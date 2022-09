Oleoductos Nord Stream: este es el efecto de las fugas en el clima y el medio ambiente

DrLas imágenes están en todas partes en este momento, y son alarmantes: una gran mancha de espuma blanca se cierne en el sur del Báltico, causada por la fuga de gas burbujeante de las tuberías en el fondo del mar. Se han detectado un total de cuatro fugas en las tuberías Nord Stream 1 y 2 desde el lunes. Todos están en aguas internacionales. Dos están cerca de Suecia, dos están cerca de Dinamarca.

Los gobiernos de los dos países están convencidos de que los daños fueron causados ​​por actos de sabotaje. Una suposición obvia compartida por muchos expertos: antes del descubrimiento de una fuga de gas, las estaciones de medición en varios países registraron dos explosiones. Aunque ninguno de los oleoductos estaba operativo; Sin embargo, ambos estaban llenos de gas. Por lo tanto, el presunto acto de sabotaje no solo podría tener consecuencias políticas y económicas de gran alcance, sino que también podría tener impactos ambientales significativos.

Pero, ¿en qué medida las tuberías con fugas afectan realmente al ecosistema marino y al clima? La respuesta a esta pregunta depende de varios factores: qué es un gas, cuánto se escapa y cómo se propaga en el agua y el aire.

Leer también

El gas natural que provoca las fuertes burbujas en las imágenes es principalmente metano. Esta es una sustancia altamente inflamable y dañina. Gas: en un período de 20 años, es 80 veces más potente que el dióxido de carbono (CO₂). Aunque las emisiones de metano representan solo alrededor del 3 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por el hombre, son responsables de 0,5 grados del calentamiento global promedio anterior de alrededor de 1,1 grados. “La medida en que el gas que ahora se escapa de las tuberías daña el medio ambiente está relacionado con el contenido de metano”, dice el climatólogo Christian Sharon del Instituto de Tecnología de Karlsruhe. “Puede concentrarse Aproximadamente entre el 75 y el 99 por ciento”.

Fuga de gas del Nord Stream 1 en el Mar Báltico Fuente: dpa

Todo está claro para el ecosistema del Mar Báltico



Sin embargo, expertos de varios campos asumen que el daño ambiental en el mar seguirá siendo local. Ulrich Claussen, de la Agencia Federal de Medio Ambiente, también enfatiza que es probable que el mayor daño al ecosistema marino provenga de erupciones durante un supuesto sabotaje: por ejemplo, los mamíferos marinos presentes en el sitio pueden sufrir pérdida de audición o incluso pérdida de audición. Además, el metano cambia la densidad del agua. Clausen dice que los barcos que necesitan flotabilidad por sí mismos pueden hundirse. También por esta razón, el área ahora está en gran parte cerrada. Además, el metano también forma una mezcla explosiva con el aire. Puede encenderse fácilmente con chispas de motores o cigarrillos.

Aún más alarmante es el gran volumen de gas que ahora se filtra a la atmósfera. “Si el metano llega al aire, como se puede ver en las imágenes, puede ser transportado”, dice la climatóloga Sharon. Y permanecerán en la atmósfera durante mucho tiempo: pasarán de ocho a doce años antes de que se separen nuevamente, lo que a su vez, explica Sharon, tiene un impacto global en el clima.

“Sabemos por estudios de filtración de metano en el Mar del Norte que alrededor del 50 por ciento de los gases filtrados se elevan al aire. Otro 30 por ciento se desplaza río arriba y luego se libera al aire con un retraso, y el resto es absorbido por el metano”. comiendo bacterias”, explica Ulrich Clausen, Jefe de la División de Protección Marina de la Agencia Federal de Medio Ambiente (UBA) en Dessau Roslau. “Actualmente, no podemos evaluar si estas suposiciones se pueden transferir a las fugas en las tuberías”, agrega.

Leer también

Los expertos de la UBA también han tratado de estimar la cantidad de gas que sale de los ductos. “Hemos asumido que Nord Stream 1 y 2 tienen una longitud de aproximadamente 1250 km y cada uno de estos dos hilos consta de dos hilos”, dice Christian Bucher, gerente de área y experto en emisiones fugitivas en la división Emissions Case: son 1.1 a 1 .dos metros de diámetro y una presión de 100. Barr, según sus cálculos, equivale a 100.000 toneladas de metano por línea – “eso se multiplica por tres, porque se alcanzaron tres líneas”.

