de Lille, Lyon y Toulouse en Francia fueron evacuados el miércoles debido a amenazas de bomba. Por la mañana se recibieron allí amenazas similares, informó BFMTV, en referencia a la policía. También se han lanzado amenazas de bomba al aeropuerto de Lille. El equipaje abandonado llamó la atención de la seguridad en el aeropuerto de Niza el miércoles. El aeropuerto dijo que ahora ha vuelto a la normalidad.

Las amenazas de bomba han aumentado en Francia en los últimos días, especialmente en las escuelas. Hasta el momento la policía no ha encontrado nada fuera de lo normal en ninguno de los casos. El Louvre de París recibió una falsa alarma de bomba y el Palacio de Versalles incluso recibió dos impactos. Hasta el momento no se ha podido identificar quién está detrás de las amenazas. Francia se encuentra actualmente en su máxima alerta terrorista después de que un adolescente islamista extremista apuñaló a un maestro e hirió a otras tres personas en una escuela en Arras el viernes. El atacante se atribuyó la responsabilidad de los combatientes terroristas del Estado Islámico (EI). La policía lo atrapó y lo arrestó. El lunes se produjo una amenaza de bomba frente al monumento conmemorativo de la escuela.

Después de la explosión del hospital: Llamados a la violencia contra los soldados israelíes

Actualizado el 18 de octubre a las 12:25 p. m.: Las facciones políticas palestinas en Cisjordania han convocado a un enfrentamiento con los soldados israelíes tras una mortal explosión en un hospital de la Franja de Gaza. Hamás culpa a Israel por los ataques con cohetes. Israel, por el contrario, habla de un misil errante del grupo militante “Jihad Islámica” que explotó en un aparcamiento frente a un hospital.

Actualizado el 18 de octubre a las 11:10 am: Hay un consejo central de judíos. Intentó prender fuego a una sinagoga Fue fuertemente condenado en Berlín. Dos artefactos incendiarios fueron lanzados y se incendiaron el miércoles por la noche; El consejo central dijo que el edificio en sí no estaba en llamas. El ataque incendiario es una continuación de la glorificación del terrorismo por parte de Hamás en las calles alemanas. “Día de la ira” no es sólo una frase. El terrorismo psicológico resulta en ataques concretos.

Embajada de Israel en Alemania habló Un “momento decisivo” para toda democracia: “Apoyamos a quienes luchan contra el terrorismo, el extremismo y las organizaciones bárbaras, o permaneceremos en silencio y permitiremos el mal perpetrado por los terroristas y sus seguidores – ya sea en Oriente Medio o en el corazón de Europa.” Es hora de tener claridad moral.

“Día de la Ira”: manifestación frente a la embajada de Estados Unidos en Beirut

Actualizado el 18 de octubre a las 10:20 am: Hezbolá ha convocado un “día de ira” tras una mortal explosión en un hospital de la Franja de Gaza. Cientos de personas están protestando ahora frente a la embajada de Estados Unidos en el suburbio de Awgar en Beirut, dijo un periodista de una agencia de noticias. AFP Los manifestantes arrojaron piedras y prendieron fuego al edificio. Cientos de personas también se reunieron frente a la embajada de Francia en Beirut, donde se arrojaron piedras. También hubo ira en los campos de refugiados palestinos en las ciudades de Tiro y Sidón, en el sur del Líbano. Grupos palestinos han convocado manifestaciones masivas hoy.

Dispositivos incendiarios frente a una casa con comodidades judías antes del “Día de la Ira”.

Actualizado el 18 de octubre a las 9:10 am: Anoche se produjo un incendio provocado contra la comunidad judía de Berlín. El El compartió Comunidad de Kahal Atas Yisroel. Unos desconocidos arrojaron dos bombas molotov contra el centro social de la calle Brunnenstrasse, en el distrito de Mitte.

A primera hora de la tarde se habían producido algunos disturbios durante las protestas antiisraelíes en Berlín. Según informes policiales, los servicios de emergencia fueron atacados en la Puerta de Brandeburgo. Según los bomberos, en el distrito de Neukölln se quemaron bloques, patinetes eléctricos y un parque infantil. Sus servicios de emergencia fueron alcanzados por pirotecnia.

Actualizado el 18 de octubre a las 8:10 am: El ejército israelí ha publicado imágenes que muestran que un cohete palestino fue responsable de un ataque mortal contra un hospital en la Franja de Gaza. Por Colección de vídeos publicados Se pueden ver fotografías aéreas de la Clínica Al-Ahli y del aparcamiento donde se produjo el incendio. Se comparan fotografías aéreas antes y después del fatal incidente. No se observó ningún cráter típico durante los ataques aéreos israelíes.

Ataque con cohetes contra la Franja de Gaza: Hezbollah ataca a Israel en el “Día de la ira”

Informe del 18 de octubre: Gaza/Tel Aviv – A Cohetes impactan en la ciudad de Gaza Amenaza los esfuerzos para prevenir un brote en el Medio Oriente. Según noticias palestinas, cientos de personas murieron en el ataque al hospital. El Guerra en Israel amenaza con intensificarse.

El grupo militante islamista Hamás culpó a Israel del ataque, pero el gobierno israelí lo negó inmediatamente. “El hospital fue alcanzado por un misil errante del grupo terrorista Jihad Islámica”, dijo el ejército. Anunció que quería hacer pública la fuente de la suposición. Los acontecimientos provocaron protestas espontáneas en todo el mundo árabe y en algunas ciudades alemanas.

Guerra en Israel: Después de que un cohete impactara en un hospital en la Franja de Gaza, ha habido repetidas protestas contra Israel. © Stringer/dpa

Hezbollah declara un “día de ira sin precedentes” contra Israel

Hezbollah, la milicia proiraní en el Líbano que es hostil a Israel, declaró un “día de ira sin precedentes” contra Israel. Los militantes chiítas dijeron que también estaba dirigido contra la visita de solidaridad del presidente estadounidense Joe Biden a Israel prevista para este miércoles (18 de octubre). Biden quiere “apoyar al régimen criminal”. Estados Unidos tiene la responsabilidad directa y total de “esta carnicería”.

Hezbollah insistió en que las palabras de condena ya no son suficientes. Hizo un llamado a la gente del mundo árabe e islámico a expresar su enojo mediante protestas. El Presidente palestino Abbas dijo que los países que apoyaron a Israel también deberían asumir la responsabilidad de este acto.

Rusia y los Emiratos Árabes Unidos solicitaron una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU el miércoles, dijo el embajador adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyansky.

Biden quiere hacer “preguntas difíciles” a Israel

Biden reacciona con sorpresa al ataque con cohetes contra un hospital en Gaza Estaba “indignado y profundamente entristecido”, afirmó en un comunicado. Durante su viaje a Tel Aviv, el presidente estadounidense también quiere plantear “preguntas difíciles”. John Kirby, director de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional del gobierno estadounidense, explicó en el vuelo a Tel Aviv. Biden quiere tener una idea de la situación sobre el terreno por parte de los israelíes y aprender más sobre sus objetivos y planes para los próximos días y semanas.

Después de su breve viaje a Israel, Biden quería visitar Jordania primero para reunirse con el presidente palestino Mahmoud Abbas, el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi y el rey Abdullah II de Jordania. Sin embargo, Jordan canceló la reunión con poca antelación. El ministro de Asuntos Exteriores, Ayman al-Safadi, dijo al canal de televisión jordano Al-Mamlaq que eso sólo sucedería si había un acuerdo para poner fin a la guerra y detener “estas masacres”. (CS con agencias)