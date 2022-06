¿Qué síntomas indican linfoma? – LIBRO DE AJUSTES

Todo el mundo conoce los ganglios linfáticos inflamados y dolorosos en las etapas de la enfermedad. Sin embargo, si los ganglios linfáticos se hinchan sin dolor, esto puede ser una indicación de linfoma. Una enfermedad maligna que causa síntomas inespecíficos.

El sistema linfático forma parte del sistema de defensa del organismo y se encarga de combatir las infecciones. Consiste en una serie de ganglios linfáticos y vasos que transportan líquido linfático, que contiene glóbulos blancos que combaten las infecciones, por todo el cuerpo. Los cuerpos extraños y otras sustancias nocivas son filtrados y destruidos por el sistema linfático. El cáncer de ganglio linfático es un término general para el cáncer del sistema linfático. FITBOOK conoce los síntomas del cáncer de ganglio linfático.

¿Cuáles son los síntomas del linfoma?

En sus primeras etapas, el linfoma casi no causa síntomas. Los ganglios linfáticos inflamados solo pueden ser una indicación de enfermedad. Puede aparecer en los ganglios linfáticos del cuello, las axilas, el abdomen, la ingle, la parte superior del tórax e incluso detrás del esternón. Además, los primeros signos de linfoma no son muy específicos:1

Fatiga y agotamiento

Fuerte sensación de frío

la piel de gallina

Fiebre

Dificultad para respirar

ansioso, ansioso

Anorexia

dolor de estómago

Inflamación indolora y persistente de los ganglios linfáticos

Los llamados síntomas B también pueden ocurrir:

Fiebre

sudores nocturnos

Pérdida de peso

En el ciclo tardío y avanzado, en el que también se ve afectada la médula ósea, también pueden aparecer otros síntomas, como anemia, tendencia a la infección y sangrado. Dependiendo de la lesión de los órganos y tejidos, también pueden presentarse síntomas como tos, dificultad para respirar, dolor abdominal, de huesos y articulaciones, y problemas digestivos.

Tipos de linfoma

Hay diferentes tipos de linfoma, que difieren en los tipos de células afectadas y el curso de la enfermedad. Hay dos tipos principales linfoma de Hodgkin (enfermedad de Hodgkin, enfermedad de Hodgkin) y que Linfoma no Hodgkin (LNH).

Linfoma de Hodgkin (enfermedad de Hodgkin)

El linfoma de Hodgkin es un linfoma maligno (maligno) que se origina a partir de linfocitos degenerados, concretamente de linfocitos B. Los linfocitos B pertenecen a los glóbulos blancos y, junto con las células T, son una parte importante del sistema inmunológico humano. Las células de defensa producen anticuerpos contra patógenos, bacterias y virus. La diferencia entre el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin solo se puede ver con un microscopio. Anteriormente, se podían detectar las llamadas ‘células de Reed-Sternberg’, que son células tumorales gigantes multinucleadas que no se dan en el linfoma no Hodgkin.

Linfoma no Hodgkin

Si no se encuentran las ‘células de Reed-Sternberg’, un gran número de diferentes tipos de tumores malignos del sistema linfático se resumen bajo el título de ‘linfoma no Hodgkin’ (LNH). Aquí, también, los linfomas son causados ​​por linfocitos B degradados y, en casos menores, linfocitos T encargados de combatir el virus. Los linfomas no Hodgkin se dividen en bajo y alto grado, es decir, LNH de alto grado. En el último caso, las células que degeneran y crecen rápidamente desde su punto de origen, a menudo un ganglio linfático, se diseminan por todo el cuerpo e infectan otros órganos y tejidos.2,3,4

¿Cuáles son las causas de la enfermedad?

El cáncer se desarrolla cuando los linfocitos, por ejemplo en el bazo o las células madre en la médula ósea, crecen sin control. Sin embargo, la razón exacta detrás de esto aún no se conoce. La ciencia solo ha podido identificar una variedad de factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de ganglio linfático. En el linfoma de Hodgkin:

En el caso del linfoma no Hodgkin, estos factores de riesgo también pueden ser la causa:

Algunas enfermedades autoinmunes, como el reumatismo.

Infección por hepatitis B y C.

Bacteria estomacal “Helicobacter pylori”

Productos químicos, como pesticidas.

radiación radiactiva

los ancianos

aumento de peso severo

¿Cómo te diagnostican?

