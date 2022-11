Pronóstico, advertencia y probabilidades de Dortmund vs Bochum 05.11.2022

Los fanáticos del Borussia Dortmund se mostrarán reacios a echar un vistazo a los dos últimos encuentros de su equipo contra el VFL Bochum.

La temporada pasada, los hombres del Ruhr anotaron un impresionante cuatro de seis puntos y también ganaron 4:3 en Signal Iduna Park. Ningún otro equipo marcó más goles ante Leones y Amarillos en la 2021/22 que el vecinito del bote.

Tabla de contenido

Sin embargo, parece poco probable que el VfL vuelva a marcar en el templo del fútbol para el subcampeonato.

Así lo confirman las cuotas entre el Dortmund y el Bochum con respecto a la victoria fuera de casa, que están a las 12:00 horas como máximo. A modo de comparación: hasta que Alemania gane el próximo título copa del mundo 2022 Actualmente con muchos proveedores trae solo 11.00.

Cuotas de Dortmund – Bochum | 3 consejos principales

Cuotas de apuestas a partir del: 04.11.2022, 05:36

* 18+ | Observa los términos y condiciones

A la luz de las apariciones de Bochum hasta ahora, la distribución unilateral de probabilidades no sorprende en absoluto. La penúltima tabla ha perdido todos los puestos de invitados esta temporada Encajó un total de 19 goles.

Solo en los últimos cuatro intentos en el extranjero, siempre hubo al menos cuatro goles. Por lo tanto, antes del pequeño derbi de Dortmund contra Bochum en Rohrbot, también se pueden tener en cuenta las expectativas de que el equipo de Terzic gane en casa.

Nuestro valioso consejo: BVB victoria a cero

EN ADMIRALBET a 2.10 Cuotas de apuestas a partir del: 04.11.2022, 05:36

* 18+ | Observa los términos y condiciones

Dortmund – Estadísticas y estado de forma actual

De alguna manera no puedes entender al Borussia Dortmund esta temporada. El potencial incomprensible del equipo negro y amarillo es evidente. Por otra parte, BVB vuelve a los viejos patrones, lo que resulta en una gran falta de enfoque en el lado defensivo y, a veces, carece de la actitud necesaria. Las interpretaciones detalladas y verificadas aún son limitadas a este respecto.

Sin embargo, desde un punto de vista estadístico, se puede decir que la probabilidad de que el Borussia muestre su buena cara ante un público doméstico es mayor que en el extranjero. Tiempo Cuatro victorias en seis partidos en casa en la actual temporada de la Bundesliga Celebre (empate, bancarrota), la victoria por 2-1 de la semana pasada sobre el Eintracht Frankfurt fue la primera de tres fuera de casa después de tres derrotas consecutivas. Además, esto sucedió en circunstancias muy felices.

BVB quiere repetir la actuación del partido contra Stuttgart

También es positivo mencionar que el archivo El BVB siempre ha marcado al menos un gol en los últimos 40 (!) partidos de la Bundesliga en casa. También anotó más puntos (seis) y marcó más goles (siete) en los dos últimos partidos que en los cinco partidos anteriores en la Bundesliga alemana (cuatro puntos y cinco goles). Si Terzic continúa su tendencia alcista el sábado por la tarde, solo se mostrarán 1,25 probabilidades de éxito en casa entre Dortmund y Bochum.

Por lo tanto, debe agregarse para aumentar un poco los precios. Sería razonable apostar una victoria en casa con al menos dos goles, aunque un consejo similar solo habría funcionado en la victoria de Stuttgart por 5-0 hace dos semanas en Signal Iduna Park.

Tiene sentido apostar por la doble puntuación HT1/FT1. en BVB ya ha liderado cuatro de siete victorias esta temporada durante el descanso. Solo Eintracht Frankfurt y FC Bayern tienen un mejor registro en los primeros 45 minutos que Mats Hummels & Co.

En cuanto al personal, los responsables del cuarto puesto de la tabla esperan con ilusión el parón invernal. Además de Sebastian Haller, que tiene cáncer, a la larga también faltan Benoy-Gittens, David, Meunier y Morey. Con los jóvenes Rother y Marius Wolff, recientemente se han incorporado al hospital otros dos suplentes del lateral. Al menos hay esperanza de que Reus y Guerreiro vuelvan al equipo. Modesty será el reemplazo de Mokoko como jugador objetivo.



Composición estimada de Dortmund:

Coble – Sully, Hummels, N Schlutterbeek, T Hazard – Bellingham, Ozkan-Adeyemi, Brandt, Reina, Mokoko

Últimos partidos de Dortmund:

Bochum – Estadísticas y formato actual

Thomas Letsch ha cambiado significativamente la forma en que se juega contra el VfL Bochum. Desde su primera jornada ocho, solo Union Berlin ha tenido secuencias más apremiantes que Kickers of Ruhr. Si bien el estilo agresivo y valiente frente a la afición anfitriona ciertamente vale la pena, los dos candidatos al descenso seguidos contra Frankfurt (3-0) y Union Berlin (2-1) mantuvieron la ventaja, el ex entrenador Vitesse Arnhem. Ella tiene Todavía no has conquistado la fobia.

Perdió sus seis partidos anteriores fuera de casa desde el penúltimo punto de vista. Por segunda vez desde la temporada 1994/95, los blanquiazules se han ido completamente sin un punto tras sus seis primeros partidos a distancia. La diferencia de goles de 4:19 también muestra que las derrotas fueron a menudo muy claras.

