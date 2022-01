Pandemia de corona: tasa de infección en 497.1: un nuevo máximo

símbolo de imagen la voz de los profesores

15/01/2022 • 09:19

Olvidaste “pánico”…

>>Oh, qué… tal vez rompamos la marca de 100.000 en algún momento… pero tal vez no mientras solo se informen pruebas PCR positivas a RKI…. con 350.000 pruebas, debería ser alrededor de 1/ 3 sea positivo… estamos en el límite de prueba para el número de accidentes… habrá un salto si también se aplican otros resultados de la prueba… entonces por favor no se asuste. << "Pánico" - esta es otra novela populista. Siempre culpas a 'otros' por esto - y ya te sientes valiente y fuerte: otros 'se asustan' nos quieren a 'nosotros' - pero 'nosotros' nos mantenemos firmes. Lo peligroso de estos 'argumentos' es que siempre parecen afirmarse. Cualquier contradicción lleva inevitablemente a reforzar la "duda del pánico". Porque es autoafirmativo. Y no, ahora estoy resistiendo la tentación de atribuir el "pánico" al otro lado. Esto funcionaría de la misma manera. Así que todos tenemos que ser ¡Cuidado!