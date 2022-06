El valle del Po se seca: “La tierra es un desierto”

El río más grande de Italia ahora es solo una pequeña gota. El Po, de 652 kilómetros, que fluye hacia el este desde los Alpes italianos hasta el mar Adriático, está en su punto más bajo. Un promedio de solo 300 metros cúbicos por segundo fluye actualmente a través del río Po, dijo Miuccio Berselli, director de la autoridad fluvial local, en una conferencia de prensa el miércoles. Lo normal es 1.800 metros cúbicos por segundo, seis veces eso. “La situación está empeorando”, dijo Persili a la agencia de noticias ANSA. “En algunas áreas no ha llovido durante 110 días”. Además, actualmente no fluye agua de deshielo desde los Alpes hacia el río Po. Las temperaturas inusualmente cálidas dieron como resultado menos nieve de lo habitual a principios de año.

De repente, un tanque alemán apareció en el lecho del río. Los residentes de la ciudad de Ceramide, en el norte de Italia, quedaron asombrados cuando vieron extraños fragmentos de metal que emergían de la cuenca del Po a fines de marzo. Durante décadas, los historiadores aficionados han estado buscando en la zona el tanque nazi que los soldados de la Wehrmacht arrojaron al río en abril de 1945 para evitar que cayera en manos de las fuerzas estadounidenses que avanzaban. en vano. Pero la sequía histórica en el valle del Po en Italia no solo arroja luz sobre cosas que durante mucho tiempo se creyeron perdidas. Para Italia resulta ser un completo desastre.

El valle del Po en el norte de Italia es la región económica más importante del país y una de las más fértiles de Europa. Pero ahora los agricultores no pueden regar sus campos. La Confagicultura asume que el 30-40% de la cosecha ha sido destruida y que es probable que el ganado sea sacrificado. Los expertos estiman que los daños ascienden ya a más de dos mil millones de euros. “El cambio climático es visible aquí para todos”, dijo el líder de la asociación regional, Ercol Zuccaro, en un comunicado. “Largas sequías se alternan con clima severo”.

problema del agua de mar

Quizá lo peor esté por venir. El nivel de Po es ahora más bajo que el nivel del Adriático. El resultado: el agua salina fluye desde el mar hasta el lecho del río y penetra en el suelo adyacente, especialmente en el suelo fértil. Giancarlo Montovani, director del Consorcio de Conservación del Delta del Po, explicó en la rueda de prensa que nada crece en un radio de 200 metros del lecho del río en las áreas afectadas. “La Tierra es un desierto”, dijo Montovani. “El cultivo no puede durar tanto como esto”. El agua salada ya ha penetrado más de diez kilómetros en el valle del Po.

Los municipios, y por tanto las viviendas particulares, también se están quedando sin agua. Según medios italianos, los tanques de agua en un total de 125 comunidades están tan vacíos que los tanques de otras regiones tienen que abastecerse. Los alcaldes ya están aprobando leyes y pidiendo que no se use agua para regar flores o lavar autos. “Esto puede no ser suficiente si la temporada continúa así”, dijo a La Repubblica Andrea Ceresier, alcaldesa de San Dona di Piave.

Disputa sobre el lago de Garda

La sequía masiva también afecta el suministro de energía. Italia obtiene el 15 por ciento de su electricidad de la energía hidroeléctrica, y la mayoría de las represas del país están ubicadas en los Alpes y la región del Po. Sin embargo, los embalses están medio llenos desde el año pasado, y después de la presión pública, los operadores han comenzado a descargar algo de agua en el valle del Po. Sin embargo, esto puede conducir a brechas de suministro durante todo el año. Especialmente las grandes empresas industriales, como los fabricantes de automóviles. Fíat Preocúpate no solo del suministro de agua, sino también del suministro de electricidad.