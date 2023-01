¿Qué significa la barra de color en la puerta? El orador explica un fondo serio.

desde: marcus gable

separar

La ominosa gama de colores de Rewe: la clasificación de la altura de los delincuentes debería ser más fácil en función de la barra. © IMAGO / Michael Gstettenbauer, Reddit

Rewe dota a las puertas de sus sucursales de tiras de diferentes colores. Sin embargo, esto no es solo una decoración. Las cintas tienen sus usos para la empresa y la policía.

MUNICH – No escondas ninguna ganga a los atentos clientes del supermercado. Sin embargo, los clientes particularmente atentos hacen descubrimientos muy diferentes en sus juergas de compras, quizás también lejos de los estantes llenos de productos. También puede notar cinta adhesiva en la puerta a la entrada y salida. sobre en repetirSucursales.

La cinta ominosa se instala verticalmente y viene en diferentes colores. De arriba a abajo es verde, amarillo, negro y rojo. Porque pocos clientes se preguntan: ¿cuál es el punto? ¿Podría ser esto arte? También en la plataforma de redes sociales. Redditel contenido que brindan los usuarios con sus publicaciones, la barra se discute seriamente, tz.de informes.

Rewe y las marcas de color en la puerta: se trata de describir el tamaño del potencial infractor

No hace falta decir que esto no es solo un festín para los ojos de los clientes de Rewe y simplemente pretende levantarles el ánimo cuando salen de las instalaciones. El fondo de la cinta de colores es más serio y ayuda no solo a la empresa sino también a la policía con su trabajo.

Porque las cintas despliegan su impacto en el caso de delitos penales. “Las etiquetas han sido una parte integral de nuestra estrategia de seguridad y prevención en todos nuestros mercados durante muchos años. Ayudan a que sea más fácil describir la magnitud de un posible infractor”, dijo un portavoz de Rewe cuando nuestros editores le preguntaron en línea.

Vídeo: Rewe, el segundo mayor minorista de alimentación de Alemania de un vistazo

Rewe confía en la barra de color en la puerta cuando persigue a los delincuentes: es posible una identificación rápida

Si el ladrón roba, la atención se dirige rápidamente a la barra de colores. De esta manera, se puede identificar más rápidamente a un delincuente que huye, idealmente incluso sin declaraciones concretas de testigos. Porque su tamaño se puede clasificar en función de la cinta únicamente.

Este truco parece haber dado sus frutos en Rewe hace mucho tiempo, y los que también pertenecen al Grupo Rewe también lo utilizan. CentavoRamas utilizadas. Pero eso no cambia el hecho de que más detalles sobre la cinta siguen siendo un secreto de empresa. (mg)

Un cliente de Rewe hace un descubrimiento curioso Y pregunta: ¿Cómo se llama este tipo de pimiento? Otro cliente de Rewe compra “valor caro” Y tiene miedo de andar por la ciudad con él. Un nuevo tipo de fragilidad aterroriza al cliente: “Diggi, honestamente ahora, Rewe?”