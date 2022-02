Parece que Gravenberch, el talentoso Ajax, quiere mudarse a Múnich

Según los informes de los medios, el Bayern de Múnich está muy interesado en fichar a Ryan Gravenberch del Ajax de Ámsterdam. Así debe ser el talento, según el diario holandés Allgemeine Dagblad Quiere mudarse a Izar.

En consecuencia, el joven de 19 años ya ha prometido a los campeones récord alemanes un movimiento el próximo verano. informe de telégrafo Según los responsables del FCB en torno al director deportivo Hasan Salihamidzic Grafenberg, ya ha presentado una oferta que el equipo del centrocampista ha aceptado.

Bayern Munich también está dispuesto a pagar la tarifa de transferencia requerida de 30 millones de euros. Gravenbrich todavía está vinculado al Ajax hasta 2023, pero las conversaciones sobre una extensión de contrato han sido lentas hasta ahora.

Por lo tanto, el club y los jugadores ya acordaron irse después de la temporada actual si otro club cumple con los requisitos de transferencia. Con el portero Andre Onana y el defensa Nassir Mazraoui, los dos jugadores dejarán el club de forma gratuita este verano.

Así que Ajax está dispuesto a renunciar a Gravenbrich para no perderlo sin indemnización. Mudarse en verano es otra posibilidad seria de generar cuotas para los más pequeños.

¿Ryan Gravenburch antes de mudarse al Bayern?

El propio Gravenbrich se mantiene cubierto: “No sé si me iré el próximo verano. Lo que sé es que no me iré si el Ajax no gana nada conmigo”, dijo. Algemmen Dagblad Continuó: “Jugué aquí toda mi juventud. Ajax siempre ha sido bueno conmigo. Le debo mucho al club. Entonces no puedo moverme gratis. Eso no sucederá”.

El joven de 19 años cree que puede ser bueno salir de su zona de confort: “Otra liga, otro fútbol, ​​otra vida, otra gente a tu alrededor. Pero eso también puede pasar a los 22, por ejemplo. Yo estoy empezando”. de mis propias cualidades y si eso sucede el próximo verano, estoy listo para ello, pero eso aún no se ha materializado”.

A pesar de su corta edad, Gravenberch es un habitual indiscutible en el equipo del entrenador Eric ten Hag y también jugó un papel clave en la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones después de que Amsterdam ganara todos los partidos del grupo y derrotara al Borussia Dortmund, entre otros.

En el Bayern, Gravenbrich podría salvar el hueco que se abrirá con la posible salida de Corentin Tolisso. La ampliación del contrato del jugador francés, que expira al final de la temporada, es poco probable por el alto riesgo de lesión.