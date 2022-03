Partido abandonado en Brasil vs Argentina: Parodia futbolística en Sவோo Paulo – Deporte

El humo salía de las calles de Buenos Aires el domingo por la mañana. Había una de tantas familias en la capital argentina Acado Planificado, un asado tradicional. Primero bistecs, luego fútbol, ​​ese es el plan, no está mal, al fin y al cabo no hay partido en la tarde, sino Brasil vs Argentina, el clásico sudamericano por excelencia.

Han pasado menos de dos meses desde que Messi y los suyos derrotaron a los brasileños en la final del Campeonato Sudamericano para empeorar las cosas en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Ahora que se trata de la clasificación para la Copa Mundial, muchos esperaban con ansias el festival de fútbol. En cambio, hubo una parodia de fútbol, ​​no un thriller de césped, sino más bien un juego de adivinanzas que, sin embargo, aún está sin resolver.

Los oficiales descendieron al campo poco después de que terminara el saque inicial.

El partido ya había comenzado en Sao Paulo cuando se produjo un repentino malestar en el minuto 4 de partido. Se produjo una discusión en el borde de la cancha, un empleado vestido como Anvisa de la Comisión Estatal de Salud de Brasil hablaba enojado con los funcionarios del fútbol, ​​pasó un minuto, otro minuto, finalmente personal de Anvisa entró en la cancha, policías y una lista. Se produjo más confusión, pero en un momento quedó claro lo que querían las autoridades: cuatro jugadores de la selección argentina, todos bajo contrato con equipos de la Premier League inglesa, y todos sospechosos de violar las reglas de aislamiento de Brasil.

Se dice que Emiliano Martínez y Emiliano Puntia de Aston Villa y Cristiano Romero y Giovanni Lo Celso de Tottenham llegaron a Brasil con Argentina el viernes. Según Anvisa, no dijeron que habían estado en el Reino Unido durante los últimos 14 días. El Reino Unido está en la lista de países con mayor riesgo de coronavirus en Brasil, junto con Sudáfrica e India. Cualquier persona que permanezca en estos estados 14 días antes de la salida no podrá ingresar a Brasil, a menos que sea ciudadano o tenga un permiso de residencia.

Anvisa dice que los futbolistas argentinos no tuvieron nada que ver, por lo que se pidió de inmediato a las autoridades locales aislar a los jugadores y evitar que “se queden en territorio brasileño”.

Sin embargo, en esta última etapa, es confuso porque el domingo Martínez, Romero y Lo Celso fueron transmitidos en vivo en millones de pantallas de televisión en Brasil, Argentina y otras partes del mundo, a pesar de las instrucciones de los funcionarios de salud. .

Los visitantes de Buenos Aires y Brasilia observaron con asombro lo que sucedía en el Estadio Neo Kumica de São Paulo. Neymar y Lionel Messi vieron toda la escena por diversión. Pero no fue una combinación de humor o diversión, sino que cuando se hizo evidente la amarga intensidad, todo el equipo argentino desapareció en el vestuario.

Brasil intentó abiertamente obligar a la selección argentina a terminar el festín sin los cuatro jugadores fichados por Inglaterra, y siguió de ida y vuelta; Argentina, por su parte, dijo que no volvería a la cancha en estas condiciones, ya que el equipo llevaba varios días en el país y no entendía por qué esperaron hasta el saque inicial para parar el partido.

A las cinco de la tarde hora local quedó claro: el partido sería cancelado, informó la Conmepol de la Asociación Sudamericana de Fútbol. Unas horas después, los jugadores argentinos ya estaban en el avión. Mal sabor de boca tras quedarse y gran pregunta: ¿qué pasó?

es solo una combinacion? Muchos fanáticos están confundidos.

Según la Autoridad de Salud de Brasil, las cosas son simples. Dijo en un comunicado que los soldados no cubrieron las necesidades de salud del país. Esto fue señalado el sábado y luego informado a la Policía Federal el domingo por la mañana. Los soldados tuvieron que ser desalojados, dijo el jefe de Anvisa, Antonio Barra Torres: “Ahora serán multados y sancionados por violaciones”.

Claudio Tobia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, lamentó profundamente que la fiesta del fútbol fuera planeada y terminara en caos. “Siempre seguimos los requisitos sanitarios de la Conmebol”. La asociación brasileña de fútbol CBF también se mostró sorprendida o molesta: apoyan la implementación de estrictas normas sanitarias, pero no entienden por qué Anvisa respondió tan tarde.

Muchos fanáticos ahora están confundidos sobre cuál es la verdadera razón del extraño episodio. es solo una combinacion? Incomprensión de que realmente existen concursos de protocolos adicionales aprobados por las autoridades sanitarias locales. Si no, ¿por qué la policía intervino solo después de que comenzó el juego?

En Argentina, muchos hinchas creyeron firmemente el domingo que el miedo a otra derrota fue el verdadero motivo del abandono de las autoridades brasileñas. En Brasil, por otro lado, el presidente que solo habló sobre casi 600,000 muertes gubernamentales y gripe, pero ahora quiere cancelar un mejor juego de fútbol porque los jugadores preguntaron en línea cómo podría ser porque los jugadores violaron las reglas de entrada. Han sido heridos.

Y queda una pregunta más sin respuesta: cómo se jugará el partido y si se repetirá. Hasta el momento, la FIFA no se ha pronunciado al respecto.