Precio de remate en el surtidor – 1,79 euros por gasóleo en Kislig

Hubo largas colas de autos el viernes por la noche en la gasolinera Shell en Friedrich-List-Strasse 2 en Kisslegg. El motivo: el precio del litro de gasóleo ha bajado a 1,79 euros, lo que podría ser un récord para la región, a pesar de que los precios suben con fuerza desde hace meses. Como informó a nuestro periódico un empleado de la gasolinera Shell, el precio entretanto ascendía a 1,76 euros. Según portales de comparación como “ich-tanke.de” o “clever-tanken.de”, la gasolinera del balneario climático costaba 20 céntimos por debajo de los precios actuales en las gasolineras del área de Ravensburg.

“Están parados aquí en medio de una tormenta. Realmente no sé qué está pasando”, dijo el empleado por teléfono mientras reunía a las hordas de automovilistas que se dirigían a Kisslig. Presuntamente, las imágenes de la tabla de precios llegaron a los grupos de Whatsapp y Facebook y causaron un gran revuelo el viernes por la noche. Aunque los precios del diésel han caído de forma continua durante cuatro semanas, la caída del precio en la gasolinera Shell ha sido extraordinariamente pronunciada.

Los precios de los combustibles caen por cuarta semana consecutiva

¿Precio de diesel demasiado barato en Kisslig debido a una falla?

El empleado no podía explicar por qué los precios eran tan bajos en Kisslig de todos los lugares. No se puede descartar el error. Los conductores que aprovecharon este reloj deberían estar contentos, después de todo, llenar la gasolinera Shell antes del fin de semana largo supuso un importante ahorro de precios, aunque 1,79 euros no alcanzaron el nivel del año anterior. En ese momento, el precio medio era de 1,04 euros, según ADAC.

El hecho de que aquí haya combustible particularmente barato hace que uno se siente y tome nota. Porque: la gasolinera Shell en el distrito financiero de Zaisenhofen en Kissliger no es una gasolinera particularmente barata conocida en la zona.

Schwäbische.de recientemente analizó más de cerca los precios en las estaciones de servicio a lo largo de la autopista A96 en Wangen, Kesslegg y Leutkirch im Allgäu. En ese momento, el reabastecimiento de combustible era especialmente caro en Wangen y relativamente barato en Lutkirch. Kisslig estaba en el medio en términos de precio y geografía.

Price Driver fue visto en Leutkirch en ese momento: la estación de servicio gratuita en Feneberg-Kaufmarkt fue la más barata en el mismo período. Este es también el objetivo del operador: “Siempre que sea económicamente viable ser el proveedor más barato”, según una portavoz de Feneberg. “Como gasolinera independiente tenemos la ventaja de que no estamos asociados a ninguna marca y compramos el combustible en el mercado libre donde actualmente es más barato”.

Al menos este viernes por la noche, la gasolinera gratuita podría no haber sido la más barata de la zona. Porque en contraste con el precio exorbitante de Shell en Kisslig con 1,79 centavos por litro de diésel, la gasolinera gratuita de Feneberg en Leutkirch era igual de cara a 2,04, como muchas otras.

Es probable que el “precio desbocado” como receta para el gasóleo barato en la estación de Shell en Zeisenhoven el viernes por la noche sea apropiado: a las 20:30, el precio ya ha vuelto a subir a 1,97 euros por litro de gasóleo.