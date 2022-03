Nuevo Honda Civic (2022): oponentes de golf en primera elección

Cualquiera que se sienta incómodo con tantas opciones de componentes de automóviles en línea debería sorprenderse gratamente con el nuevo Honda Civic. Los japoneses ofrecen solo una combinación de motor y transmisión en el mercado europeo. Al igual que el Civic e: HEV, el trato se pone CR-V Motor Híbrido SerieImpulsado por un motor de gasolina de 2.0 litros con 184 caballos de fuerza, carga la batería de 72 celdas a través de un alternador o impulsa las ruedas delanteras a altas velocidades. La transmisión electrónica CVT ordena el empuje, que, a diferencia de una CVT convencional, ajusta el par electrónicamente.





Europa Civic en primer examen

Ya se nos permitió sentarnos en la versión europea del Civic para tener una idea del elegante interior. De hecho, Honda se está despidiendo de la cabina significativamente robusta de las generaciones anteriores. “El arreglo te pone de buen humor”, dice la presentación del producto. De hecho, sentarse detrás del volante no tiene distracciones. Hacia el frente, el capó plano y los pilares traseros empotrados abren una amplia ventana de vista, lo que sin duda promete una mejor visión general del tráfico que muchos de sus competidores.





El sistema de información y entretenimiento divide los elementos del menú en cuadrados, pero permanece relativamente sin adornos en la pantalla. En el borde izquierdo de la pantalla táctil opcional de 9 pulgadas (serie de siete pulgadas) hay controles analógicos para llamar a la pantalla de inicio, retroceder y seleccionar audio y pista. Debajo, una rejilla se extiende hasta el borde derecho de la cabina para ocultar las salidas de aire, antes de que la consola para operar el control de clima se coloque hacia la consola central. Todos los artículos son fácilmente accesibles sin que el conductor tenga que estirarse o incluso torcerse. Sin embargo, Honda no satisface completamente su demanda de diseño de alta calidad de los controles individuales. Las teclas táctiles tienen un buen punto de presión, pero el entorno de plástico de las perillas de control de clima muestra un juego significativo y visible.





Thorsten Weigl La ergonomía y la claridad de la cabina del Civic son ejemplares.

Los asientos de la primera fila son notablemente cómodos, aunque los pasajeros traseros generalmente no tienen motivos para quejarse. Sin embargo, Honda almacena la batería debajo del asiento trasero y, para no golpear la altura del asiento sensiblemente hacia el techo del automóvil, los asientos traseros son profundos. El resultado de esto: parte de mis muslos están flotando en el aire, pero esto se queja a un alto nivel en general. El compartimento de carga no plantea ninguna queja en absoluto, su volumen de unos 420 litros se mantiene al nivel de su predecesor, pero es más fácil de cargar debido a su apertura más amplia.





Thorsten Weigl Los muslos de un adulto no están del todo en el asiento trasero profundo.

Dimensiones y diseño

Honda ya había presentado el nuevo Civic a los clientes estadounidenses, y parece que el enfoque principal de los japoneses ahora también se ha desplazado al mercado estadounidense de autos compactos. Después de haber mostrado un prototipo del nuevo sedán en noviembre de 2020, los japoneses impulsaron el modelo de producción del sedán a fines de abril de 2021. Casi no hay diferencias. En el siguiente paso, los japoneses ofrecen el Civic como modelo hatchback, una variante que también se introducirá en Europa a partir del otoño de 2022.

honda La línea de cintura del nuevo modelo es más baja que la de su predecesor y los retrovisores exteriores se han movido hasta el umbral de la puerta.

Honda ha revisado por completo el diseño del Civic: parece más ancho, la línea de los hombros es más baja y la forma en sí es más simple que la de su predecesor. El nuevo Civic viene como un sedán con una longitud de 4,67 metros, un ancho de 1,80 metros y una altura de 1,41 metros. El hatchback es un poco más corto con una longitud de 4,55 metros, pero tiene las mismas dimensiones que el sedán. El techo de cinco puertas se parece al estilo de un cupé y termina en la parte trasera con un gran guardabarros que se extiende hasta el techo. Debajo de esto, en el hatchback, hay luces traseras de dos segmentos de nuevo diseño que llegan a la puerta trasera como en un sedán, con una tira de luz adjunta.

honda Las cinco puertas cuentan con un gran portón trasero.

La parte trasera consta de un pequeño borde del alerón que sale de la tapa del maletero. El faldón de cinco puertas también cuenta con un inserto difusor y dos tubos de escape trapezoidales ubicados en el exterior. El respaldo del asiento trasero del hatchback se pliega hacia abajo como estándar, y para brindarle al conductor una mejor vista, los pilares A en ambos modelos se mueven ligeramente hacia atrás y los espejos exteriores se deslizan hacia abajo sobre los rieles de las puertas. La vía trasera más ancha hace que el Civic se vea más lleno. Aproximadamente 3,5 cm de distancia entre ejes adicional (ahora: 2,74 m) amplía las proporciones y proporciona espacio interior adicional. Toda la iluminación utiliza tecnología LED.





Equipo y ayudantes

honda Silencioso en sí mismo: Honda hizo una limpieza completa de la cabina del Civic.

La pantalla ahora tiene un tamaño de 10,2 pulgadas y es totalmente digital, en color y configurable. La pantalla táctil de información y entretenimiento en el centro del tablero se conecta a los teléfonos inteligentes Apple y Android. También hay una base de carga por inducción para dispositivos portátiles a bordo. Honda promete los últimos sistemas de asistencia. Los airbags de nuevo desarrollo, que proporcionan más protección, especialmente en la zona de la cabeza, y una estructura mejorada del habitáculo, deberían garantizar una mayor seguridad. Los airbags laterales de las plazas traseras también son nuevos. Hay un total de diez bolsas de aire a bordo.





Debería haber una carrocería más rígida debajo del chasis y los motores deberían permitir una conducción más animada que antes. En los EE. UU., el Civic se puede combinar con un motor de gasolina de cuatro cilindros y dos litros y un motor de gasolina turboalimentado de 1.5 litros, así como con un cuatro cilindros. La potencia de succión es de 158 hp y el torque es de 188 Nm. El turbo está limitado a 180 CV y ​​240 Nm de par. Estos motores también están acoplados a la tracción delantera y una transmisión CVT. Honda también anunció una transmisión manual de seis velocidades para el hatchback de cinco puertas.

Esteban Baldov Ya en la carretera como prototipo: el próximo Civic Type R, que también estará disponible en Europa.

También viene el tipo R

Si bien el tren motriz e:HEV es la única opción para Europa, no hay lugar para la hibridación en el modelo estadounidense. Los aficionados cívicos con ambiciones deportivas no deben desesperarse. También se ha preparado una nueva versión del popular modelo R. El modelo Si debajo también es nuevo, pero hasta ahora Honda solo ha ofrecido esta variante en el mercado estadounidense y es probable que siga así. Honda continúa apuntando a los clientes más jóvenes con el modelo compacto grande, que se considera un automóvil pequeño en América del Norte.





Los japoneses entregarán el sedán Civic al mercado estadounidense a partir del verano de 2022, y el hatchback lo seguirá poco después. El sedán Civic para América del Norte se fabrica en la planta de Alliston en Canadá. El hatchback sale de la línea de ensamblaje por primera vez en la planta estadounidense de Honda en Greensburg, Indiana. La planta de Civic European en Swindon, Inglaterra, cierra Honda 2021, por lo que los modelos europeos pueden venir directamente de Japón. Los precios del mercado europeo aún no están disponibles.