Prime Day: las ofertas más atractivas: estas ofertas valen la pena

aEl 12 y 13 de julio, el gigante de envíos Amazon ofreció miles de productos de marca a precios con grandes descuentos. Con Prime Day, el minorista quiere que su programa de membresía de Amazon Prime sea atractivo cada año: los precios más bajos solo se aplican a los miembros del servicio. Sin embargo, un mes de prueba gratis es suficiente para ordenar en mejores condiciones. Si ha estado planeando comprar un producto específico durante algún tiempo, puede valer la pena obtener una suscripción Prime.

organizado este año Amazonas a El segundo día pico, el 11 y 12 de octubre. Para no perder de vista todas las ofertas, hemos elaborado una lista de productos que realmente merecen la pena. Los precios de los artículos enumerados aquí son significativamente más bajos que el último precio válido durante el período de la campaña. Amazon tiene toda la información sobre el evento. aqui* Reunir y producir.

Las ofertas favoritas de nuestros lectores:

Prime Day 2022: Estas ofertas son actualmente válidas:

Samsung: ofertas actuales

Para obtener más ofertas de teléfonos celulares, consulte nuestro artículo sobre ofertas de teléfonos inteligentes

Apple: Descuentos en accesorios de hasta el 74 por ciento

Todas las ofertas se pueden encontrar en la Guía del comprador de Apple

Sistemas de audio y auriculares a un precio competitivo

Detección automática de radares y peligros

Aviso de radares y peligros

Se activa automáticamente cuando el teléfono conectado está cerca

Se acabó el uso de aplicaciones que consumen mucha energía

Compra ahora en Amazon: OOONO Copiloto N° 1*por 39.95 En lugar de 48,95 €* (-18%)

Oral-B Genius X es más de €90 más barato

6 programas de limpieza diferentes

Proteger las encías controlando la presión

con aplicación bluetooth

Ahora en Amazon: Oral-B Genius X * por 82.90 En lugar de 179,99 euros (-54%)

Significativamente más barato también: Edición Oral-BiO 9 Plus * Con diferentes complementos 239.99 En lugar de 409,99 euros (-41%)

o: Paquete doble Philips Sonicare 3100 * 2 cepillos de dientes eléctricos sónicos 44.99 En lugar de 60,61€ (-26%)

Cafeteras totalmente automáticas rebajadas hasta en 600 euros

Los productos baratos ayudan a deshacerse de la tristeza otoñal

Productos para el cuidado del cabello de Beurer & Remington

Cepillo de aire caliente giratorio* por 31.49 En lugar de 44,99€ (-30%)

por En lugar de 44,99€ Plancha de pelo Pro-Ion*: Tecnología de triple ion y revestimiento cerámico de ultra turmalina 32.99 En lugar de 79,99 € (-59%)

Tecnología de triple ion y revestimiento cerámico de ultra turmalina En lugar de 79,99 € secador de pelo*: Estilo suave y distribución uniforme del calor. 24,99 En lugar de 39,99 euros (38%)

Estilo suave y distribución uniforme del calor. En lugar de 39,99 euros Rizador de hierro*: Con protección 4X y revestimiento cerámico de turmalina antiestático para 27.99 En lugar de 42,99€ (-35%)

Otros productos para el cuidado del cuerpo:

Gin Wine – Ofertas de alcohol en Prime Day

Calendario de adviento a precio de ganga

Productos de farmacia hasta un 42 por ciento de descuento sobre el precio anterior

El estado del carro se reduce considerablemente.

Tefal Jimmy Oliver Walk es ahora un 63 por ciento más barato

Tamaño: 30cm

Apto para inducción y apto para lavavajillas

Tecnología Thermo-Signal: indica que la sartén está lista para freír

Comprar ahora en Amazon: Jamie Oliver Pan * por 55.09 En lugar de 149,99 euros (-63%)

También se muestra: Sartén Tefal Jamie Oliver* (28cm) para 39.99 En lugar de 49,90 € (-20%)

Atmósfera: exhibición de productos Philips Hue

Todos los productos se pueden controlar a través de la aplicación y permiten hasta 16 millones de colores.

Productos Bosch para manualidades y jardinería:

Destornillador inalámbrico Bosch a 97,50 € en lugar de 129 € la última vez

potente a pesar de sus dimensiones compactas; Adecuado para atornillar y taladrar

Incluye una bolsa, dos baterías, una estación de carga y 39 puntas o destornilladores

Compra ahora en Amazon: Atornillador inalámbrico GSR 12V-15. por 97,50 € *

Otras ofertas de Bosch:

Aquí encontrará una descripción general de los productos de Bosch que se ofrecen*

Electrodomésticos y equipamiento de cocina hasta 200 euros más barato

Puede encontrar más ofertas para el hogar, por ejemplo, en Consejos para comprar aspiradoras y robots aspiradores

