Por eso vale la pena el nuevo predecesor insignia de Google

Google ha presentado sus nuevos smartphones con los Pixel 8 y 8 Pro y mucha gente se pregunta si deberían elegir el último modelo o si el modelo anterior es suficiente. Hemos analizado más de cerca tanto el Pixel 8 como el Pixel 7 y mostramos lo que dice mucho sobre el modelo anterior.

Los teléfonos inteligentes Google Pixel son cada vez más populares y el desarrollador de Android ha ocupado el tercer lugar en muchos mercados. Hay varias razones para esto. Entre otras cosas, Google ofrece teléfonos inteligentes de primer nivel que son relativamente económicos. Por otro lado, las cámaras están consideradas entre las mejores del mercado, sobre todo gracias a los expertos en software de Google. Además, los teléfonos móviles para desarrolladores de Android vienen con hardware y software de una sola fuente. Puede sentirlo no solo en el proceso, sino también en la garantía de actualización, que ahora tiene 7 años, y en la funcionalidad exclusiva de Android que solo funciona en dispositivos Pixel.

Google Píxel 7 frente a Píxel 8

Analizamos de cerca ambos teléfonos inteligentes en nuestras pruebas y podemos otorgarles a ambos una calificación muy sólida de 4 de 5 estrellas. Puede ver los datos técnicos en nuestra base de datos comparativa. Pero, ¿cuáles son los puntos fuertes del antiguo Pixel 7 en comparación con el nuevo Pixel 8?

No ha cambiado mucho entre los dos modelos. Por supuesto, el nuevo procesador es un poco más rápido que el anterior, la cámara es un poco más nítida y más funcional, y la pantalla ahora puede cambiar no sólo a 90 Hz, sino de forma variable entre 60 y 120 Hz. La batería también tiene una capacidad ligeramente mayor. ¿Pero es esto suficiente? Los avances incrementales son bastante pequeños si se analiza el uso diario. El precio ha subido significativamente. Porque: Aunque la versión más pequeña del Pixel 7 costaba 650 euros cuando se lanzó, ahora lo hace Sucesor del Píxel 8 Casi 800 euros. Como siempre, los teléfonos inteligentes Android se vuelven más baratos con el tiempo, y ese es ciertamente el caso del Pixel 7. Por unos 500 euros tener. Esta es una ventaja que no se puede sobreestimar, especialmente en tiempos de inflación y presupuestos ajustados.

Píxel 7: detalles de la cámara

Tamaño de visualización como un pequeño punto

La segunda razón para mirar el Pixel 7 en lugar del Pixel 8 es la pantalla. El nuevo panel de Google ciertamente tiene una frecuencia de actualización variable. Sin embargo, si desea conservar la batería y aún necesita una pantalla fluida, digamos mientras juega, el panel de 90 Hz del Pixel 7 definitivamente puede seguir el ritmo. Es un buen compromiso en este sentido. Pero hay otro pequeño cambio en la actualización del modelo que es aún más importante. Porque la nueva pantalla es 0,1 pulgadas más pequeña que su predecesora. Ahora bien, esto no es mucho, pero el predecesor ya es una pequeña cosa en la categoría actual de smartphones de primer nivel. Con el Pixel 8, Google lleva las cosas al extremo. Así que, si quieres tener un móvil compacto, pero no demasiado pequeño, el Pixel 7 es una buena opción.

Centrándonos en el precio y el rendimiento del Pixel 7

Por último, pero no menos importante, consideramos un punto que está muy cerca de nuestro primer argumento, pero que no debe confundirse con él. Porque el Pixel 8 también será más barato y en algún momento estará al nivel que tiene ahora el Pixel 7. El más importante, pero llega ahora: si nos fijamos en la relación precio-rendimiento en comparación con otras marcas de smartphones en el rango de precios respectivo, el Pixel 7 es (era) imbatible no sólo ahora, sino también cuando debutó. Actualmente no existe ningún smartphone de 500€ que se acerque en general al rendimiento y, en particular, a la cámara del Pixel 7. Esto es diferente con el Pixel 8. Esto significa que en su respectivo rango de precios, no encontrarás nada mejor. Con el Pixel 7, pero con el Pixel 8 hay muchos competidores. Entonces, si desea el mejor rendimiento por el precio, el Pixel 7 es definitivamente mejor que el Pixel 8.

Conclusión

El Pixel 8 es un teléfono inteligente más maduro, recibirá actualizaciones más largas y, en general, es más avanzado técnicamente, pero ¿es eso suficiente? El Pixel 7 supera al nuevo Pixel 8, especialmente si se analiza la relación precio-rendimiento y el precio en sí. Y no sólo ahora, sino durante muchos meses más. Por lo tanto, si dudas entre los dos modelos, tendrás que decidir por ti mismo si las pequeñas mejoras valen el sobrecoste actual de unos 250 euros en el mercado.

→ Acerca de Pixel 7 en MediaMarkt

→ Acerca de Pixel 8 en MediaMarkt