Personalidad de la semana: llega Neymar y bin Salman dispara a los refugiados

Arabia Saudita quería aparecer en los titulares mundiales positivos con la asombrosa exhibición decadente de la estrella del fútbol brasileño Neymar. Pero al mismo tiempo, se supo que los inmigrantes de África, incluidos los niños, fueron fusilados sistemáticamente en la frontera.

Arabia Saudita compró a la estrella del fútbol Neymar para generar titulares globales positivos. Los críticos hablan de “lavado deportivo” cuando una dictadura quiere mejorar su imagen con deportistas famosos. En cualquier caso, Neymar merece un sueldo anual de 150 millones de dólares al club Al-Hilal de Riad, en el que el fondo estatal saudí, el Fondo de Inversión Pública, posee el 75 por ciento de las acciones. Presidente del Fondo: Príncipe heredero Mohammed bin Salman, gobernante de facto de Arabia Saudita.

Además del salario anormal, el régimen que rodea a Bin Salman hace feliz al atleta con una villa de 25 habitaciones con una piscina de 40 por 10 metros y tres saunas privados. Neymar también contará con su propia flota de vehículos, que incluye un Bentley Continental GT, un Aston Martin DBX y un Lamborghini Huracan.

Esperanzas de una mejor imagen a través de Neymar: el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman (Foto: IMAGO/Xinhua)

Se pagan todos los gastos de hotel y restaurante y las visitas al club. Sin olvidar su jet privado. La familia real saudita espera impulsar la imagen del reclutamiento extrañamente decadente de brasileños. Es por eso que Neymar es recompensado por separado por su presencia en las redes sociales, recibiendo 500.000 euros por cada publicación que promocione a Arabia Saudita.

Por supuesto, Neymar debe encontrar eso difícil, porque al mismo tiempo que hizo su presentación frente a 70,000 espectadores en el Estadio Rey Fahd en Riyadh, una noticia completamente diferente llegó a los titulares negativos. Según informes de Human Rights Watch, los guardias fronterizos saudíes han matado a cientos de inmigrantes y solicitantes de asilo etíopes, incluidos niños, en la frontera con Yemen. Se dice que a las personas les dispararon a quemarropa. También se utilizaron armas explosivas. Los sobrevivientes hablan de masacres sistemáticas, “montañas de cadáveres”.

La estrella mundial del fútbol Neymar: en el futuro sentirá lujo y aburrimiento en el campo de fútbol (Foto: IMAGO/ABACAPRESS)

El contraste difícilmente podría ser mayor: el brillante espectáculo deportivo por un lado y el asesinato en masa por el otro. Los clanes del gobierno saudí, bin Salman, son los responsables de ambos. Ya en octubre de 2022, una declaración de las Naciones Unidas sobre el horrible asesinato de refugiados africanos causa revuelo. Así, solo en los meses de enero a abril de 2022 se contabilizaron 430 muertos y 650 heridos. Fueron bombardeados, fusilados y masacrados.

Las organizaciones de derechos humanos ahora están publicando muchos detalles de la brutal violencia de Arabia Saudita contra los refugiados. Esto afecta principalmente a los etíopes que quieren huir a Arabia Saudita a través del Golfo de Adén y el país de la guerra civil Yemen. Alrededor de 750.000 etíopes viven y trabajan en Arabia Saudita, pero su ruta de escape hacia el país rico en petróleo es extremadamente peligrosa.

después Informes del Centro de Migración Mixta (MMC) y “Vigilancia de los derechos humanos (Vigilancia de los derechos humanos) Se cometen asesinatos en masa contra los más pobres. Según el MMC, al menos 794 personas han muerto y más de 1.700 han resultado heridas en la frontera en 2022, un tercio de ellas mujeres y el siete por ciento niños. Es probable que las cifras reales sean mucho más altas, ya que los testigos han informado de entierros improvisados ​​a lo largo de las rutas de escape. Los perros salvajes se comieron los cadáveres.

