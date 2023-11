The Last of Us: Parte II: Oficial: Remaster para PS5 llegará a principios de 2024

Las señales ya son cada vez más claras, y ahora Sony lo ha hecho realidad: la versión Remasterizada para PS5 de The Last of Us: Part II se lanzará a principios de 2024.

Después de numerosos rumores y una filtración reciente en la base de datos de PlayStation Network, era solo cuestión de tiempo antes de que se anunciara oficialmente una remasterización de The Last of Us: Part II, y sucedió este fin de semana. Sony y Naughty Dog han confirmado The Last of Us: Part II Remastered para PlayStation 5, y la espera no será larga. La versión mejorada para PS5 del juego exclusivo estará disponible a partir del 19 de enero de 2024.

Por supuesto, la remasterización tendrá todo tipo de mejoras técnicas con respecto a la versión anterior de PS4 y presentará mejor el juego en PlayStation 5. También hay nuevos modos y características detrás de escena.

Uno de los modos se llama “Sin retorno”, que es un modo de supervivencia roguelike con eventos generados aleatoriamente. Aquí hay varios personajes jugables, algunos de los cuales serán jugables por primera vez. Cada personaje también tiene ventajas específicas que ofrecer, y cada ronda de este mes te permite elegir entre diferentes eventos de sigilo y combate con tus oponentes. En cada ronda, también puedes elegir entre recompensas para desarrollar aún más tu personaje. A medida que avanzas en el juego, puedes desbloquear personajes, máscaras y más adicionales, y hay clasificaciones mundiales como parte de las carreras diarias.

El segundo modo nuevo se llama “Guitar Free Play” y ofrece algunos instrumentos desbloqueables. Puedes usarlo para actuar como diferentes personajes en diferentes ubicaciones dentro del juego.

También puedes esperar un nuevo conjunto de niveles faltantes con la posibilidad de reproducir algunas secuencias que fueron previamente eliminadas del juego. Estos no son niveles completamente terminados, sino extractos del período inicial de desarrollo, incluidos los comentarios de los desarrolladores.

Comentarios de palabras clave: El segmento detrás de escena continúa aquí, con todas las escenas de la campaña ahora disponibles con explicaciones del director Neil Druckmann, la protagonista narrativa Haley Gross y los actores Troy Baker, Ashley Johnson y Laura Bailey.

Las mejoras técnicas siguen ahí: por supuesto, hay gráficos mejorados, ahora con salida 4K en modo Fidelity o 1440p con escalado 4K en modo Performance. Hay una velocidad de cuadros ilimitada para televisores que admiten VRR, mayor resolución de textura, mayor nivel de distancias de detalle, calidad de sombra mejorada y más. Los tiempos de carga también se han reducido y el controlador DualSense admite retroalimentación háptica y disparadores adaptativos. Opciones de accesibilidad de la versión original presentes en la versión modificada con algunas incorporaciones nuevas.

Los pedidos anticipados de la remasterización estarán disponibles a partir del 5 de diciembre. Hay una versión estándar y una versión WLF remasterizada. Este último está disponible exclusivamente a través de PlayStation en países seleccionados y ofrece un steelbook, cuatro pines, tarjetas coleccionables y más. Cualquiera que ya tenga la versión de PS4 puede actualizar la versión digital a la versión de PS5 por una tarifa de $10 al momento del lanzamiento. Los estados guardados del original también deben ser importables.