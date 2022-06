Pandemia de Corona: ¿Por qué la infección ya está aumentando en el verano?

Instrucciones



El número de infecciones por corona está aumentando significativamente, a pesar de las temperaturas suaves. ¿Por qué es eso y cómo los expertos evalúan la situación en el tercer verano de Corona? Respuestas a preguntas importantes.

¿Por qué aumenta el número de heridos?

Las cifras, que van en aumento a pesar de las temperaturas suaves -la infección a nivel nacional saltó durante siete días a 447,3 hoy desde 331,8 el día anterior- tiene varias causas, según los expertos. Por otro lado, está el subtipo omicron BA.5, que recientemente ha ido en constante aumento en Alemania. “Se considera que la subvariante BA.5 es más contagiosa que todas las variantes anteriores, por lo que también puede propagarse en las condiciones adversas del virus en el verano”, explica el epidemiólogo Timo Ulrichs de la Universidad de Ciencias Humanísticas de Akkon en Berlín. .

Según el estado actual del conocimiento, BA.5 también puede escapar del sistema inmunitario, incluso si ya tiene contacto con variantes de omicron, dice Ulrichs. Incluso las personas completamente vacunadas no son inmunes a la infección. “Esto significa que una gran cantidad de anfitriones son elegibles para publicar”.

Después de olas en países como Portugal, muchos expertos también esperan que BA.5 se vuelva dominante pronto. Según el informe semanal actual de RKI, BA.5 es aproximadamente el diez por ciento según los datos de hace dos semanas, pero ahora debería ser mucho más alto, estima el secretario general de la Sociedad Alemana de Inmunología, Carsten Watzl.

Por otro lado, hay un cambio general en el comportamiento de muchas personas. En el contexto de la caída de las restricciones por el coronavirus, Hajo Zeb, del Instituto Leibniz para la Investigación de la Prevención y la Epidemiología en Bremen, apunta a un mayor movimiento y más contacto, y con un comportamiento de protección significativamente menor, como usar una máscara. La vacunación, que para muchos es demasiado antigua para muchos, también está jugando un papel en el aumento de la prevalencia nuevamente: “La inmunidad ha disminuido en promedio, pero todavía hay una protección clara contra enfermedades graves”, dice Zip.

¿Es inminente una ola de principios de verano?

El inmunólogo Watzel está seguro: este año no habrá accidentes de un solo dígito como el verano pasado. “Como se puede ver actualmente, los accidentes serán cientos. Omicron es muy contagioso por eso”. Se supone que aproximadamente la mitad de la población aún no está infectada con omicron. “Dado que la vacunación no protege bien contra la infección pura, el virus aún tiene suficiente potencial para infectar a las personas”. Actualmente es difícil estimar si BA.5 causará más de 1000 ocurrencias, “pero existe la posibilidad de una ola de verano”, dice Watzel.

Zip tampoco quiere comprometerse con la altura de la ola de verano que teme que se eleve. Las cifras no son necesariamente tan altas como en Portugal, donde actualmente se registran los mayores accidentes en Europa.

¿Cómo se puede frenar el aumento de la infección?

Solo con procedimientos rápidos y estrictos, dicen los expertos. “Desde mi punto de vista, es difícil intervenir en este momento, excepto con medidas muy estrictas”, dice Theeb. En particular, se debe alentar activamente a los grupos de alto riesgo, como los ancianos, a recibir vacunas de refuerzo para mejorar su protección. Específicamente, Ulrichs considera que la única forma de frenar la tendencia actual es reintroducir medidas de protección como el uso de máscaras en todos los ámbitos. En este contexto, el inmunólogo Watzel señala que actualmente no existen posibilidades legales para tomar las medidas adecuadas.

¿Qué tan dramático es el aumento actual?

Incluso si los números requieren vigilancia, los expertos no ven razón para entrar en pánico. El médico de cuidados intensivos Stefan Kluge del Hospital Universitario de Hamburgo-Eppendorf informa de un aumento “moderado” en el número de infecciones. “En la situación actual, tiene que tratarse de la prevención de enfermedades y no tanto de una infección pura”, dice Watzl. “Es por eso que la ola de verano no es preocupante al principio”. Sin embargo, es importante continuar protegiendo a aquellos que son particularmente vulnerables.

Zipp dice que habrá más infecciones en el futuro previsible, pero debido a que BA.5 es clínicamente similar a las variantes anteriores de omicron según el estado actual del conocimiento, debería seguir siendo en su mayoría leve. En general, podría haber más hospitalizaciones y muertes si la cantidad de infecciones aumenta drásticamente, cree, pero en su opinión, no hay una carga inminente para el sistema de atención médica.

Al observar las unidades de cuidados intensivos y regulares, Kluge también descubrió que, debido a la trayectoria leve causada por las sublíneas omicron, es poco probable que se produzca una carga significativa para el sistema de salud en el verano. Sin embargo, tener tantos pacientes positivos también significa una carga adicional significativa para las salas regulares, especialmente para el personal de enfermería. Watzl también señala los posibles fracasos de las empresas debido a muchas lesiones menores.

¿Más precaución otra vez?

Para el comportamiento individual, los expertos ahora vuelven a llamar a la responsabilidad personal. Theeb espera que en las próximas semanas la cantidad de infecciones aumente y disminuya, pero luego la cantidad de infecciones volverá a aumentar a partir del otoño y el invierno. Por tanto, debe quedar claro que “Corona está entre nosotros, y allí no hay seguridad”, subraya Theeb. Dado que las regulaciones generales se han eliminado en gran medida, ahora todos deberían pensar en protegerse con máscaras y mantener actualizada la protección de vacunación, incluso en situaciones donde hay muchas personas, especialmente en interiores y en el transporte público. “Más precaución sería útil”, dice Ulrichs.