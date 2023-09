Príncipe Harry: Experto en celebridades: “Meghan es la princesa de Hollywood”

Pero parece que a Meghan en particular no le gustaba nada la vida en la corte real. Patricia Rykiel, antigua redactora jefe de BUNTE y experta en celebridades, explicó en una entrevista con BUNTE.de: “Meghan no tiene nada que ver con la monarquía. Es simplemente una princesa de Hollywood”. Además, tuvo que abandonar su tierra natal y trasladarse a Londres para vivir con la familia real. “Creo que Inglaterra ha sido una completa decepción para ella porque siempre le han jugado la segunda ronda a Kate”, dijo Rykiel.

La disputa entre el príncipe Harry y el príncipe William

La decisión de Harry y Meghan de darle la espalda a Inglaterra y construir una nueva vida en Estados Unidos no fue bien recibida, especialmente por su hermano, el príncipe William (41 años) y su esposa, la princesa Kate (41 años). Hoy hay silencio de radio entre los hermanos. Patricia Rykiel está segura: “La razón profunda no es que las cosas ya no estén bien entre los hermanos, sino que las cosas ya no estén bien entre sus esposas”. Habrá competencia y presión entre Meghan y Kate. El experto en celebridades cree que “en este momento no se puede reparar”.

El rey Carlos III está decepcionado con su hijo

El rey Carlos en particular estaba decepcionado por el comportamiento de Harry, como explica Rykiel: “Creo que Carlos no comprende mucho a Harry porque le falta disciplina”. Pero el rey sólo está esperando: “Creo que Harry volverá a casa en algún momento. La hermosa vida en el Pacífico entre las estrellas y la magia es maravillosa para Harry ahora, pero en algún momento extrañará sus raíces”.