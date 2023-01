Sony anunció diez títulos de lanzamiento más

Imagen: Sony

El catálogo de juegos de Playstation VR 2 crece en la ventana de lanzamiento con diez aplicaciones.

Sony tiene diez más juegos de realidad virtual anunciarlo a PlayStation VR 2 Aparecerá. Se trata Exclusivamente sobre diversiones de juegos populares. Como Rez Infinite o una aventura de seguimiento ocular ante tus ojos. Hay actualizaciones pagas para algunos de ellos. De las versiones ya disponibles para la primera Playstation VR (ver descripción del juego a continuación).

Además, Sony ha dejado claro lo amplia que es la gama Soporte de realidad virtual para el juego de lanzamiento Gran Turismo 7 fallar propietarios originales a Playstation 5 iniciar el Gafas de realidad virtual Actualización gratuita el 22 de febrero. A excepción del modo de pantalla dividida, todo el juego será compatible con Playstation VR 2, incluidas las carreras en línea.

ante tus ojos

La aventura de seguimiento ocular ofrece el concepto más interesante. ante tus ojos. La aventura es un viaje de memoria aplicado pictóricamente en el camino hacia el más allá, desde la perspectiva del ego. Controlalo con tu parpadeo voluntad.

En la versión 2D Steam, esto funciona con una cámara web frente a la pantalla. Por otro lado, con Playstation VR 2, el seguimiento ocular integrado en las gafas VR captura los movimientos oculares.

No está claro cuánto se revisarán los controles, ya que el seguimiento ocular de Sony ofrecerá muchas más opciones que el seguimiento ocular de la cámara web original.

Lucas Jozefowicz, de Skybound Games, explica: “Aprenderás a dirigir el flujo de la narrativa con tus propios ojos, parpadeando a través de preciosos recuerdos de la familia, el primer amor y el comienzo de una carrera artística, para terminar con una revelación desgarradora. de la verdad”.

Lugares de rompecabezas

eso Relajante juego de rompecabezas lugares desconcertantes PSVR 2 se beneficia de texturas más nítidas, 120 Hz, mayor resolución de renderizado y seguimiento ocular para simplificar la selección de piezas, según Realities.io.

Otras ventajas incluyen retroalimentación háptica, disparadores adaptables, soporte para el modo Free In Space (rompecabezas en un área de juego más grande) y un rompecabezas gratuito de PSVR2 de 1000 piezas.

Lugares de rompecabezas a PSVR 2 Se lanzará el 22 de febrero y estará disponible en PS Store. También está disponible como actualización gratuita para todos los propietarios de PSVR existentes.

Synth Riders: Edición remasterizada

Versión PSVR2 de Un juego de ritmo de neón brillante Jinetes de sintetizador Obtenga un dibujo revisado. Kluge Interactive también promete toques de controlador más diferenciadores mientras se desliza por los rieles, retroalimentación de auriculares para retroalimentación sobre obstáculos en el juego, rendimiento fluido y optimización de SSD para tiempos de carga cortos.

En general, el disfrute musical debería sentirse más inmersivo y fluido. La versión revisada es para todos los propietarios de la versión PSVR de Synth Riders Disponible como actualización gratuitaincluidas las compras de música DLC que ya haya realizado.

golpeador

Con golpeador Trae de vuelta el antiguo juego de arcade que apareció cuando se lanzó el primer PSVR. Como un escarabajo de metal, te lanzas a través de paisajes psicodélicos a la velocidad del rayo, esquivando obstáculos con el momento adecuado y controles simples.

sobre mí PlayStation VR2, las mejoras en la fidelidad, el audio 3D y la retroalimentación háptica deberían ser aún más emocionantes. Además, Marc Flury del desarrollador Drool insinúa un posible sucesor planificado: “Thumper te dejará magullado y te abrirá el apetito por más”.

Era profesional de la NFL

en Era profesional de la NFL Se convierten en finalistas del juego como los mejores mariscales de campo de los equipos de la NFL en el juego NFL y NFLPA con licencia completa. El uso de datos de juego en tiempo real debería conducir a la credibilidad necesaria.

“Saca la pelota y ve si tienes lo que se necesita para llevar a tu equipo al Super Bowl, o lanza algunas pelotas con tus amigos en tu estadio de béisbol favorito”, dijo Andrew Hawkins, cofundador y presidente de StatusPRO.

que bate

que bate ¿Es un juego divertido de los creadores de What the Golf caprichoso? – Una especie de simulador deportivo de comedia. “Una serie de minijuegos cada vez más tontos en What the Bat? Vive la vida de un bateador hoy” en una vista en primera persona.

Esto incluye disparar, cocinar, aplastar, columpiar, estacionar, pintar, encurtir y acariciar al perro. Por el momento, el estudio de desarrollo Triband no menciona ninguna innovación en comparación con los originales para SteamVR o Meta Quest.

rec es infinito

En 2001, en la consola Dreamcast de Sega, Rez de Tetsuya Mizuguchi era el emocionante juego de disparos en ráfaga musical. Las versiones VR de Monstars Inc. Y Resonair es ahora la forma más bonita de adentrarse en el brillante y reluciente mundo de la tecnología. Incluyendo un nuevo nivel de realidad virtual. rec es infinito ella tiene muchos Premios Recibo.

