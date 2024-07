Pruebas de laboratorio revelan la presencia de sustancias tóxicas

Página principal consumidor

de: Romina Kunzi

¿Las mujeres se exponen al peligro de forma habitual sin saberlo? Los metales pesados ​​altamente tóxicos se encuentran naturalmente en el aire, pero grandes cantidades causan cáncer en los humanos.

FRANKFURT – Cada mes, muchas mujeres recurren al uso de tampones para superar su período. Resulta que hay motivos para preocuparse de que, sin darse cuenta, puedan estar haciendo más daño que bien. Un equipo de investigación de EE. UU. examinó con más detalle bolas de algodón estiradas y los resultados fueron alarmantes.

El laboratorio ha descubierto varios metales pesados ​​altamente tóxicos en productos de higiene que pueden actuar como un caballo de Troya para las mujeres.

El estudio examina las sustancias químicas que se encuentran en los tampones: se detectaron todos los metales analizados.

Según un estudio de mercado, más de la mitad de las mujeres en Alemania utilizan tampones, 20 por ciclo durante una media de cinco días. “A pesar de los grandes riesgos para el público salud “Ha habido muy poca investigación sobre las sustancias químicas de los tampones”, afirmó el autor principal. Estudio científico, Jenny A. Sherstone. Se tomaron muestras de 14 fabricantes diferentes de tampones en 18 líneas de producción diferentes y cinco concentraciones de absorbente. El laboratorio analizó tanto productos de marcas conocidas como marcas privadas de varios minoristas. Sin embargo, no dijo de qué se trataba. También se dice que tres de ellos se venderán en Europa.

Se probaron diferentes tipos de tampones para detectar 16 minerales. El resultado: se descubrieron 16, entre ellos metales pesados ​​extremadamente tóxicos y nocivos como el arsénico, el plomo y el cadmio. “Lo preocupante es que encontramos concentraciones de todos los metales que probamos”, dijo el líder del estudio. La concentración total más alta se encontró en el zinc, que es importante en los procesos humanos pero que puede ser perjudicial si se toma en exceso, según la obra de referencia médica en línea. Manual MSD El escribe.

Una amenaza creciente para el mundo moderno: los tampones contienen arsénico, plomo y cadmio

Sin embargo, se ha descubierto que los metales pesados ​​como el arsénico, el plomo y el cadmio son más peligrosos para la salud humana. Se teme que estas sustancias sean ahora omnipresentes y sean absorbidas naturalmente por humanos y animales en pequeñas cantidades a través de la atmósfera y los alimentos. Como resultado de la industrialización se ve con preocupación. Se sospecha especialmente que estas sustancias son cancerígenas, escribió el equipo de investigación en su estudio. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) también participa en la evaluación.

Además, incluso pequeñas cantidades pueden aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular, informa el Centro de Atención al Consumidor. El problema: “Los metales pesados ​​se acumulan en los huesos, el hígado y los riñones y desplazan a otros minerales”, afirma su página de inicio. Esto alteraría su metabolismo. “Las consecuencias pueden incluir inflamación crónica, presión arterial alta, daño renal, estrés oxidativo o trastornos del metabolismo de las grasas, y el estrés a largo plazo también puede promover enfermedades pulmonares y neurológicas”. Recientemente han surgido preocupaciones sobre la posible contaminación de las aguas subterráneas.

“Aunque los metales tóxicos están en todas partes y estamos expuestos a pequeñas cantidades en un momento dado, nuestro estudio muestra claramente que los metales también están presentes en los productos menstruales y que las mujeres pueden correr un mayor riesgo al usarlos”, dijo la coautora del estudio Katherine Schilling. Productos”. . Lo que resulta especialmente problemático es que las mucosas de la zona íntima son muy sensibles y absorbentes. Las mujeres, sin saberlo, pueden allanar el camino para que sustancias tóxicas entren en sus cuerpos a través de los tampones. También se dice que esta popular bebida femenina aumenta el riesgo de cáncer.

El equipo de estudio pide regulaciones más estrictas para los fabricantes

El equipo de investigación sospecha que los errores en el proceso de fabricación son responsables de las sustancias tóxicas. “Ya sea a través de materias primas contaminadas o mediante el uso de compuestos minerales para diversos fines, como el control de olores o propiedades antimicrobianas”, dice el estudio.

Esta tesis está respaldada por observaciones especiales de los científicos. En consecuencia, existen diferencias entre los tampones fabricados a partir de productos químicos y orgánicos. Las concentraciones de plomo fueron mayores en los tampones no orgánicos, mientras que se encontró que el arsénico era mayor en los tampones orgánicos. No existía una categoría libre de metales. No existen regulaciones específicas para que los fabricantes controlen la presencia de metales o productos químicos, critica el equipo.

El estudio muestra diferencias según dónde se venden

Sin embargo, el equipo identificó diferencias en la cantidad detectada según dónde se compraron los tampones. Para la investigación, el equipo utilizó muestras principalmente de EE.UU. (Nueva York), pero también de la Unión Europea (Atenas) y el Reino Unido (Londres), en el período comprendido entre septiembre de 2022 y marzo de 2023.

“Aunque comparamos los tampones comprados en los EE. UU. con los comprados en la UE y el Reino Unido, no podemos considerar que los tres tampones de los otros países incluidos en este análisis sean representativos”, dice el estudio. Aunque los tampones analizados son muy populares fuera de EE.UU. Ahora serán necesarios más estudios para determinar en qué medida los metales tóxicos escapan de los tampones y entran en la circulación humana. (Raku)