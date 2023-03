PS Plus por 1 €: la oferta de suscripción solo es válida este fin de semana. Sé rápido

dejanek buick Cerca

Actualmente, PS Plus cuesta solo 1 €. Sony está haciendo que la suscripción en todos los niveles sea más barata que nunca. Pero solo tienes poco tiempo para atacar.

San Mateo, California – PS Plus continúa deleitando a los fanáticos con juegos mensuales gratuitos y otras ventajas. Sony ahora quiere vender más suscripciones de PS5 y PS4. Durante un breve período de tiempo, PS Plus se ha reducido significativamente en todos los modelos y algunos de ellos cuestan solo un euro. Si desea probar la suscripción de PlayStation, debe aprovechar esta oportunidad.

Nombre del Servicio PS Plus cuota mensual 8,99 euros Presentador Entretenimiento interactivo de Sony (usted) Ventajas 2 juegos gratis al mes, acceso al modo multijugador de PS4/5 en línea, descuentos exclusivos de PlayStation Store y 100 GB de almacenamiento en línea membresías activas 48 millones de usuarios (a diciembre de 2022)

PS Plus por 1 €: Sony reduce la suscripción en un 88 por ciento

PS Plus es más barato que nunca: Rara vez se conocen juegos gratuitos de PS Plus para marzo de 2023, por lo que Sony cortó la suscripción de inmediato. PS Plus Essential, Extra y Premium ahora son mucho más baratos. Sin embargo, la oferta solo se aplica a las suscripciones de un mes. PS Plus Essential está disponible por solo 1 €. Estos son los precios de un vistazo.

PS Plus Esencial – 1 euro

PS Plus Extra – 3 euros

PS Plus Premium – 5 euros

Hasta cuando es válida la oferta: el Oferta PS Plus Por un euro solo está disponible por muy poco tiempo. Solo tienes el próximo fin de semana (04.03.-05.03.23) para decidir. Por el pequeño dólar, la suscripción de Sony siempre vale la pena. También puede descargar los juegos gratuitos de PS Plus para febrero de 2023 y obtener el próximo el próximo mes. Battlefield 2042 llegará a PS Plus en marzo de 2023 y el momento no podría ser mejor. Entonces vale la pena golpear.

Debes prestar atención a esto: PS Plus por un euro es una oferta tentadora. Sin embargo, la oferta solo es válida durante el primer mes. Luego, se aplican los costos habituales a los tres modelos. PS Plus Essential cuesta 8,99€ en este caso. Sin embargo, puede cancelar la suscripción inmediatamente después de completarla, en cuyo caso no se renovará automáticamente. Si desea mantener la suscripción, la fecha de anuncio de los juegos gratuitos de PS Plus de abril de 2023 ya está establecida.

PS Plus por 1 €: los clientes actuales no tienen por qué sentirse tristes

Descuento en promociones: Los clientes existentes también obtienen un descuento de Sony. Todas las actualizaciones a las suscripciones de PS Plus existentes se han reducido en un 35 por ciento. Entonces, si desea probar un modelo de suscripción superior, debe aprovechar esta oportunidad ahora. Solo recuerda asegurarte de que tu suscripción no se renueve automáticamente en Configuración.

