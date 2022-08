Cirugía plástica: Victoria Beckham, Courteney Cox y los arrepentimientos | entretenimiento

¡Luce como una verdadera estrella de Hollywood por una vez! Muchas chicas jóvenes sueñan con esto. Sin embargo, a menudo hay mucho trabajo detrás del aspecto impecable de la belleza… ¡incluidos los documentos de belleza! Con resultados a veces desagradables.

Ya no es un secreto que las celebridades pasan por el quirófano aquí y allá o se llenan la cara de espadas con rellenos.

¿Los procedimientos cosméticos como medio de belleza eterna? ¡No para estas celebridades! Estás amargamente avergonzado de las visitas al médico hoy.

Courtney Cox

Courteney Cox se volvió icónica como Monica Geller en Friends Foto: NBC Universal a través de Getty Images

La estrella de Friends, Courteney Cox, de 58 años, admitió públicamente que lucha contra el envejecimiento en el centro de atención. Su salida: ¡Botox!

“Estaba tratando de superar la vejez. Pero no puedes”, admitió en NBC-Entrevista también. “He hecho cosas de las que me arrepiento”. En algún momento ya no se reconoció en el espejo. ¡Entonces se acabó!

“Pensé, ‘Oh, Dios mío, me veo muy raro mientras hago Botox e inyecto cosas en mi cara’. “

¡Caramba! La actriz Courteney Cox era casi una desconocida en 2015 Foto: Charlie Galley/Getty Images

Ahora se ha quitado todos los procedimientos cosméticos y de relleno y disfruta de su aspecto natural. “Estas no son arrugas, son líneas de expresión. Pero primero tuve que aprender que los rellenos no son mis amigos”.

Victoria Beckham

El primer deseo de la ex Spice Girl Victoria Beckham (48) “Torpedo Bazooka” (así llamaba a sus dos enormes pechos de silicona), incluso la golpearon con un cuchillo en varias ocasiones. Luego, en 2011, la opinión cambió.

Durante años, Victoria Beckham negó haberse hecho cirugía plástica Foto: WireImage

“¡Los torpedos de bazuca se han ido!”, explicó en una entrevista con los británicos. revista de modaSus cirugías de mamas eran “una señal de inseguridad”. “Estúpido”, dice la reina de la moda de hoy.

En una carta abierta a sí misma, escribió: “Tal vez debería decir que te quites las manos de las tetas. Lo negué durante años, ¡idiota!”.

Hoy, Victoria Beckham es más natural Foto: AFP

cameron diaz

Hollywood Sunshine Cameron Diaz (49) se hizo conocida como la radiante Mary Jensen en There’s Something About Mary. Me reí para las cámaras en cada alfombra roja. Sin embargo, en algún momento, la sonrisa ya no se veía del todo normal porque: Yo también caí en la trampa del Botox.

“Cambié mi rostro de una manera tan extraña que dije: ‘No, no quiero verme así'”, reveló. hora del Este“Prefiero ver mi cara envejecer que ver una cara que no me pertenece en absoluto”.

Cameron Díaz 2007 Foto: Reuters

Aunque hay algunas arrugas alrededor de los ojos de Cameron Diaz, su porte se ve notablemente forrado. Foto: AFP vía Getty Images

Pero eso no es todo: la belleza también se sometió a una operación en la nariz. Como explicó Díaz en su Libro de la Longevidad, esto fue necesario después de un accidente de surf en 2006. ¿Por qué? Se rompió la nariz por cuarta vez.

jennifer gris

La niña bonita de “Dirty Dancing”: Jennifer Grey (62 años) se convirtió de la noche a la mañana en una estrella internacional. Y de día en día volvía a salir por la ventana. ¿por qué? Según su propio testimonio, porque se sometió a una operación en la nariz.

Aunque obtuvo bastantes fanáticos después de su éxito, Jennifer Grey no estaba contenta con su apariencia. Foto: Colección Ron Galella vía Getty

Porque la cirugía cambió por completo su apariencia. En uno de ellos, Jennifer dijo: “Entré al quirófano como una celebridad y salí de lo desconocido”. una entrevista. “Fue una rinoplastia del infierno. Siempre seré la actriz famosa que ya nadie conoce por su cirugía de nariz”.

Hoy, la nariz de Jennifer Grey es mucho más pequeña, y su carrera cinematográfica también Foto: Película Mágica

jane fonda

¡Jane Fonda (85 años) no solo ha pasado por el quirófano una o dos veces, sino que ha tenido muchas cirugías plásticas! En una entrevista con revista de modaAhora admite: “Tuve que decirme a mí misma, puedes volverte adicto”.

Sin embargo, ahora lamenta su interferencia. Lo peor que encontrará es el resultado de un lavado de cara. “No estoy orgulloso de tener uno. No sé si lo volvería a hacer si pudiera. Pero lo hice. Lo admito”.

Jane Fonda en el estreno de Netflix en Los Ángeles en abril Foto: Richard Shotwell / d

La reina del fitness creció en Hollywood y desde pequeña se ha enfrentado a ideales de belleza inalcanzables. Como resultado, sufrió bulimia durante años y trató de aceptar su apariencia con tratamientos de belleza.

“Odio el hecho de que tuve que cambiar físicamente para complacerme. Desearía no haberlo hecho. Desearía ser más valiente”, dijo Fonda en 2018. Elle Canadá“.

Jane Fonda se hizo famosa como experta en fitness en la década de 1970. Foto: Popperfoto vía Getty Images

Hoy hace un llamado a todos sus fans: ámense como son y no tengan miedo a la vejez. “Cuida tu salud, cuida tu piel. Duermo, me muevo, me alejo del sol y tengo buenos amigos que me hacen reír”, dice Fonda.

Porque: “¡La risa también es buena!”

Chrissy Teigen

A la modelo Chrissy Teigen (36) le extirparon los senos en 2020. Quería un busto completo, pero luego se arrepintió de la cirugía de senos. Las almohadillas de silicona eran demasiado grandes.

“Me encanta poder tener un vestido que se ajuste a mi talla y quede cómodo sobre mi estómago”, explicó Chrissie en Instagram. “Todavía tengo senos. Pero solo consistirán en pura grasa”.

Sin embargo, esta no era la primera vez que la modelo lograba algo. Ya me hice liposucción de axilas, implantes de cejas y cirugía de liposucción, que elimina la grasa de la parte inferior de las mejillas y los rellenos.

Ahora se está tomando un breve descanso ya que actualmente está embarazada.

Chrissy Teigen y John Legend están casados ​​desde 2013. Antes de todas las cirugías plásticas, él la encontraba realmente atractiva. Foto: Imagespace/dpa

linda evangelista

Tras la pesadilla de la operación, Linda Evangelista, de 57 años, se retiró del público durante años. Ver el resultado de la cirugía plástica fallida fue demasiado doloroso para ella y la dejó con los ojos desfigurados.

Entre 2015 y 2016, me sometí a un excelente procedimiento de esculpido, que es una alternativa no quirúrgica a la liposucción. Esto provocó su crecimiento descontrolado de grasa, desfigurando a la ex modelo con bultos en las piernas, debajo de los brazos y en el rostro.

Modelo Linda a principios de la década de 2000 Foto: picture-alliance / dpa / dpaweb

Linda Evangelista en 2017, poco más de un año después de someterse a una cirugía plástica devastadora Foto: Prensa de acción

El drama quirúrgico la sumió en un “ciclo de depresión profunda, tristeza intensa y un autodesprecio más profundo”, trató de explicar Linda Evangelista su declive personal este año.

En julio de 2022 celebró su regreso como modelo en la campaña de Fendi.