En PSVR 2, hay seguimiento de la mirada (puedes mirar y apuntar a los enemigos) y retroalimentación háptica en los controladores y los auriculares. Rez Infinite también está disponible en modo TV estándar ps5 para jugar. Los propietarios de juegos originales de PS4/PSVR pueden actualizar a PS5/PSVR 2 por $9.99.

Efecto Tetris: en línea

Unos buenos cuatro años después de publicar Efecto Tetris: Conectado a PS4 y PSVR El juego de rompecabezas Enhance se lanzará el 22 de febrero para PS5 y PSVR2: “Con el seguimiento de la mirada activado, puedes sumergirte en el área cerrando y luego abriendo los ojos”. Los efectos hápticos también deberían mejorar en gran medida la experiencia.

El título se puede reproducir en PS5 sin auriculares PSVR 2. Los propietarios de juegos originales de PS4/PSVR pueden actualizar a PS5/PSVR 2 por $9.99.

Creed: Rise to Glory – Edición de torneo

Credo: Asciende a la gloria Se ha lanzado para varios sistemas de realidad virtual desde 2018. Sobre todo, la implementación gráfica compleja y el combate físicamente exigente distinguen al juego de boxeo de la competencia. Survios y MGM están agregando nuevo contenido de juego, modos y configuraciones de personalización a PSVR 2.

Además, los jugadores de Championship Edition tendrán la oportunidad de probar sus habilidades en un modo PvP en línea renovado con compatibilidad de partida mejorada antes de Creed III, que debutará el 2 de marzo de 2023.

otro reloj

En esto juego de realidad virtual Te clonas a ti mismo una y otra vez. Y construye increíbles máquinas a partir de tus clones. Puede ver qué tan bien ha funcionado esto para otros sistemas de realidad virtual en Reseña de El último relojero. No parece que cambie mucho en Playstation VR 2, ya que la descripción oficial solo explica la trama.

Ella dice: “Juegas como Joule, una mujer joven cuyo trabajo es arreglar una torre de reloj (…) para crear un sistema interconectado de clones para cultivar, cosechar recursos y recolectar nuevas semillas. Puedes orquestar tus clones para crear verdaderos maravillas del trabajo en equipo preciso, o máquinas Crazy Rube Goldberg, o una compañía de danza sincopada”.

Más juegos para Playstation VR2

al ya anunciado juego de PSVR2 cancion en humo Ha habido nueva información: el título de supervivencia de 17 bits tendrá un modo exclusivo de salto y escalada. Los elementos complejos se mostraron gráficamente de nuevo Juego de paddle VR Kayak VR (para el tráiler actual) Además de populares Tirador VR Pavlov VR Para partidas multijugador.

Juegos de PSVR2 en el primer mes

A continuación se muestra una descripción general actualizada Más de 30 juegos de PSVR2 en período de lanzamientoes decir, dentro de un mes desde el lanzamiento el 22 de febrero de 2023:

Despues de la caída (juegos de ruleta)

Altair Breaker (tercerverso)

Ante tus ojos (Skybound Interactive)

Ciudades VR (Juegos de viajes rápidos)

Cosmonious High (química del búho)

Creed: Rise to Glory: Undisputed Edition (Survios, fecha de lanzamiento)

Dark Pictures: Throwback (colosal, período de lanzamiento)

demeo (Res Games, sin lanzamiento en Japón)

Glitch: Chronos Alternate (MyDearest Inc., Perp Games)

Fantavisión 202X (Cosmo Machia, Inc.)

Gran Turismo 7 (a través de la actualización gratuita de la versión GT7 PS5)

Llamada del horizonte desde la montaña (Duende de fuego, Guerrilla)

Simulador de funciones (Owlchemy)

Efectos del mundo jurásico (fregadero para abrigos)

Kayak VR: Espejismo

Kizuna AI – ¡Toca el ritmo! (Gemdrops Inc.)

El último relojero (Pontoco, Celestial Realms)

The Light Brigade (Funktronic Labs, la compra incluye la versión PS VR y PS VR2)

musgo 1 y 2 Remaster (Polyarch)

NFL Pro Era (StatusPro, Inc. Actualización gratuita a PS VR2 no disponible en Japón o Asia)

No Man’s Sky (Hello Games, período de lanzamiento)

Pavlov VR (FanCrypt)

Pistol Whip (Cloudhead, actualización gratuita para SIEJ pero no para SIE Asia)

Lugares misteriosos (Realities.io, actualización gratuita)

Resident Evil Village (Capcom, a través de la actualización gratuita de la versión PS5 de RE Village)

Rez Infinite (mejorado)

Canción en el humo (17 bits)

Star Wars: Cuentos desde el borde de la galaxia (ILMxLab)

Synth Riders (Kluge Interactive, actualización gratuita no disponible en Japón o Asia)

El cuento de Onogoro (Amata KK)

Tentáculo (Devolver)

Efecto Tetris (mejorado)

The Walking Dead: Santos y pecadores – Capítulo Dos: Retribución (Salto Libre, Período de Liberación).

Simulador de vacaciones (Owlchemy)

Mamá Pat (Triple)

Zenith: The Last City (Ramen VR, actualización gratuita)

Aquí están todos los juegos de PSVR2 previamente anunciados.

Comprar Playstation VR 2 y PS5 la PlayStation VR 2 Se lanzará el 22 de febrero de 2022. Actualmente, los pedidos anticipados solo están disponibles a través de Playstation Store. También se requiere Playstation 5.

