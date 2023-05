Parece que los luchadores por la libertad rusos están atacando al ejército de Putin.

Según informes de los medios, aviones de combate rusos atacaron a las fuerzas rusas en la región de Belgorod, en la frontera con Ucrania. El portavoz de la inteligencia ucraniana, Andriy Yuzov, le dijo a Sospillin que el Cuerpo de Libertad de Rusia y el Cuerpo de Voluntarios Rusos habían lanzado una “misión para crear una zona de seguridad para proteger a los civiles ucranianos”.

Tras el bombardeo de la región fronteriza rusa de Belgorod, cerca de Ucrania, las autoridades emitieron una “alerta terrorista” en la región. El gobernador Vyacheslav Gladkov dijo en su canal de Telegram el lunes que la medida tenía como objetivo garantizar la seguridad de los residentes.

En el área, se dice que militantes anti-Putin atacaron puestos fronterizos en el pueblo de Grivorun, entre otros. Gladko describió el ataque como “un ataque de saboteadores”. Tres localidades fueron atacadas por un “grupo subversivo”. Seis de los heridos tuvieron que ser trasladados al hospital.

El gobernador lanza una advertencia de terror en Belgorod

Gladkov dijo que las defensas antiaéreas rusas se activaron y la metralla del cohete cayó en el jardín de una casa en el pueblo de Antonovka. Además, el pueblo de Kozienka fue atacado con morteros. Una tienda de heno en el pueblo de Gora Podol se incendió y los proyectiles alcanzaron el edificio de una empresa de transporte de automóviles en Grivorun.

En la región, las autoridades emitieron una alerta de terrorismo. Como anunció Gladko en Telegram, esto es por la seguridad de la población. La ley antiterrorista prevé el control de personas o el cierre de fábricas que producen mercancías peligrosas como explosivos, materiales radiactivos o materiales químicos y biológicos peligrosos.

El Cuerpo “Libertad de Rusia” y el Cuerpo de Voluntarios Rusos (RVC) realizan una operación en la región de Belgorod – KGB El portavoz del Servicio de Inteligencia del Estado de Ucrania, Andrei Yusov, confirmó al periódico “Suspilne” que el cuerpo “Libertad de Rusia” y el RVC … pic.twitter.com/9yXvNklR8Y – Nexta (@nexta_tv) 22 de mayo de 2023

Combatientes anti-Putin apelan al pueblo ruso

Y el Cuerpo de Libertad de Rusia publicó un llamado a los residentes de las regiones rusas cercanas a la frontera: “Quédense en sus hogares, no se resistan y no tengan miedo, no somos sus enemigos. A diferencia de los zombis de Putin, no dañamos a los civiles y no los use para nuestros propósitos. Los militantes también publicaron un video que muestra letreros de calles en el fondo cerca de los asentamientos de Lyubimovka (región de Bryansk), Bezlyudovka (región de Belgorod) y Churovici (región de Bryansk).

El Kremlin respondió con un comunicado. Según el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, Vladimir Putin fue informado de un “intento de avance” en la región de Belgorod por parte de “saboteadores ucranianos”. Según el Kremlin, Kiev está tratando de desviar la atención de la derrota en Bakhmut.

Las unidades de combate ahora también deben tener vehículos militares.

Hace dos meses, los combatientes de la resistencia rusa atacaron las aldeas fronterizas rusas. Las unidades ingresaron a la región de Briansk en el oeste de Rusia e izaron su bandera en un punto fronterizo. Pero esta vez, no solo las unidades de infantería deben participar en la ofensiva. Una cuenta de Twitter en ruso, que publica informes de guerra diarios, escribió: “El ataque es mucho más grande, se despliegan más vehículos de combate, apoyo de artillería y morteros mucho más poderosos. También tiene lugar a plena luz del día y las imágenes de los drones se publican inmediatamente en Internet para maximizar el impacto psicológico.

Como también informó Bild, el ex oficial ruso del FSB Igor Girkin explicó en Telegram que las fuerzas anti-Putin “apoyadas por tanques y artillería” del ejército ucraniano cruzaron la frontera. “Lograron penetrar varios cientos de metros en el territorio de la ‘antigua’ Federación Rusa. Hubo muchas muertes en ambos lados.

Más especulaciones sobre el contraataque

Rusia lanzó una guerra de agresión contra Ucrania el 24 de febrero del año pasado y bombardeó repetidamente ciudades y pueblos ucranianos. Pero en los últimos meses, las regiones rusas también se han quejado de un aumento de los bombardeos desde el lado ucraniano. Los expertos militares han pronosticado durante mucho tiempo un contraataque ucraniano. Dado que aún se desconoce la dirección de tal contraataque, los expertos especulan sobre el avance hacia territorio ruso para unir fuerzas allí.

Recomendaciones de la taquilla: