Open de Australia 2023: Novak Djokovic en la final ante Stefanos Tsitsipas en una misión histórica

“Stefanos nunca ha jugado una final en un gran torneo”, declaró el serbio hace unos días en Melbourne, ante el asombro de la prensa, que inmediatamente señaló su error con el jugador de 35 años. Tsitsipas dijo que “no puede recordar” ese partido.

En ese momento, los atenienses cedieron una ventaja de grupo de 2-0, el domingo ( 9:30 am en vivo en el strip en descubrimiento + ) quiere hacerlo mejor. pregunta como? El récord contra los serbios es de 2:10, y los últimos nueve partidos los ha ocupado Djokovic.

Además, la estrella de Belgrado no ha perdido un solo partido contra el profesional Gil Tsitsipas en el nivel de Grand Slam, con la excepción de uno, donde intervino Karen Khachanov y le dio al griego un consejo para la final.

Khachanov aconseja a Tsitsipas que contacte a Medvedev

“Nadie en esta generación ha vencido a Novak en un torneo importante excepto Daniil Medvedev en la final del US Open. Tal vez Stefanos debería llamarlo y preguntarle qué hizo ese día”, bromeó el joven de 26 años.

Donde la mordaza ciertamente tiene un trasfondo, vale la pena investigarlo.

finalmente se puso de pie Djokovic mencionado antes de la final del US Open 2021 También ante un paso histórico. Con la victoria, se habría convertido en el primer jugador en la Era Abierta en ganar un Grand Slam, ganando las cuatro competencias principales en una sola temporada. Resulta diferente.

El partido del domingo seguramente no será un éxito definitivo para Djokovic. “Todos lo damos por sentado: Djoker lo hace. No, muchachos, no es normal, Novak también está envejeciendo. Ahora tiene 35 años. Noté en el campo que jadeaba más de lo habitual”, se analiza. Boris Becker en Eurosport el caso de su ex hijastro.

El dos veces campeón de Melbourne continuó: “¡Es una final de ensueño! Si una final de Grand Slam también se trata del primer lugar, es el cumplimiento de los sueños de la infancia. Tsitsipas ya lo dijo”.

Y ciertamente hay argumentos de que el sueño de Djokovic de un récord de Nadal se ha hecho realidad y el primer sueño de Grand Slam de Tsitsipas se ha cumplido.

Baker: “Tsitsipas está mejor que nunca en Melbourne”

“En los últimos años, después de perder el tercer set, habrías visto a Tsitsipas romper la raqueta o tomar un descanso para ir al baño”. Por su parte, el joven de 24 años se ha “tranquilizado. Por experiencia ha tenido que afrontar amargas derrotas y aprender de ellas”.

Tim Henman en una entrevista con Eurosport“Pero lo más importante son los 22, porque de eso se trata su carrera”. El cuarto lugar en el ranking mundial puede aprovechar la enorme presión sobre Djokovic. El décimo título del Abierto de Australia y la oportunidad de volver a ganar Número uno en el ranking ATP Convertirse en un buen motivador para un veterano, explica el ex profesional“Pero lo más importante son los 22, porque de eso se trata su carrera”.

Djokovic sabe muy bien que el famoso reloj biológico está en marcha, y este Abierto de Australia puede ser su mejor oportunidad de batir el récord de Nadal hasta el momento. El español se retiró temprano y tuvo problemas en la cadera. El tercer Big 3, Roger Federer, hace tiempo que terminó su carrera.

Djokovic – ¿Cuál es el impacto del incidente del padre?

Además, tras el incidente de la bandera que involucra a Serjan Djokovic, el equipo de Djokovic se dispersa y se ve obligado a bajar el tono de las ondas mediáticas.

“Obviamente, no es un alivio para mí pasar por todo eso. Con todas las cosas en las que estuve involucrada en Australia el año pasado y este año, no es algo que quiera o necesite”, admitió la estrella después. llegar a la final a.

Aún no se ha decidido si Abe regresará al palco para la final, “pero me gustaría que esté allí”, dijo Djokovic. Preocupación Tsitsipas no tiene. Puede contar con su padre y con el entrenador Apostolos, y al final son las pequeñas cosas las que deciden los grandes partidos…

