Prohibición de PFAS: ingeniería mecánica y química en peligro existencial

sTevan Munch está preocupado por su empresa. “Si todo sale según lo planeado, podemos cerrarlo”, dice el propietario y director gerente de la empresa de construcción de maquinaria Munch-Kemi-Pompen de Ransbach-Baumbach en Renania-Palatinado. “Y con nosotros, todo el resto de la industria de la ingeniería mecánica y la industria química”.

El motivo de esta evaluación forzada es el impulso de la Unión Europea (UE) para prohibir los llamados PFAS. Esta abreviatura significa compuestos de alquilo perfluorados y polifluorados.

Estos son productos químicos producidos industrialmente que, según los últimos conocimientos científicos, pueden acumularse en el medio ambiente y descomponerse muy lentamente. “Dependiendo del material, dura desde varias décadas hasta siglos en el medio ambiente”, dijo Webek Droste, experto en PFAS de la Agencia Federal de Medio Ambiente (UBA). Por lo tanto, las sustancias correspondientes también se denominan sustancias químicas eternas.

Después de todo, unas 10.000 sustancias diferentes pertenecen al grupo PFAS. Se pueden encontrar en objetos cotidianos como ropa, cosméticos y revestimientos de pintura, pero especialmente en aplicaciones y procesos técnicos como juntas, mangueras, accesorios, bombas, válvulas, compresores y revestimientos.

PFAS lo hace altamente resistente al calor, la corrosión y la presión, así como a los álcalis y ácidos. Ahora se sabe que un pequeño porcentaje de las sustancias son dañinas. Por lo demás, en cambio, aún no ha sido probado.

Sin embargo, la prohibición se aplica directamente a las 10.000 sustancias, que han sido fuertemente promovidas por la UBA y el Ministerio Federal del Medio Ambiente, entre otros. “Hay indicios de que otros PFAS también son peligrosos”, explica Drost, experto de la UBA. Por ello, considera necesario actuar con rapidez. “Si esperamos hasta que se haya establecido la toxicidad de cada sustancia individual, puede ser demasiado tarde”.

La industria considera desproporcionada la prohibición prevista por la UE

La industria considera que esta iniciativa es desproporcionada y profundamente preocupante. “Apoyamos el objetivo fundamental de no permitir que PFAS peligrosos ingresen al medio ambiente”, dice Thilo Brodtmann, Director General de la Asociación Alemana de Fabricantes de Maquinaria y Plantas (VDMA).

“Pero la organización planificada tiene grandes debilidades”, criticó en el discurso de WELT. Por ejemplo, no hay distinción entre aplicaciones y productos en los que PFAS puede llegar directamente al entorno y aquellos en los que los componentes que contienen PFAS están instalados profundamente en el dispositivo, por ejemplo.

Y Brodtmann señala que no solo hay que tener en cuenta la vía potencial de entrada al medio ambiente. “Entre los PFAS también hay materiales que son estables y no se degradan”.

La economía alemana caerá en el caos

El responsable de la VDMA habla de los llamados “polímeros de bajo interés” y se remite a la correspondiente definición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Brodman exige: “Deberían estar exentos de la prohibición”.

De lo contrario, todo el sistema económico de Alemania y Europa amenaza con caer en el caos. “Porque en la mayoría de los casos ni siquiera hay una idea de cómo reemplazar estos materiales”.

Y el uso de sellos de cuero en máquinas, automóviles o aviones, como ha sido el caso durante décadas, ciertamente no puede ser la respuesta. Entonces volveremos a la edad de piedra industrial.

El ejemplo de Munsch ilustra las dimensiones de los efectos. La mediana empresa con 150 empleados y una facturación anual de 30 millones de euros fabrica bombas de plástico, que se utilizan, por ejemplo, para bombear ácidos y álcalis en la industria química o potasa cáustica en el proceso de electrólisis para producir hidrógeno.

Las bombas Munch también se utilizan en la extracción de litio para la producción de baterías, la producción de semiconductores y la producción de acero. “Las bombas de plástico tienen un alto nivel de estabilidad y flexibilidad, mejor que cualquier otro metal”, explica el director general Munch, que es la segunda generación en dirigir la empresa familiar.

La razón: contienen los llamados fluoropolímeros. Pero debido a que están asignados a PFAS, Munsch ahora está preocupado por la base de su trabajo.

Pero el empresario se resiste. Los estudios han demostrado que los fluoropolímeros se comportan de manera diferente a los materiales PFAS que ya han sido identificados como dañinos. “Estos son polímeros de muy alto peso molecular. Son demasiado grandes para poder ingresar a las células. Por lo tanto, no se degradan en pequeñas moléculas de PFAS. Como resultado, no pueden acumularse en los sistemas biológicos y tienen un efecto tóxico”.

Munch ha hecho ahora este argumento en una objeción oficial a la Unión Europea, que ha iniciado un proceso de consultas con los afectados por la prohibición prevista a finales de marzo. Munch se queja: “Me molesta inmensamente que el procedimiento aquí sea tan indiferenciado que nadie siquiera mira cualquier sustancia que tenga algún efecto y efecto”.

En cambio, todo se agrupa y no se hace distinción entre lo que tiene sentido y lo que no. “Este no es un buen enfoque y no tiene nada que ver con la igualdad”. Gran Bretaña, donde 38 fluoropolímeros están exentos de una regulación planificada, demuestra que hay otro camino.

Muchas industrias se verán afectadas por la prohibición

No solo se ven afectadas la ingeniería mecánica y la ingeniería de plantas. La Confederación de Industrias Alemanas (BDI) también nombra decenas de sectores que se verán más afectados por la prohibición, incluida la fabricación de semiconductores, las industrias automotriz y eléctrica, la industria textil o la producción de baterías de iones de litio, celdas de combustible y calor. zapatillas.

“La prohibición obligará a las empresas a detener sus productos y/o producción”, advierte un representante de VDMA Brodtmann. Pero no sólo la producción industrial se ve afectada. “La transición energética también está al límite”.

En la Feria Industrial de Hannover, las asociaciones empresariales plantearon recientemente este problema al Ministro Federal de Economía, Robert Habeck (Los Verdes). Ahora quiere volver a ir al Ministerio de Medio Ambiente.

Porque los planes actuales muestran que las excepciones son posibles. La VDMA indica que las PFAS deben seguir estando permitidas en la protección de cultivos y la tecnología médica.

El consorcio de la industria aboga por una propuesta de compromiso excepto por los 38 polímeros conocidos de bajo interés, que también recibirían producción de anillos de sello. También abogó por la creación de lotes más pequeños de sustancias, que luego se probarían para determinar su toxicidad sobre una base representativa típica y se organizarían si fuera necesario.

La decisión debe tomarse en 2025

El proceso de consulta con la Unión Europea se lleva a cabo desde hace seis meses. Sobre la base de los resultados, los dos comités diferentes de la Agencia Europea de Sustancias Químicas tienen una idea y formulan recomendaciones.

El Comité de Evaluación de Riesgos (RAC) presta especial atención a los riesgos para las personas y la naturaleza, y el Comité de Análisis Económico y Social (SEAC) presta especial atención a la relación entre costos y beneficios para la sociedad. La decisión final la toma la Comisión Europea junto con los estados miembros de la UE. Se espera que esto suceda en 2025.

