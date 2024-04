Picco Bagnaia (Ducati): “El mejor viernes en mucho tiempo” / MotoGP

Pecco Bagnaia tuvo una buena actuación el viernes en el Gran Premio de Estados Unidos y luego explicó el cambio de estrategia que le ayudó a conseguir la cuarta plaza. El piloto oficial de Ducati también reveló sus favoritos para ganar la carrera.

La temporada 2024 de Francesco Bagnaia ha comenzado hasta ahora con menos glamour que su año en el Campeonato del Mundo 2023. Después de dos fines de semana, la estrella de Ducati está a 23 puntos del líder del Campeonato del Mundo, Jorge Martín (Pramac Ducati), en el cuarto lugar de la general y, por tanto, detrás de su compañera de equipo Ena Bastianini. tercero). ).

Pero en los entrenamientos libres del viernes para el Gran Premio de Estados Unidos, el italiano hizo una gran actuación y, gracias al nuevo asfalto, superó en casi una décima de segundo su mejor tiempo de clasificación de 2023. Con un tiempo de 2:01.808 minutos, el joven de 27 años quedó en cuarto lugar y luego dijo: “Hasta ahora ha sido el mejor viernes de los últimos dos años. Tengo mucha suerte”.

Bagnaia señaló el cambio de estrategia en la preparación de su Desmosedici GP24 como motivo de su mejora: “Empezamos a prepararnos desde Portimão el viernes por la mañana. Mi actuación no fue mala, pero tampoco fui muy rápido”, dijo la Ducati. dijo el piloto tras finalizar 11º por la mañana.

El ganador de 29 Grandes Premios continuó: “Dado que el agarre era tan alto en Qatar, realmente no podíamos entender la moto. Tuve problemas por primera vez en Portimao. La moto no me dio una buena respuesta, especialmente cuando solté los frenos. Este también fue el caso aquí en Texas al principio. “Por la tarde cambiamos a la configuración del año anterior y enseguida me sentí mejor”.

A pesar de terminar cuarto, el bicampeón del mundo de MotoGP se quedó a 0,411 segundos del mejor tiempo marcado por Jorge Martín del día. Sin embargo, Bagnaia no ve a su compañero de marca como favorito: “Por la mañana, Enya fue la más fuerte para mí. Por la tarde, tanto Martin como Viñales hicieron buenos tiempos, pero creo que desde la perspectiva de la distancia de carrera, Viñales está actualmente en cabeza. “La mejor situación”.

Puntuación MotoGP – Entrenamiento

1. Jorge Martín, Ducati, 2:01.397 minutos

2. Maverick Viñales, Aprilia, +0,076 segundos

3. Marc Márquez, Ducati, +0.409

4. Francesco Bagnaia, Ducati, +0,411

5. Pedro Acosta, KTM, +0.569

6. Aleix Espargaró, Aprilia, +0,627

7.Franco Morbidelli, Ducati, +0.706

8. Ena Bastianini, Ducati, +0747

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +0.847

10. Marco Pizzicchi, Ducati, +0,961

11. Miguel Oliveira, Aprilia, +1069

12. Raúl Fernández, Aprilia, +1079

13. Álex Márquez, Ducati, +1096

14. Brad Bender, KTM, +1,154

15. Augusto Fernández, KTM, +1156

16. Jack Miller, KTM +1,405

17. Fabio Quartararo, Yamaha, +1442

18. Álex Rins, Yamaha, +1478

19. Juan Zarco, Honda, +1617

20. Joan Mir, Honda, +2047

21. Luca Marini, Honda, +2124

22. Takaaki Nakagami, Honda, +2587