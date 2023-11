¡Patricia Blanco en la Guerra de las Rosas!: Andreas Ellerman se siente perseguido | entretenimiento

¡Un problema difícil en el puerto de Hamburgo!

La Guerra de las Rosas aún no ha terminado. ¡Realmente estoy empezando! Andreas Ellerman (58) Y su ex prometida Patricia Blanco (52) Ir a trabajar. Se habla de insultos y acoso. Las cosas se intensificaron durante dos noches en Hamburgo.

De hecho, hubo un acalorado intercambio entre Ellerman y Blanco el sábado por la noche. Bild se enteró del millonario: lo arrinconé en el Waldhaus Rheinbeck.

Pasó la tarde con dos amigos en el bar del hotel de cinco estrellas. Cuando Ellerman, que vive en Waldhouse, quiso tomar una cerveza antes de acostarse, Blanco y su compañía inmediatamente comenzaron a provocar disturbios.

Patricia Blanco (R) en Waldhaus Rhinebeck con sus compañeras. Según los informes, la mujer en el medio llamó a Ellerman “cerdo gordo”. Foto: Lenthi Media

El compañero de Blanco incluso insultó al millonario llamándolo “cerdo gordo”. Al parecer no se trata de un caso aislado. El artista dijo al periódico Bild: “Patricia me oprime, ella viene constantemente al Waldhaus Rhinebeck. He vivido allí desde que huí de mi casa y rompí con Patricia.

SIGUIENTE: “Ella realmente me acecha y luego lo comenta en Instagram”, dice el millonario y presentador de televisión. “Sólo quiero que me dejen en paz”, dice Ellerman.

Patricia Blanco y Andreas Ellerman llevan cuatro años juntos Imagen: privado

¡asombroso! Mientras Ellerman todavía lloraba el caos de la noche del sábado el domingo, dijo a la revista BILD: “Esta noche me gustaría salir a cenar al puerto con mi hija y mi nueva compañera Elka. Dios mío, ahora tengo que escapar de la casa del bosque”.

¡La noche siguiente Patricia aparece de nuevo!

Da otra entrevista en un restaurante del puerto pesquero y luego se sorprende: ¡Patricia Blanco dobla la esquina y quiere ir al mismo restaurante esa misma noche!

“Esto está planeado”, dice Ellerman con exasperación. “Te lo aseguro, ella no está detrás de mí”. Patricia apareció con dos amigas. No es nada amigable con las cámaras, intenta escapar. Un hombre sostiene una bolsa frente a la lente del fotógrafo.

De repente, Patricia Blanco apareció frente al restaurante. Foto: André Lenthi/Lenthi Media

Cuando se le preguntó si estaba acosando a Ellerman, ella no respondió. Camarada dice: Patricia no quiere comentar sobre eso.

Pero ¿qué quería Patricia esa noche en ese restaurante? Al fin y al cabo, en Hamburgo hay miles de restaurantes. Quería celebrar su despedida en el contenedor de celebridades con siete personas. ¡Qué gran coincidencia!

Patricia (izquierda) supuestamente pasó junto a la mesa de Ellerman sacudiendo la cabeza, aunque él lo saludó de manera amistosa. Foto de : Stefan Walocha

Ellerman incluso saluda a su exnovia de manera amistosa en el elegante restaurante. Sin embargo, (casi) no hay reacción por su parte. Sin saludar, siguió caminando, sacudiendo la cabeza: “Ella estará en mi nómina hasta fin de año”, dijo Ellerman más tarde.

Así lo encuentra La Guerra de las Rosas entre Blanco y Ellerman alcanza un nuevo clímax. “Ella está aquí con amigos que me conocen desde hace años y ahora parecen apoyarla. Esto es realmente triste”, dijo Ellerman.

Ellerman no dejó que esto arruinara más su velada.