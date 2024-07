Once alimentos que pueden favorecer el crecimiento tumoral

2/11

Comer grandes cantidades de azúcar no sólo favorece los procesos inflamatorios en el organismo, sino también la diabetes tipo 2 y el reumatismo. El azúcar promueve el aumento de peso y la obesidad, lo que puede aumentar el riesgo de cáncer. El exceso de peso corporal es uno de los mayores factores de riesgo de cáncer de colon, cáncer de tiroides, cáncer de hígado, cáncer de estómago y cáncer de vesícula biliar. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sobrepeso aumenta el riesgo de padecer al menos 13 tipos de cáncer. La probabilidad de desarrollar una de estas afecciones aumenta cuando el índice de masa corporal (IMC) es superior a 25. Se sabe que las células cancerosas tienen más probabilidades de desarrollarse y multiplicarse gracias a la energía generada por el azúcar. Absorben hasta diez veces más azúcar que las células normales del cuerpo. Según la Sociedad Alemana de Nutrición (DGE), cada persona no debe consumir más de 50 gramos de azúcar al día. Pero resulta que cada ciudadano alemán consume una media de unos 93 gramos de azúcar al día, lo que equivale a unos 34 kilogramos al año. Los azúcares ocultos también se encuentran en productos producidos industrialmente que quizás no sospeches al principio, como la pizza congelada, la ensalada de col, la ensalada de carne y la sopa de tomate. © Biblioteca de imágenes científicas/Imago