Asesinato en masa megaestrella

Se dice que los funcionarios sauditas disparan sistemáticamente a los refugiados con rifles automáticos y granadas en la frontera. “Estamos hablando de al menos 655 casos, pero lo más probable es que sean miles”, dice la activista de derechos humanos Nadia Hardman. “Estamos hablando principalmente de asesinatos en masa”, dijo el autor principal del informe de Human Rights Watch.

Los supervivientes aterrorizados denunciaron “campos de exterminio”, lugares sembrados de cadáveres. Cientos de tumbas, cadáveres y heridos graves se pueden ver en las imágenes de satélite a lo largo de las rutas que utilizan los refugiados para llegar a Arabia Saudí.

Munira, de 20 años, habla de un ataque violento. Los saudíes la llevaron a la frontera en un autobús con otros 19 refugiados y luego la llevaron al desierto. Después de aproximadamente un kilómetro, el grupo se sentó a descansar. Luego, los saudíes dispararon contra el grupo con morteros. “El arma parecía un lanzacohetes de seis cañones, estaba unida a un automóvil y disparaba varios proyectiles a la vez”, dice Munira. “Algunos de los proyectiles cayeron sobre las rocas y la metralla nos alcanzó. Solo diez de nuestro grupo sobrevivieron”.

El informe de Hamdieh, de 14 años, también es estremecedor: “Seguían disparándonos. Vi cómo mataban a personas de maneras inimaginables. Me escondí debajo de una roca y me quedé dormido. Pensé que había otras personas durmiendo a mi alrededor. Cuando me desperté , vi que estaban todos muertos. Yo estaba solo “. Según MMC Research, hay una tumba secreta en la ciudad fronteriza yemení de Khalis donde se dice que descansan los cuerpos de hasta 10.000 inmigrantes.

Los informes son explosivos para el gobierno federal, porque en todos los lugares Alemania está capacitando a los funcionarios fronterizos saudíes. La misión de capacitación y asesoramiento comenzó en 2009 y se justificó por los intereses de política exterior, seguridad y contraterrorismo en la región. Se suspendió brevemente después del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018, pero se reanudó en 2020.

Los Verdes querían el trabajo en 2011 Termina con una decisión del Bundestag Criticó, todavía en la oposición en ese momento, el programa de capacitación en 2020, acusando al gobierno alemán de no dudar en “seguir apoyando a regímenes autoritarios como Arabia Saudita en cuestiones de seguridad”. En 2022, el nuevo gobierno federal, ahora con la participación del Partido Verde, ha aprobado entregas de armas por valor de 44,2 millones de euros, más que en 2018.

Sin comentarios de Burbock

Incluso ahora, ahora que se ha conocido la masacre, el Departamento de Estado de los Verdes se opone a las críticas. No hubo comentarios de la ministra de Relaciones Exteriores, Analina Berbock, y una portavoz negó diplomáticamente el asunto y dijo: “Estamos muy preocupados por las enormes acusaciones que se han hecho”. Sin embargo, nadie tiene ningún conocimiento particular de los hechos.

Clara Bonger, miembro de izquierda del Bundestag, está indignada: “Cualquiera que afirme que la política exterior feminista es importante se está desacreditando a sí mismo al apoyar a países como Arabia Saudita con armas que disparan brutalmente a la gente en sus fronteras”.

¿Y Neymar? No tuvo que abrirse camino a través de la lluvia de balas de los guardias fronterizos, llegó en el jet privado más caro del mundo, en un trono dorado en el medio de la máquina. El glamour y la crueldad van de la mano en Arabia Saudita. En Riyadh, el sitio de ejecución está ubicado dentro de la ciudad de Al-Safa en la misma calle que el estadio de fútbol Al-Hilal. Lo cierto es que Neymar no recibirá 500 mil euros por este puesto.