Los dispositivos de Amazon son un 45 por ciento más baratos

Nintendo Switch rebajada a 50 euros

Tres modos de juego diferentes: modo TV, modo mano y modo mesa

Con dos controladores Joy-Con

Multijugador local y en línea

Compre ahora en Amazon: controlador de Nintendo Switch* por 279 en lugar de 329 euros * (-15 %)

También con descuento:

Ahorro de energía: el generador solar JAQUERY es unos 200 € más barato

Estación de energía con panel solar de 100 vatios

Portátil y fácil de usar

Para viajes al exterior y emergencias

Compre ahora en Amazon: Generador solar Jackery 500* por 756.79 En lugar de 945,99 € (-20%)

Puede encontrar más productos para el hogar relacionados con la energía en nuestros consejos de ahorro de energía

Microsoft Surface Pro 8 es más de 100 € más barato

2 en 1: Tablet y portátil en uno

Pantalla de 13 pulgadas, procesador Intel Core i5

Duración de la batería hasta 16 horas

Compre ahora en Amazon: Microsoft Surface Pro 8 * por 699 en lugar de 829 euros (dieciséis%)

Más portátiles, convertibles, tablets y accesorios en oferta:

anuncios Primer día Obtenga beneficios Prime en Amazon ahora En octubre de 2022, Amazon comenzará una vez más una exhibición de fuegos artificiales de 48 horas para miembros Prime solo con Prime Day. Obtenga todos los beneficios ahora con una membresía de prueba gratuita de 30 días.

¿Qué es Amazon Prime Day?

Cualquiera que no haya oído hablar de la campaña anual de Amazon ahora se preguntará: ¿Qué es Prime Day? ¿Ofrece ofertas realmente buenas que hacen que valga la pena seguirlo?

Prime Day es un evento de compras para la empresa de correo electrónico Amazon. tenga en cuenta: Solo miembros principales, incluidos aquellos con una Membresía Prime Student, pueden aprovechar las ofertas de Prime Day, mientras que todos los demás clientes compran productos al precio regular. No obstante, existe la posibilidad de suscribirse a la empresa de venta por correo online para 30 días de prueba gratis*. De esta forma, los usuarios pueden disfrutar automáticamente de algunas ofertas. Además del envío gratuito premium en muchos artículos, también ofrece una amplia selección de contenido de transmisión; si no lo desea, puede cancelar su suscripción durante la fase de prueba. En cualquier caso, Prime Day es una buena acción para Amazon, porque la campaña no solo aumenta las ventas, sino que también ayuda a la empresa a impulsar un fuerte aumento de las suscripciones completadas.

Amazon Prime Day: ver ofertas y hacer ofertas

Amazon también tendrá especiales en su colección para Prime Day este año. En los últimos años, los dispositivos Fire TV, los parlantes y los lectores Kindle se han vendido como pan caliente. Después de todo, no es de extrañar que la compañía elogie tanto sus propios productos. Pero Amazon también vendió medio millón de productos para PC en Prime Day, y los clientes también compraron varias ofertas de ferretería y más de un millón de productos de belleza.

Próximo Amazon Prime Day: los clientes también deberían ser rápidos esta vez

Prime Day Highlights incluye artículos selectos con descuento de marcas reconocidas. El lema para todas las ofertas en Amazon Prime Day es: solo hasta agotar existencias y como máximo mientras se especifique la oferta en cuestión. Para ofertas de Prime Day, vaya a amazon.de/primedday* En la página de inicio de Amazon. En la descripción general del “Amazon Prime Day”, se espera que se presenten nuevamente varios productos de Amazon, pero también una serie de artículos de marca.

anuncios Ver ofertas especiales y gangas seguras Cada otoño, el Black Friday y el Internet Monday anuncian la temporada navideña. Incluso después de los días de ofertas globales, todavía hay ofertas interesantes para descubrir en Amazon.

Prime Day 2022: No compre pánico ciego

Puede ahorrar dinero con muchas ofertas de Prime Day. Sin embargo, el precio supuestamente imbatible no debe cegarse. Incluso hay un momento para comparar precios cuando Amazon aumenta la presión debido a la disponibilidad baja o limitada. Consulte los sitios web de los fabricantes y los sitios de comparación de precios para averiguar cómo hacerlo. Idealo.de* (como WELT pertenece a axel saltador SE) para ver si realmente puede ahorrar algo con la vista.

Al final, lo que también es crucial sobre Prime Day es que un producto que realmente no necesita y no desea no es una buena compra, incluso si tiene un gran descuento. Pero si ya está buscando un nuevo teléfono inteligente, tableta, televisor o auriculares, definitivamente puede encontrar lo que está buscando como cliente de Amazon Prime. Y si no le gusta un espectáculo después de que haya pasado el período de máxima actividad, use su derecho a regresar.

* Si realiza una compra utilizando los enlaces marcados con un asterisco, WELT recibirá una pequeña comisión. Nuestros estándares de transparencia e independencia periodística se pueden encontrar en axelspringer.de/independence.