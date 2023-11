Peor que 1929: según Mark Spitznagel, la política de la Fed terminará en un desastre

Mark Spitznagel afirmó recientemente que el mercado actual es la mayor bomba de tiempo de la historia financiera. Lleva tiempo advirtiendo que la burbuja de la deuda estallará.

Mark Spitznagel: la política de la Reserva Federal termina en desastre

Recientemente, Mark Spitznagel, fundador y director de inversiones de Universa Investments, expresó sus dudas de que la política de la Reserva Federal termine en un desastre. Él espera que el mercado de valores probablemente suba y eventualmente gire bruscamente cuando la Reserva Federal comience a recortar las tasas de interés. “Entonces todo se pone realmente malo”, explica en una entrevista con Bloomberg. A principios de este año, declaró que se trataba de “la mayor bomba de tiempo de la historia financiera”, incluso peor que a finales de los años veinte, antes de la Gran Depresión. “Aquí está mi loca teoría: creo que nuestras tasas de interés también volverán a cero. Quiero decir, mucha gente podría pensar que estoy loco. Pero piense en el evento deflacionario que ocurre cuando estalla una burbuja crediticia. Es como tomar un enorme montón de dinero en efectivo y prendiéndole fuego”, explica durante la entrevista.



A Spitznagel le preocupa especialmente el mercado, que depende del apoyo de la Reserva Federal. Desde hace algún tiempo se predice que el mercado está en un camino radical hacia el colapso. Atribuye las recientes caídas en los mercados bursátiles principalmente a la política de bajas tasas de interés aplicada por la Reserva Federal de Estados Unidos durante la última década. Esta política condujo a una inyección excesiva de liquidez en los mercados y fomentó un endeudamiento excesivo. Según Spitznagel, esto ha creado una “burbuja crediticia” que se espera que estalle. Predice que esto eventualmente conducirá a una “falla catastrófica del mercado”.

La Reserva Federal necesita aumentar el apoyo

En la entrevista, Spitznagel expresó la opinión de que la Reserva Federal podría enfrentar desafíos debido a su ajuste cuantitativo y podría verse obligada a recurrir nuevamente a medidas de flexibilización. A pesar de la actual evolución positiva del mercado, Spitznagel cree que la recesión es inevitable. Sin embargo, espera que el mercado siga subiendo antes de que se produzca una desaceleración cuando la Reserva Federal haga una pausa. Pero confirma que, a pesar de la evolución actual del mercado, el ánimo es muy negativo. Spitznagel también explica que los efectos retardados de las tasas de interés más altas aún no se han sentido plenamente en toda la economía. Sin embargo, los recortes futuros reflejarán la incapacidad de los prestatarios para soportar mayores costos de endeudamiento después de estar sobreendeudados. “Es posible que ahora estemos en una zona templada corta y nadie espera esto: más presión y retroceso en los activos de riesgo, que es sobre lo que he estado escribiendo y hablando durante un año. Entonces aparece Papá Oso y eso es todo. respuesta”, dijo Spitznagel.



El dilema del riesgo

En una entrevista con Yahoo! Finance, Spitznagel explicó que aunque no cree que los bonos gubernamentales sean un refugio seguro, sí son un refugio esperanzador. “Tiene su lugar. Creo que es muy barato en este momento, así que no quiero demonizarlo demasiado. Pero como estrategia estratégica de mitigación de riesgos, no le hace justicia a la naturaleza no lineal del riesgo. ” el explica.

Sin embargo, reducir el riesgo no se trata de protegerse de los mercados, sino sobre todo de protegerse de uno mismo. “Los mercados nos obligan a hacer cosas realmente estúpidas. Sólo necesitamos construir nuestra cartera para protegernos de ellos”. En general, Spitznagel considera que el riesgo es un dilema que siempre ha existido para los inversores. “Si se corre demasiado riesgo, habrá costos con el tiempo. Si se corre muy poco riesgo, habrá costos con el tiempo”. Spitznagel tampoco cree que la diversificación sea la respuesta. “La diversificación ha sido llamada el ‘Santo Grial de la inversión’ por luminarias como Dalio. Eso es mentira. Este no es el santo grial de la inversión. Peter Lynch lo llama acertadamente ‘desdiversificación de cartera’. En realidad, es una cura para lo que es peor que El problema. La enfermedad.” , Está claro. La razón es que, aunque puedes perder menos en caso de accidente, al final tendrás que pagarlo en la fase de recuperación.



