Primark cierra sus tiendas en Alemania por primera vez

Moda rápida, condiciones de producción cuestionables y precios (demasiado) baratos: el gigante de la moda irlandés Primark siempre ha sido criticado en el pasado. Los numerosos titulares negativos no parecen restar valor al éxito, ¿todavía? Ahora se ha anunciado por primera vez el cierre de una cadena de sucursales en Alemania.

El gigante de la moda rápida actualmente opera 32 sucursales en Alemania, cuatro de las cuales están solo en Berlín. El próximo año, el número se reducirá a 30: se cerrarán dos tiendas Primark, ¿cómo Una portavoz de Primark lo confirmó cuando se le preguntó sobre STYLEBOOK. Las sucursales se vieron afectadas en Weiterstadt en el sur de Hesse y en Schlossstrasse en Berlín. “Esto se basa en revisiones rutinarias del sitio, que revelaron que ambos sitios ya no son comercialmente atractivos para Primark”, dice el comunicado, y agrega: “Primark ha informado personalmente a su personal en Weiterstadt y Berlín sobre los planes y ahora, junto con los empleados representante: trabajar en ellos y encontrar las mejores soluciones posibles.

Las tiendas Primark cerrarán a principios de 2023

En Weiterstadt, el cierre está previsto para el 31 de enero de 2023, en Berlín, el modelo de bolsas de papel Primark en Schlossstrasse expirará después del 30 de abril del próximo año. ¿El fin del bombo de Primark? Mejor no. La compañía acaba de anunciar ambiciosos planes de expansión en el extranjero, informó Reuters.com. Se abrirán nuevas sucursales en EE. UU., Francia e Italia: el número total de tiendas Primark aumentará de 402 a 530 en los próximos cinco años. Los negocios en línea también se están volviendo cada vez más importantes.

¿Llegará ahora la tienda en línea de Primark?

De hecho, Primark es una de las pocas cadenas de moda que todavía no se puede pedir online. Y mucho por adelantado: probablemente no habrá una tienda online clásica con entrega a domicilio. Sin embargo, parece que se habla de un servicio de hacer clic y recoger en el que los clientes hacen pedidos en línea y luego recogen la ropa de Primark en la tienda, como “reuters.com”, citando a John Basson, director financiero de la empresa propietaria de Associated British. comida escribe. La entrega a domicilio no es compatible con precios bajos.