Expertos internacionales lo dan todo claro

Para poder comparar mejor los gases de efecto invernadero, los científicos convierten las diferentes sustancias en lo que se denominan equivalentes de dióxido de carbono. Para ello, se compara el efecto climático de los gases de efecto invernadero individuales durante un período de 100 años con el del dióxido de carbono. El valor del metano que se escapa de los oleoductos es de 25, y los científicos de la UBA lo utilizaron para calcular los 7,5 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono que se liberan a la atmósfera. Según UBA, esta cantidad corresponde a aproximadamente el uno por ciento de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de Alemania por año.

La Guardia Costera sueca descubrió la cuarta fuga de gas Se detectó una cuarta fuga en las tuberías de Nord Stream en el Mar Báltico. “Hay dos fugas en suelo sueco y dos en territorio danés”, dice un oficial de la guardia costera sueca.

Incluso los expertos internacionales no ven motivo de preocupación. Creen que el impacto global de las fugas en el clima aún es limitado. “La fuga del Nord Stream 2 es realmente horrible y un crimen ambiental si fuera intencional”, dice el profesor Jeffrey Cargill del Instituto de Investigación Planetaria en Tucson, Arizona. Sin embargo, no ve un “desastre climático”. El profesor Dave Ray del Instituto de Edimburgo para el Cambio Climático en Escocia hizo una declaración similar. Si bien se agrega a la atmósfera una cantidad adicional del poderoso gas de efecto invernadero metano, “esta es una pequeña burbuja en el océano en comparación con las cantidades masivas del llamado metano volátil que se liberan todos los días en todo el mundo a partir de cosas como el fracking. , carbón, minería y extracción de petróleo.” .

La fuga de gas oculta es un problema conocido

En cualquier caso, las fugas sutiles de gas son un problema conocido, incluso sin un supuesto sabotaje. alguien acaba de llegar estudiar En la revista especializada “Science” llegó a la conclusión de que, por ejemplo, durante la producción de petróleo se libera mucho más metano a la atmósfera de lo que se suponía anteriormente. Durante el proceso de producción, también aparece gas natural en la superficie, que a menudo se quema deliberadamente; los expertos hablan de “quemar”. Según la industria energética, casi todo el metano que contiene se quema y se convierte en dióxido de carbono (CO₂). Según el estudio, es solo el 91 por ciento, y el resto del metano se escapa a la atmósfera. Eso es cinco veces lo que se supone y aún no se registra, escriben los autores, dirigidos por Genevieve Plante de la Universidad de Michigan en Ann Arbor.

“Incluso la Agencia Internacional de Energía ya ha tenido en cuenta la eficiencia de combustión del metano durante la combustión al calcular sus inventarios de emisiones. al 92 por ciento “, dice Martin Heymann, ex director del Instituto Max Planck de Bioquímica. La investigadora del clima Sharon explica que estas emisiones no son reportadas por la agencia ambiental federal o las agencias internacionales. “No lo tienen en sus pantallas”. dice. También está relacionado con el hecho de que las empresas de petróleo no tienen ningún interés en mostrar un mal equilibrio ambiental.

Puedes escuchar el podcast WELT aquí Para ver contenido incrustado, se requiere su consentimiento revocable para la transferencia y el procesamiento de datos personales, ya que dicho consentimiento es requerido por proveedores de contenido incrustado, como proveedores externos. [In diesem Zusammenhang können auch Nutzungsprofile (u.a. auf Basis von Cookie-IDs) gebildet und angereichert werden, auch außerhalb des EWR]. Al configurar el interruptor de palanca en ON, acepta esto (que puede revocarse en cualquier momento). Esto también incluye su consentimiento para la transferencia de ciertos datos personales a otros países, incluidos los Estados Unidos de América, de conformidad con el Artículo 49 (1) (a) del RGPD. Puedes encontrar más información al respecto. Puede retirar su consentimiento en cualquier momento a través de la palanca y Privacidad en la parte inferior de la página.

“¡Ajá! Diez minutos de conocimiento cotidiano” es el podcast de conocimiento de WELT. Todos los martes y jueves respondemos preguntas científicas diarias. Suscríbete al podcast en spotificarY el podcast de manzanaY el DeezerY el musica amazónica O directamente a través de un feed RSS.