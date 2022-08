Oliver Bucher no puede evitarlo: investigando a Boris Becker | entretenimiento

Los mejores enemigos.

El moderador de la estafa se va de viaje, con un apéndice. Oliver Bucher, de 44 años, y su padre, Gerd, de 72, viajaron a Gran Bretaña para ‘Bucher and Papa on Travels’. También en el equipaje: algún chisme de Boris Becker y dichos tan escurridizos que un criado real se sonrojó.

Pocher con ganas de remar

Oliver debería haber estado feliz de que Gran Bretaña en particular se haya convertido en el destino de viaje de los Bucher; después de todo, su archienemigo, la leyenda del tenis, está sentado allí. Boris Becker (54), allí en prisión. A partir de ahí incluso demandó al comediante.

La leyenda del tenis Boris Becker actualmente cumple una sentencia de prisión por fraude de bancarrota Foto: Frank Augustin/D

Y así, cuando vio un autobús frente al Castillo de Windsor, Bucher no pudo dar marcha atrás y bromeó: “Oh, Boris Becker. Cultura del libro. No estoy seguro, al menos eso es lo que parece desde lejos”.

En las carreras de caballos de Ascot, Boucher volvió a estar poseído por el deseo de remar. En un principio apuntó a los visitantes bien vestidos: “Lo mejor es cómo se rompe la decencia cuando les pones algo de beber”.

Sin embargo, Pocher apostó por el caballo equivocado y perdió algunas de sus preciosas libras inglesas. A esto le siguió la segunda objeción contra Becker: “Bueno, ¿cuál es el punto? Probaré suerte de nuevo. Y si el juego me echa a perder, al menos volveré a ver a Boris”.

Afortunadamente, Oliver no fue tan lejos, pudo jugar con algunos de sus billetes la próxima vez que los usó.

Dichos lujuriosos que avergüenzan a los sirvientes

Lucieron elegantes: sin paraguas, sin encanto, pero con bombín, Buchers conoció a Grant Harold (44), exmayordomo del príncipe Carlos (73). El experto en etiqueta trató pacientemente de enseñar modales al equipo padre-hijo, pero fracasó miserablemente al sugerir a Oliver.

Después de soplar en un vaso vacío, Harold lo regañó en inglés: “Nosotros no soplamos en el vaso”. Por supuesto, un pase directo a Oliver, quien de inmediato quiso saber: “¿Entonces no chupar?” : “Butler no es un comediante en ese sentido. ¡Tienes que mantener un poco tu forma!”

Papa Gerd con traje de mayordomo Foto: RTL

Y desde entonces, Butler Grant se impacientó con la rebelde estrella de televisión: “Tengo la sensación de que adoptó a Oliver de la calle”. Y se volvió aún más molesto durante la ‘hora del té’.

Pocher junior se metió el pastel en la boca al azar y luego lo sirvió con té. Y nuevamente el mayordomo se quedó estupefacto: “Me preguntaba si le había pasado algo en su infancia. Tal vez lo dejaron caer o algo así. ¡No he visto algo así en 25 años!”

Cuando Olly también comenzó a gritarle las canciones de Take That, Papa Gerd estaba desesperado nuevamente: “También puedes ser hilarante y divertido sin ser torpe. Olly puede hacer eso, pero en mi opinión, no lo está haciendo lo suficiente”.

Eso no cambió en los minutos que siguieron. Cuando el mayordomo dio instrucciones severas: “En realidad no metemos los dedos en la comida”, el presentador se echó a reír: “No metemos los dedos en nada, pero…” Grant volvió a advertir con vehemencia: “No hables, no soples, no chupes, no dedos de los pies. ¡Solo mira!

Pocher senior y junior en goteo Foto: RTL

La degustación de whisky en Escocia era casi civilizada, pero los pensamientos sucios de Oliver volvieron a surgir cuando visitó a su tía, que vive en Inglaterra. Boucher nació en su casa.

Papa Gerd abrió con orgullo: “Es ‘Hecho en Inglaterra'”. Oliver lo expresó de manera un poco diferente: “En resumen: mis padres temblaron aquí. Te vuelves loco cuando estás aquí”.

Al despedirse de la familia inglesa, no solo Grid, sino Ollie se suavizaron e incluso tenían lágrimas en los ojos. Una visita a Anfield en Liverpool le dio escalofríos a Gerd Bucher: “¡Esto es pura emoción!”

Bouchers con una peluca de los Beatles en el escenario Foto: RTL

Cuando a Bucher finalmente se le permitió actuar en el popular “The Cavern Club” con canciones como “Twist and shout” y “Hey Jude”, el comediante se puso realmente serio.

Para Oliver Bucher, la gira conjunta por Inglaterra con su padre fue algo muy especial: “¡Fue el viaje más intenso que hemos tenido!”