¿Se volverán a revelar las fronteras de Bochum, lejos de casa?

De hecho, la Ligue 1 ha perdido cuatro de los seis partidos de invitado mencionados por al menos dos goles. De media, el margen de victoria del equipo local es de 2,5 goles. los Los últimos resultados de Bochum en el extranjero fueron: 0: 4, 1: 4, 0: 4, 1: 3. Estrictamente hablando, las expectativas solo pueden alinearse entre Dortmund y Bochum en la dirección del anfitrión. No creemos en el primer punto extranjero que le ganas a un rival desde el bote.

Incluso es concebible que Hoffman y sus compañeros tengan dificultades para defenderse bien en casa. Si bien el BVB logró ganar las cuatro victorias en casa, incluida la portería a cero, los invitados de Letsch no tuvieron ningún cero ofensivo en cinco juegos. Sólo Dos goles de distancia en los últimos cinco partidos.

Para empeorar las cosas, el desvalido flagrante tendrá que despedir a los jugadores importantes el sábado. Especialmente en el centro de la defensa, el técnico de fútbol se está quedando sin opciones. Con Masovic y Heintz faltan dos centrales.

Entonces Lamprobulus debería apoyar a los Ordet. Sin embargo, el griego de 32 años solo ha jugado un minuto en sus últimos cinco partidos y, por lo tanto, no ha tenido entrenamiento de partidos. Salieron Asano, Goralsky y Gref. El uso de Osei-Tutu se determina a corto plazo. Pero Simon Zoller también podría colarse en la alineación titular para él.



Configuración esperada de Bochum:

Riemann – Gamboa, Orditz, Lampropoulos, Danilo Soares – Lucilla, Stoger – Ossie Toto, P Forester, Anthwi Adje – P. Hoffmann

Últimos partidos de Bochum:

Nuestro pronóstico para la comparación de cuotas de Dortmund – Bochum el 5 noviembre 2022 – marcador primera mitad / final

Dortmund – comparación directa en el balance Bochum / H2H

Los dos clubes se enfrentarán por 63ª vez el sábado en la Bundesliga. Con 24 victorias, 21 empates y 17 derrotas, el BVB lidera la comparación directa, aunque no tan claramente como cabría esperar.

Después de cuatro puntos en la primera y segunda mitad de la temporada anterior, el VfL ahora tiene la oportunidad de permanecer invicto en tres partidos de liga consecutivos contra el Borussia por primera vez en 30 años. Por cierto, en la historia de la Primera División, Bochum marcó mejores goles solo en Mönchengladbach que sus vecinos.

video: La base de la apuesta muestra que “Beidfüßig” con Fuss & Niesner proporciona predicciones completas para la Bundesliga alemana para el día 13. (Fuente: YouTube / Base de Apuestas)

Estadísticas destacadas Partido Bochum-Dortmund

Predecir la regla de apuestas y Dortmund Bochum consejo

Sobre el papel, el pequeño derbi entre el Dortmund y el Bochum parece ser un tema obvio. El cuarto de la tabla se encuentra con el penúltimo. Un equipo que jugará por el campeonato de la Bundesliga hasta el final se encuentra con un rival que tiene que preocuparse por mantenerse en la liga como pocos competidores de la liga.

De todos modos, debería dar la idea de que los invitados de Bochum han perdido los seis partidos fuera de casa hasta el momento y han recibido un total de 19 goles. También perdió cuatro de sus seis partidos por al menos dos goles. En los últimos tres partidos fuera de casa siempre ha habido cuatro goles encajados.

El Dortmund celebró las cuatro victorias en casa sin encajar un gol

Bochum ha perdido los seis partidos fuera de casa hasta ahora y ha recibido 19 goles.

En los últimos tres partidos fuera de casa, el fútbol siempre ha encajado cuatro goles

Bellingham puede anotar en su tercer juego consecutivo de BL

Bochum la temporada pasada obtuvo cuatro puntos del partido de ida contra BVB

En nuestra opinión, tiene sentido dar consejos sobre el equipo Terzic entre Dortmund y Bochum. sería concebible Puntuación doble HT1 / FT1 con cuotas de 1,75 .. Pero la apuesta de hándicap (-1) también parece ser una opción sólida, especialmente si se asume que los Leones y los Amarillos tienen un desempeño similar al de su último partido en casa contra el Stuttgart, que ganaron 5-0.

Sin embargo, aquellos que buscan cuotas de apuestas más altas antes del derbi de Dortmund contra Bochum encontrarán 2.10 en ADMIRALBET para ganar en casa para el favorito sin encajar un gol. Las cuatro victorias en casa de Westfalia fueron cero. Bochum también ha marcado solo dos goles en sus últimos cinco partidos fuera de casa. Para los tres consejos mencionados, apuntamos a una apuesta promedio. Más análisis y Consejos de apuestas para el día 13 BL ¿Hay en Clase base de apuestas de la Bundesliga alemana.

Dortmund-Bochum – Las mejores cuotas de la liga alemana

conquistar Dormund: 1.25 @apuesta almirante

Sorteo: 7.00 @casa 365

conquistar Bochum: 12.00 @casa 3000

Probabilidades de que Dortmund gane / empate / gane Bochum:

Dortmund Bochum – Cuotas de apuestas* y otras apuestas interesantes de un vistazo:

Más/menos de 2,5 goles

Más de 2,5 goles: 1,40 en Bet365

Por debajo de 2,5 gol: 3,00 @ Bet365

Ambos equipos marcan

Sí: 1,90 @ Bet365

No: 1.90 @ Bet365