Si un médico encuentra una hinchazón anormal u otros síntomas, ordenará una biopsia del linfoma sospechoso si sospecha cáncer de ganglio linfático. Se extraen células de los ganglios linfáticos agrandados y se envían a un especialista llamado hematólogo, quien examina las células, es decir, determina si se trata de un linfoma y, de ser así, qué tipo de célula es. READ Coronavirus en Berlín: la tasa de infección cae a 351,4 - Aumento de la ocupación de camas de cuidados intensivos - Berlín

En el caso de que en realidad se trate de células de linfoma, se deben realizar más pruebas para saber cuánto ha avanzado el cáncer, es decir, en qué etapa se encuentra. Esto se hace a través de radiografías, recuentos de glóbulos blancos y rojos a través de análisis de sangre, examen de células y tejidos de los ganglios linfáticos y la médula ósea y ecografías.5,6,7

Clasificación del linfoma

Las etapas de la enfermedad del linfoma se dividen en cuatro etapas:

Etapa 1: Afectación de un área del ganglio linfático o un área localizada fuera del sistema linfático

Etapa 2: compromiso de dos o más áreas de ganglios linfáticos del mismo lado del diafragma

Etapa 3: afectación de dos o más áreas de ganglios linfáticos a cada lado del diafragma u órganos fuera del sistema linfático

Etapa IV: infección no local de uno o más órganos no linfáticos, como los pulmones, el hígado o la médula ósea, con o sin ganglios linfáticos afectados

Los médicos también clasifican los tumores NHL según la rapidez con que crecen. Los linfomas de bajo grado son de crecimiento lento y menos malignos. Los linfomas malignos son malignos, agresivos y crecen muy rápidamente.viii

¿Qué opciones de tratamiento hay disponibles?

Cuando se trata un linfoma, generalmente se consulta a varios especialistas para el tratamiento o el tratamiento en la sala de hematología y oncología de una clínica universitaria. Según el tipo de linfoma y lo avanzado que esté, se elabora un plan de tratamiento individual, que también tiene en cuenta la edad y el estado de salud general.

Los métodos terapéuticos son diversos y prometedores en muchos casos. Los tratamientos que se pueden usar para el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin incluyen:

Radioterapia para reducir y eliminar las células cancerosas

Quimioterapia

inmunoterapia

terapia de anticuerpos

En algunos casos, el trasplante de células madre

A menudo, un enfoque de tratamiento debe combinarse con otro para que el tratamiento surta efecto. El trasplante de células madre solo puede funcionar con quimioterapia.

Frecuencia y pronóstico de la enfermedad

El cáncer es relativamente raro en Alemania. El linfoma de Hodgkin representa solo alrededor del 0,5 por ciento de todos los nuevos casos de cáncer en Alemania en hombres y mujeres. Los hombres enfermaron en promedio alrededor de los 46 años y las mujeres a los 43 años. Los linfomas no Hodgkin también son relativamente raros. En 2018, 8280 mujeres y 10 190 hombres en Alemania desarrollaron linfoma. En comparación, alrededor de 70 000 mujeres desarrollaron cáncer de mama y alrededor de 34 000 hombres desarrollaron cáncer colorrectal en el mismo año.9.10

El grado de curación del linfoma depende principalmente del tipo y estadio de la enfermedad. La edad y el estado de salud del paciente también juegan un papel en el tratamiento. Muchas personas con linfoma de Hodgkin pueden recibir tratamiento. La tasa de supervivencia a cinco años es de alrededor del 91 por ciento para las mujeres y del 81 por ciento para los hombres. Desafortunadamente, las posibilidades de recuperación del linfoma no Hodgkin son un poco peores porque algunos tipos de NHL son muy agresivos y crecen rápidamente. Alrededor del 71 por ciento de las mujeres y el 70 por ciento de los hombres sobreviven los próximos cinco años después del diagnóstico.11,12,13,14

¿Se puede prevenir el linfoma?

Debido a que no está del todo claro qué causa exactamente el cáncer de ganglio linfático, no es posible determinar con certeza las mejores formas de reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad. En principio, debe beneficiarse de todos los exámenes médicos preventivos y consultar a un médico si hay anomalías en los ganglios linfáticos y síntomas que puedan indicar un linfoma. Además, se debe llevar un estilo de vida generalmente saludable para reducir cualquier forma de riesgo de enfermedad. Esto significa mantener una dieta saludable, beber poco o nada de alcohol, hacer suficiente ejercicio y no fumar.

