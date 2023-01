Primal Groudon y Primal Kyogre… funcionan como Mega Raids

Los entrenadores de Pokémon Go han estado esperando las casi megaevoluciones de Primal Groudon y Primal Kyogre durante mucho tiempo, y ya casi es hora de que se publiquen en el juego. Primal Groudon y Primal Kyogre Hoenn estará con el Pokémon Go Tour – Las Vegas comenzó a jugar por primera vez, y probablemente a continuación en Pokémon Go Tour Hoenn: en todo el mundo del 25 al 26 de febrero de 2023. También disponible en todo el mundo, es decir, como parte de la investigación de campo de Proto-Alarm. Cómo se activan exactamente los protomorfos en los legendarios y cómo son más probables las incursiones elementales, lo explicamos a continuación.

La protomorfosis no es más que una evolución masiva

Lo que también suena impresionante por la palabra impresionante es básicamente nada más que una evolución masiva de Groudon y Kyogre. También son hasta ahora los dos únicos Pokémon que tienen Protomorfosis. Y dado que Primal Morphosis es muy similar a Mega Evolution en Pokémon Go, aquí hay algunos consejos.

La forma elemental requiere energía elemental, que se puede obtener de ciertas investigaciones de campo o al derrotar al Kyogre primordial y al Groudon primordial en una incursión primordial.

Después de su formación primordial, Primal Kyogre y Primal Groudon conservan su forma inicial durante ocho horas. Después de eso, vuelven a su forma predeterminada. Cuantas más veces un Pokémon realiza una formación primaria, menos energía primaria usa.

¡Obtén recompensas cuando Kyogre o Groudon hagan la transición a su forma inicial!

Cuando Primal Kyogre es parte de tu equipo de batalla, los ataques de agua, electricidad y bichos se potencian en Raid Battles.

Si Primal Kyogre es tu compañero Pokémon, atrapar un Pokémon de tipo Agua, Eléctrico y Bicho te dará XP y caramelos adicionales.

Si Primal Groudon es parte de tu equipo de batalla, los ataques de tipo Fuego, Hierba y Tierra se potencian en Raid Battles.

Si Primal Groudon es tu amigo, atrapar Pokémon de tipo Fuego, Hierba y Tierra te dará XP y caramelos adicionales.

El nivel inicial de Kyogre y Groudon aumenta a medida que se transforman en su forma inicial. Esto mejorará sus recompensas.

Puedes ver el nivel de proto de un Pokémon y las recompensas asociadas con él haciendo clic en el ícono de nivel de proto en el costado del Pokémon.

Incursiones elementales: ¿cuándo llegarán a todos los entrenadores?

Hasta ahora, Primal Groudon y Primal Kyogre se lanzarán para Pokémon Go Tour: Hoenn. Solo los participantes del evento en Las Vegas pueden obtener movimientos exclusivos, bonificaciones de protoenergía de proto-incursiones y la capacidad de protomorfos de Kyogre y Groudon debido a la posesión del pase del evento.Entrenadores sin boleto para Pokémon GO Tour: Hoenn – Las Vegas no puede recolectar Proto-Energy y Protomorphosis, y no se encontrarán con Kyogre o Groudon con movimientos exclusivos hasta Pokemon Go Tour: Hoenn – Global. En otras palabras: hasta el evento global, que aparentemente ahora se llama “Global”, no encontrarás ningún protomon y Kyogre y Groudon no podrán aprender los ataques exclusivos Original Wave (Kyogre) y Abyss Blade (Groudon) hasta entonces.

Importante: Puedes completar la investigación de campo de Primal Alert durante Pokémon Go: Hoenn – Global Tour, lo que aumenta la probabilidad de encontrarte con Primal Kyogre o Primal Groudon en Raid Battles. Aún no se sabe exactamente cómo se implementa esto. Esto podría ser un desafío global durante el evento global, lo que aumentará las posibilidades de que las incursiones iniciales se extiendan a todos los entrenadores de todo el mundo.