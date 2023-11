Primera presentación y gol de Poch en la liga alemana: la sobremotivación del jugador del Borussia Ritz | Deportes

¡Rocco Ritz (21) no olvidará los últimos días en el corto plazo!

La estrella del Gladbach marcó su primer gol en la Bundesliga en la victoria por 4-0 sobre el Wolfsburgo el viernes. Una semana después celebró su debut en la selección alemana sub-21.

Ritz entró como suplente en la segunda parte del partido de clasificación para la Eurocopa contra Estonia (4:1) y desde ese momento fue el centro de atención…

¡Gran inversión y primera demostración del doble gol!

Leer también

Segundos después de ser sustituido, Reitz pierde su primer partido, Estonia marca el 1-2 y Alemania de repente nada.

Ritz: “No lo hice bien, estoy molesto. No es bueno empezar un partido así. Sólo había una manera de compensarlo, y era marcar goles”.

Reitz aprovechó esta oportunidad y marcó dos goles en su debut sub-21, primero para poner el 3-1 y luego para el 4-1 final.

Gladbacher: “Me cuesta encontrar las palabras. Fue un sueño jugar por primera vez con la selección sub-21. Es un honor. El hecho de haber marcado dos goles fue la guinda del pastel”.

El Estadio Olímpico se llena de aficionados turcos Esto dicen las estrellas de la Federación Alemana de Fútbol sobre el “partido fuera de casa” en Berlín Fuente: Bild/Sid

Tony De Salvo, de 44 años, entrenador del Borussia sub-21, lo elogió: “Inmediatamente se disculpó por su error y dijo que debería haber duplicado la ventaja, y lo hizo con dos goles. Si marcas dos goles, has jugado un buen partido”. juego.”

El propio Ritz es completamente exagerado: “Ni siquiera puedo darme cuenta todavía. Esta ha sido la mejor semana que he tenido. Estoy tratando de asimilarlo todo y disfrutarlo”.

Reitz quiere estar en el once titular el martes

Su compañero de equipo sub-21, Youssoufa Moukoko (18), está muy entusiasmado con el Ritz: “Rocco es divertido y habla mucho. Disfruto el tiempo con él. Es un gran futbolista, tiene mucha confianza con el balón. Me encanta jugar con él”.

También interesante anuncio También interesante anuncio

Después de su debut sub-21, ahora está muy ilusionado y quiere celebrar su primera aparición en el once titular en el derbi contra el líder de la liga, Polonia, el martes en Essen (18:00 h / Pro7 Maxx): “Por supuesto que espero estar “Estoy en el once titular. Me lanzo”. Y me ofrezco”. “Dos goles es una muy buena aplicación”, añade con una sonrisa.

El seleccionador sub-21, Di Salvo, no podrá superar así a Reitz…

​