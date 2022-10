Psicología: ¡Cómo superar las dudas sobre uno mismo! | vida y conocimiento

“¡No soy lo suficientemente bueno!” Todo el mundo puede dudar de sí mismo a veces, ya sea por la apariencia, la inteligencia, el éxito en el trabajo o en la vida amorosa.

Para algunos, esta duda y el deseo asociado de superación personal pueden conducir a problemas psicológicos, que pueden llegar a incluir depresiones y trastornos de ansiedad.

Exactamente cómo surge la duda, qué ayuda y por qué no tenemos que ser perfectos, lo explica la consejera psicológica y entrenadora de manejo de la ansiedad y el estrés Sabrina Fleisch (29), autora de Gaining Self-Confidence. Superar las dudas sobre uno mismo.

¿Cómo surge la duda?

Aprendemos lo que sospechamos: a través de las críticas de nuestros padres y/o parejas, a través de experiencias en la vida profesional, a través de la observación de nuestro entorno o a través de películas y redes sociales.

“A veces surgen dudas sobre uno mismo y una sensación subyacente de vergüenza y miedo debido a nuestro entorno, nuestra propia imagen y nuestra creencia en lo que es bueno, correcto y aceptable”, explica Sabrina Fleisch.

Querer ser lo que creemos que los demás esperan de nosotros es muy estresante a la larga y puede enfermarnos. “La duda se está expandiendo y afectando cada vez más situaciones, haciendo que tu zona de confort sea cada vez más pequeña”, explica el experto. Porque lo que genera dudas -tú mismo- “siempre estarás ahí, solo que el escenario es diferente”.

Como resultado, evitamos personas y situaciones, nos aislamos y somos incapaces de tener experiencias positivas. Las consecuencias graves pueden ser trastornos de ansiedad, depresión, trastornos obsesivo-compulsivos o incluso adicción.

Leer también

¡No tienes que ser perfecto!

A menudo, el problema subyacente es que pensamos que solo los demás son perfectos. Sabrina Fleisch dice que la perfección no es deseable ni realista. Porque: “Estar equivocado no significa estar equivocado. Aunque te equivoques, tengas miedos y fracases en un momento u otro, tienes razón”. Es importante aceptar esto y no dejar que las malas experiencias de nuestro pasado determinen el futuro.

“Muchas veces tendemos a culparnos a nosotros mismos, por querer cambiar, por dudar de nosotros mismos, cuando a veces es solo porque no encontramos el lugar adecuado para nosotros, no tenemos la culpa, no tenemos la culpa, quizás el el medio ambiente no es el adecuado para nosotros”, explica Healer.

Leer también

¿Cómo supero las dudas sobre mí mismo?

Así, una vida cada vez más feliz suele asociarse con la autorreflexión: darse cuenta de los propios sentimientos y necesidades, preguntarse qué es bueno para él, qué se requiere, así como aceptarlo. “Está bien si tu yo actual no es lo que quieres que sea. Pero no es muy útil reprenderte y rechazarte a ti mismo todos los días”, advierte Fleisch.

Entonces, las siguientes preguntas son necesarias para experimentar la felicidad y el sentido de la vida: “¿Cómo lo hago? ¿Qué es bueno para mí? ¿Qué necesito? “Y luego escucha tu voz interior. “La vida se trata de pasar un buen rato; solo podemos hacerlo si escuchamos nuestra voz interior y la dejamos hablar”, dice Fleisch.

Leer también

Consejos concretos contra la duda

intercambio: Hable con amigos o familiares acerca de sus problemas. De lo contrario, existe el riesgo de que la duda se vuelva crónica. A menudo es útil darse cuenta de que otras personas sienten lo mismo.

Auto reflexión: Piensa en por qué eres lo que eres. De esta forma, se pueden aclarar algunas dudas subjetivas.

Reconocer fortalezas: No base su sentido de logro en los elogios de los demás, sino diríjase hacia sus logros reales.

Expansión de fuerza: No te compares constantemente con los demás, sino sigue desarrollando tus fortalezas.

Cómo aprender a confiar en uno mismo

Tú sabes mejor lo que es bueno para ti y cómo te sientes mejor. Para desarrollar más confianza en ti mismo, también debes abordar y exigir lo que es bueno para ti. “Tienes que tomar decisiones que se adapten a tu vida y te beneficien a ti, y a nadie más. No tienes que complacer a todos, solo a ti mismo. Esto es mucho más fácil que tratar de complacer a muchos otros”, sabe la experta.

interesante también

Entonces, lo que piensas de ti mismo es más importante que lo que otras personas piensan de ti. “¿Por qué deberíamos escuchar lo que otras personas tienen que decir sobre nosotros cuando eres un experto en tu vida, tus sentimientos y tu felicidad? Finalmente, no sigas el consejo de un electricista cuando se trata de tratar fracturas”.

En última instancia, esto puede aumentar nuestra confianza en nosotros mismos. Es importante no “tomar en cuenta lo que dicen otras personas sobre quiénes somos y qué podemos o podemos hacer”, dice Sabrina Fleisch. Porque entonces “tenemos la oportunidad de recuperar la confianza en nosotros, de vernos como expertos y de aceptar esta opinión experta”.