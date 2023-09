Prepare pizza en una sartén en 15 minutos: un ingrediente inusual reemplaza a la levadura

ruhr24 servicio

de: Sonia Sanago

Un ingrediente inusual que reemplaza la levadura en la pizza y hace que la masa en la sartén sea agradable, aireada y jugosa. La receta funciona en sólo 15 minutos.

Dortmund – Después de un largo día de trabajo, el hambre exige una solución rápida, pero volver a hornear pizza congelada en el horno no es una opción. No hay problema: la pizza en la freidora consume menos energía y está lista en un instante. Además, la receta no requiere levadura.

Prepare pizza en una sartén en un abrir y cerrar de ojos: reemplace la levadura con levadura en polvo

Generalmente se necesita levadura para hacer pizza. Este ingrediente le da a la masa una consistencia aireada. Durante el proceso de fermentación, el azúcar añadido se convierte en dióxido de carbono y alcohol. De este modo, el gas resultante forma pequeñas burbujas que hacen que la masa suba, según la Asociación Alemana de la Industria de la Levadura. Quinto (Más noticias sobre servicios en RUHR24).

Sin embargo, a veces se puede infringir la regla porque no siempre se puede encontrar levadura en la cocina. El bicarbonato de sodio también se puede utilizar como agente leudante para la pizza en un molde. Para que este ingrediente del bicarbonato de sodio sea completamente efectivo, se debe agregar un ingrediente inusual.

Prepare pizza en una sartén en un abrir y cerrar de ojos: yogur y levadura en lugar de levadura

Porque según la plataforma de consumo La ciudad virtuosa El bicarbonato de sodio necesita ácido para reaccionar y aflojar la pasta. Se añade un ingrediente a la masa de pizza que puede parecer inusual al principio, pero cumple su propósito.

Pizza en una sartén. © Borodin/Yai Images/Imago

Estamos hablando de yogur. En lugar de levadura, un producto lácteo y bicarbonato de sodio le dan a la masa una textura aireada y jugosa. Esto significa que el tiempo de fermentación de la masa ha terminado, tal y como lo ha hecho la plataforma de noticias. una estrella Indica.

Para que la pizza desarrolle plenamente su sabor, una sartén de hierro fundido de la cocina es adecuada: almacena el calor de manera eficiente y lo distribuye uniformemente, dice.

Haga rápidamente masa de pizza con yogur y bicarbonato de sodio en una sartén de hierro fundido

Además del yogur y el bicarbonato de sodio, existen otros ingredientes para freír la pizza en sartén. El chef de televisión Rainer Mortel también recomienda en su canal de YouTube las siguientes raciones para una persona:

Ingredientes para una pizza

masa

4 cucharadas de harina de trigo



3 cucharadas de yogur natural



1 cucharadita de bicarbonato de sodio

3 cucharadas de yogur natural 1 cucharadita de bicarbonato de sodio 1 lata de tomates (en trozos)



mantequilla (líquida)

mantequilla (líquida) aceite de oliva

orégano, tomillo



Cobertura de tu elección



Pimienta



sal

Cobertura de tu elección Pimienta sal Opcional: pimiento picante

Coberturas, por ejemplo: salami, queso rallado, champiñones.

Para evitar que la masa se pegue a la sartén, el chef de televisión unta el fondo de la sartén con un poco de aceite. Advertencia: si utilizas aceite de oliva para freír, debes prestar atención a una cosa.

No te sorprendas: la masa tiene una consistencia un poco más líquida. Puedes usar una cuchara de madera para alisarlo en la sartén rebozada. Por ejemplo, después de cubrir la pizza con champiñones y salami, se coloca la sartén con tapa sobre la superficie de cocción a un nivel medio (correspondiente al nivel 6 en la cocina de inducción) durante 15 minutos. Entonces la pizza estará lista para comer.