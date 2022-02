Pandemia de corona: + los proveedores de servicios esperan escasez de personal +

Dado que muchos empleados se fueron durante el trabajo por un corto tiempo, los proveedores de servicios esperan escasez de personal después de los procedimientos de levantamiento. El Ministro de Asuntos de la Familia Spiegel considera que la vacunación es un deber público. Todas las novedades en el blog en vivo.

06:51

Los proveedores de servicios anticipan la escasez de personal después de la mitigación

Con la cancelación planificada de muchas restricciones de Corona, muchos proveedores de servicios se ven amenazados por la escasez de personal. Al igual que el año pasado, puede haber cuellos de botella en el comercio de restaurantes desde la primavera: “También es posible este año, por ejemplo, en enero y febrero con un breve aumento en el negocio”, dijo Ingrid Hartz, directora general de la Asociación Alemana de Hoteles y Restaurantes (DEHOGA), Ingrid Hartz. Los trabajadores calificados emigraron nuevamente”. Ella espera que la industria pueda recuperar a los empleados perdidos.

En el sector de eventos, los trabajadores independientes y no calificados en particular han emigrado a otros sectores económicos, dijo Jens Michu, presidente de la Industria Federal de Conciertos y Eventos (BDKV). “Esta es una pérdida dolorosa para las empresas de eventos que no puede compensarse tan rápidamente”.

En los aeropuertos, los pasajeros que viajan en horas pico también deben esperar escasez de personal y tiempos de espera asociados, explicó la asociación responsable ADV. El negocio de las ferias comerciales, por ejemplo, es más optimista. Jörn Holtmer, director gerente de la Asociación Alemana de la Industria de Ferias Comerciales (AUMA), explicó que gracias al trabajo a tiempo parcial, la industria retuvo a sus trabajadores calificados.