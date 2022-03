Perspectiva de criptomonedas: recesión inminente: ¿qué significa para las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum & Co? | Boletin informativo

Materias primas en este artículo. Forex en este artículo

• La economía mundial está amenazada de estanflación durante varios meses



Hasta ahora, el mercado de criptomonedas ha estado estrechamente asociado con las acciones tecnológicas.

• Las criptomonedas se pueden separar de los mercados de valores

Los informes de la crisis en el sector económico también se acumulan desde hace varias semanas. Primero, la presión inflacionaria global que ha persistido durante más de un año, que como resultado de una política monetaria altamente expansiva y problemas en la cadena de suministro amenaza los efectos de la recuperación económica posterior al coronavirus. Luego, las tendencias inflacionarias se intensificaron por el ataque ruso a Ucrania y las sanciones occidentales asociadas contra el proveedor de materias primas más importante del mundo, Rusia. Y como si eso no fuera suficiente, la potencia de la economía global, China, anunció recientemente un estricto confinamiento en la megaciudad de Shenzhen. En resumen: la economía mundial se tambalea, ¿no es un buen augurio para el sector de las criptomonedas también? Merece la pena echar un vistazo más de cerca.

La inflación global es cada vez más probable después de las sanciones

La estanflación, casualmente en un momento de estancamiento económico e inflación, es algo que la mayoría de la gente desea eliminar de su vocabulario para siempre. Sin embargo, la situación actual es similar a la que había en la década de 1970, cuando se inventó el término estanflación como resultado de la crisis del petróleo de 1973. Similar a ese momento, también habrá un shock de suministro de petróleo en 2022 causado por un conflicto armado, que es probable que los precios de la energía se mantengan en un nivel alto durante años. Los que más sufren son las empresas que trasladan los precios de la energía más altos a sus clientes. Si los niveles salariales no siguen el ritmo de los niveles de inflación, el poder adquisitivo colectivo a su vez disminuye: se compran menos productos, lo que a su vez significa que se crean menos puestos de trabajo: el círculo vicioso de la estanflación.



En tiempos de recesión, especialmente cuando estaba ligada a tendencias inflacionarias, las acciones han decepcionado a sus inversores. Fruta. La estanflación de la década de 1970 condujo a un mercado bajista que duró años. Los inversores suelen evitar los vehículos de inversión particularmente riesgosos en tiempos de crisis, ¿también lo son las criptomonedas?



¿Bitcoin es realmente ‘oro digital’?

Los entusiastas de las criptomonedas han aclamado a bitcoin como el “oro digital” durante años. Para esta comparación, se basan principalmente en el hecho de que Bitcoin, como el oro, tiene un límite de suministro, a diferencia del dinero fiduciario impreso por los bancos centrales. De hecho, el número de bitcoins está limitado a un máximo de 21 millones. Entonces, en la década de 1920, ¿podría Bitcoin hacer lo que hizo el oro en la década de 1970, cuando era una cobertura muy efectiva contra la inflación? Los entusiastas de las criptomonedas están convencidos de esto. Afirman que la confianza en las monedas fiduciarias seguirá colapsando como resultado de las altas tasas de inflación. “Las políticas monetarias laxas de larga data de los bancos centrales han socavado la confianza en las monedas fiduciarias. Este proceso se ha acelerado significativamente nuevamente en los últimos meses”, dijo a BTC-Echo Gunter Schnabel, profesor de política económica y relaciones económicas internacionales en la Universidad de Leipzig. Por esta razón, los empresarios e inversores famosos se superan entre sí con sus expectativas alcistas. El fundador de Apple, Steve Wozniak, anunció recientemente que Precio de Bitcoin por encima de $ 100,000 Creo que probablemente.



Por otro lado, la experta en bolsa Jessica Schwarzer es muy escéptica. En su columna “Sekt & Selters” en t-online, respondió a crypto-romantic: “Bitcoin no es el nuevo oro. No es un refugio seguro, ni un seguro en tiempos malos”. En cambio, Bitcoin es un producto de inversión de alto riesgo y cae más bruscamente que las acciones en tiempos de crisis, por lo que Bitcoin es exactamente lo opuesto al oro, según Schwarzer. Por otro lado, cabe señalar que tanto el oro como el bitcoin no tienen valor intrínseco porque, a diferencia de las acciones corporativas, también conocidas como acciones, no producen nada. Por lo que su precio depende únicamente de la demanda de los inversores, lo que puede dar lugar a la aparición de grandes capitales.



El mejor escenario para los inversores en criptomonedas: separación del mercado de valores

Sin embargo, el hecho de que Bitcoin no tenga valor intrínseco también puede traer ventajas. Entonces, existe la posibilidad de que las criptomonedas se desprendan del mercado de valores a mediano y largo plazo. Hasta ahora, el sector de las criptomonedas ha seguido en gran medida la tendencia de las acciones tecnológicas de alto crecimiento, simbolizada por el índice líder de la bolsa tecnológica estadounidense NASDAQ 100. Esta correlación ha sido especialmente evidente en los últimos meses: una fase débil en mayo y junio. 2021 seguido de un aumento en ambas categorías Los activos aumentaron considerablemente a fines de noviembre antes de que las acciones tecnológicas y bitcoin sufrieran grandes pérdidas desde entonces.

Los entusiastas de las criptomonedas esperan que Bitcoin y otras criptomonedas puedan liberarse de la influencia de las acciones en desarrollo en el futuro. Esto podría significar que el sector de las criptomonedas genera un rendimiento positivo incluso en un entorno de estanflación. El mejor desempeño de Bitcoin, según el argumento, se debe al hecho de que puede seguir creciendo con relativa independencia de la economía. Además, cada vez más inversores agregarán bitcoins a sus carteras debido a preocupaciones por la inflación. En este caso, Bitcoin & Co. puede beneficiarse. Paradójicamente de la estanflación.

redacción de finanzen.net

Fuentes de imagen: REDPIXEL.PL / Shutterstock.com, Jag cz / Shutterstock.com